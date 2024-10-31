Как проверить контрагента, чтобы избежать претензий ФНС

Привет! Вы на канале “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Но самые крутые разборы и инструменты ждут вас в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить то, что даст вам преимущество в бизнесе!
Почему важно проверять контрагента?
Согласно законодательству, налогоплательщик обязан проявлять должную осмотрительность при выборе партнера. Это означает проверку его деловой репутации, наличия ресурсов и соответствия требованиям законодательства. Если налоговая докажет, что вы не приняли разумные меры по проверке, налоговые вычеты могут быть признаны необоснованными (Постановление Пленума ВАС РФ №53 от 12.10.2006).
Основные риски
Корпоративные риски: руководитель несет ответственность за сделки, если они признаны недобросовестными (ст. 53.1 ГК РФ).
Банкротные риски: в случае банкротства контрагента вас могут привлечь к субсидиарной ответственности (ст. 61.11 ФЗ №127-ФЗ).
Налоговые претензии: налоговая выгода может быть признана необоснованной, если партнер нарушал закон.
Как проверить контрагента?
1. Проверка регистрационной информации
Сайт ФНС: https://egrul.nalog.ru.
Убедитесь, что компания зарегистрирована, указала актуальные данные и не находится в процессе ликвидации.
2. Анализ деловой репутации
Изучите отзывы, упоминания в СМИ и судебные дела (www.arbitr.ru, www.sudact.ru).
Проверьте наличие долгов на сайте ФССП (www.fssprus.ru).
3. Оценка ресурсов
Проверьте наличие офиса, складов, сотрудников.
Убедитесь, что у контрагента есть лицензии на ведение деятельности.
4. Документы и переписка
Запросите уставные документы, паспорт руководителя и договор.
Ведите переписку через корпоративную почту.
5. Личная встреча или видеоконференция
Личный контакт помогает убедиться в серьезности партнера.
Что делать, если есть сомнения?
Если проверка выявила сомнительные факты, избегайте:
работы с компаниями без лицензии или офиса,
сделок с полным предоплатным условием,
партнеров, скрывающих руководителей.
Заключение
Проверка контрагента — это не формальность, а важный шаг для защиты бизнеса. Соблюдение должной осмотрительности помогает избежать штрафов, отмены вычетов и налоговых претензий.
Хотите узнать больше? Пишите вопросы в комментариях или переходите в наш закрытый Телеграм-канал, где получите и помощь наших экспертов, и сможете узнать больше о наших услугах.
Начать дискуссию