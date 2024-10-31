Коммерческая Тайна
Налоговый учет

Как сервис «СУР» позволяет предотвратить налоговые доначисления

Для компаний налоговые доначисления могут стать настоящей проблемой — они влекут за собой штрафы, дополнительные платежи и повышенное внимание со стороны налоговых органов. Чтобы минимизировать риски, связанные с налоговыми обязательствами, и избежать доначислений, многие организации используют систему управления рисками (СУР).
Как сервис «СУР» позволяет предотвратить налоговые доначисления

Давайте рассмотрим, как этот инструмент помогает бизнесу предотвращать налоговые доначисления.

Привет! Вы на канале «Коммерческая тайна» — мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Но самые крутые разборы и инструменты ждут вас в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить то, что даст вам преимущество в бизнесе!

Как работает СУР?

СУР — это специальный инструмент, который помогает компаниям определить, насколько их налоговая отчетность соответствует требованиям и каковы шансы на возникновение проблемных зон, способных вызвать доначисления. Система управления рисками анализирует данные о налоговых операциях компании, выявляет несоответствия и потенциальные налоговые риски, предоставляя рекомендации по их устранению.

Основные этапы работы СУР:

  1. Сбор и анализ данных. СУР интегрируется с базами данных налоговых органов и других информационных систем. Она собирает данные из налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и информации по контрагентам. Затем система анализирует информацию, чтобы выявить возможные несоответствия, например, нестыковки в суммах НДС, неправильное отражение доходов или недопустимые операции.

  2. Оценка рисков. После анализа данных СУР присваивает компании определённый уровень риска. В зависимости от выявленных параметров и выявленных расхождений компании присваивается статус, который может варьироваться от низкого до высокого. Компании с высоким уровнем риска находятся в зоне особого внимания, так как вероятность их проверки со стороны налоговых органов значительно возрастает.

  3. Предупреждение и рекомендации. Если система находит потенциальные проблемы, компания получает уведомления о рисках, которые могут привести к доначислениям. В случае выявления повышенного риска СУР также предоставляет рекомендации по его устранению, что позволяет предприятию вовремя корректировать свою налоговую отчетность, избегая штрафов и претензий со стороны налоговых органов.

Преимущества использования СУР для предотвращения налоговых доначислений:

1. Снижение вероятности налоговых проверок. Для компаний, использующих СУР, вероятность проверок со стороны налоговых органов значительно снижается. Налоговые органы ориентируются на степень налогового риска компании, и компании с низким уровнем риска, как правило, попадают в категорию, требующую меньшего внимания. Это позволяет снизить административную нагрузку и избежать лишнего контроля.

2. Предотвращение доначислений и штрафов. СУР помогает заранее выявить несоответствия и устранить их до подачи отчетности, что позволяет избежать штрафов и доначислений по НДС и налогу на прибыль. Например, если система обнаружит ошибки в налоговой декларации, компания может своевременно скорректировать отчетность и избежать штрафных санкций.

3. Улучшение прозрачности бизнеса. Использование СУР способствует формированию более прозрачной налоговой отчетности и улучшает финансовую репутацию компании. Работая с СУР, компания демонстрирует налоговым органам свою готовность соблюдать нормы и придерживаться законодательства, что укрепляет доверие и снижает риск проверок.

Примеры типичных ситуаций, где СУР помогает предотвратить доначисления:

  1. Контроль за НДС. Например, система может выявить несоответствия в суммах НДС, которые заявлены к вычету. Если СУР находит, что некоторые суммы НДС могут быть признаны необоснованными, компания получает уведомление и может скорректировать свои отчеты до подачи.

  2. Анализ операций с контрагентами. СУР позволяет отслеживать информацию о контрагентах и выявлять потенциальные налоговые риски в сотрудничестве с ненадежными компаниями. Если контрагент имеет высокий уровень риска, система предупреждает об этом, позволяя избежать потенциальных проблем и доначислений.

  3. Отражение доходов и расходов. СУР может анализировать структуру доходов и расходов компании и выявлять нестыковки или подозрительные операции, которые могут вызвать вопросы у налоговых органов. Такой анализ помогает компании корректировать финансовую отчетность до подачи декларации.

Начать дискуссию