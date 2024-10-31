Как проверить контрагента, чтобы избежать претензий ФНС

Работа с ненадежными контрагентами может привести к серьезным налоговым рискам. В статье расскажем, как проявить должную осмотрительность при выборе партнера и избежать претензий со стороны ФНС.

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Почему важно проверять контрагента?

Согласно законодательству, налогоплательщик обязан проявлять должную осмотрительность при выборе партнера. Это означает проверку его деловой репутации, наличия ресурсов и соответствия требованиям законодательства. Если налоговая докажет, что вы не приняли разумные меры по проверке, налоговые вычеты могут быть признаны необоснованными (Постановление Пленума ВАС РФ №53 от 12.10.2006).

Основные риски

Корпоративные риски: руководитель несет ответственность за сделки, если они признаны недобросовестными (ст. 53.1 ГК РФ). Банкротные риски: в случае банкротства контрагента вас могут привлечь к субсидиарной ответственности (ст. 61.11 ФЗ №127-ФЗ). Налоговые претензии: налоговая выгода может быть признана необоснованной, если партнер нарушал закон.

Как проверить контрагента?

1. Проверка регистрационной информации

Сайт ФНС: https://egrul.nalog.ru.

Убедитесь, что компания зарегистрирована, указала актуальные данные и не находится в процессе ликвидации.

2. Анализ деловой репутации

Изучите отзывы, упоминания в СМИ и судебные дела (www.arbitr.ru, www.sudact.ru).

Проверьте наличие долгов на сайте ФССП (www.fssprus.ru).

3. Оценка ресурсов

Проверьте наличие офиса, складов, сотрудников.

Убедитесь, что у контрагента есть лицензии на ведение деятельности.

4. Документы и переписка

Запросите уставные документы, паспорт руководителя и договор.

Ведите переписку через корпоративную почту.

5. Личная встреча или видеоконференция

Личный контакт помогает убедиться в серьезности партнера.

Что делать, если есть сомнения?

Если проверка выявила сомнительные факты, избегайте:

работы с компаниями без лицензии или офиса,

сделок с полным предоплатным условием,

партнеров, скрывающих руководителей.

Заключение

Проверка контрагента — это не формальность, а важный шаг для защиты бизнеса. Соблюдение должной осмотрительности помогает избежать штрафов, отмены вычетов и налоговых претензий.

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