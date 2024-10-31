Как сервис «СУР» позволяет предотвратить налоговые доначисления

Для компаний налоговые доначисления могут стать настоящей проблемой — они влекут за собой штрафы, дополнительные платежи и повышенное внимание со стороны налоговых органов. Чтобы минимизировать риски, связанные с налоговыми обязательствами, и избежать доначислений, многие организации используют систему управления рисками (СУР).

Давайте рассмотрим, как этот инструмент помогает бизнесу предотвращать налоговые доначисления.

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Как работает СУР?

СУР — это специальный инструмент, который помогает компаниям определить, насколько их налоговая отчетность соответствует требованиям и каковы шансы на возникновение проблемных зон, способных вызвать доначисления. Система управления рисками анализирует данные о налоговых операциях компании, выявляет несоответствия и потенциальные налоговые риски, предоставляя рекомендации по их устранению.

Основные этапы работы СУР:

Сбор и анализ данных. СУР интегрируется с базами данных налоговых органов и других информационных систем. Она собирает данные из налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и информации по контрагентам. Затем система анализирует информацию, чтобы выявить возможные несоответствия, например, нестыковки в суммах НДС, неправильное отражение доходов или недопустимые операции. Оценка рисков. После анализа данных СУР присваивает компании определённый уровень риска. В зависимости от выявленных параметров и выявленных расхождений компании присваивается статус, который может варьироваться от низкого до высокого. Компании с высоким уровнем риска находятся в зоне особого внимания, так как вероятность их проверки со стороны налоговых органов значительно возрастает. Предупреждение и рекомендации. Если система находит потенциальные проблемы, компания получает уведомления о рисках, которые могут привести к доначислениям. В случае выявления повышенного риска СУР также предоставляет рекомендации по его устранению, что позволяет предприятию вовремя корректировать свою налоговую отчетность, избегая штрафов и претензий со стороны налоговых органов.

Преимущества использования СУР для предотвращения налоговых доначислений:

1. Снижение вероятности налоговых проверок. Для компаний, использующих СУР, вероятность проверок со стороны налоговых органов значительно снижается. Налоговые органы ориентируются на степень налогового риска компании, и компании с низким уровнем риска, как правило, попадают в категорию, требующую меньшего внимания. Это позволяет снизить административную нагрузку и избежать лишнего контроля.

2. Предотвращение доначислений и штрафов. СУР помогает заранее выявить несоответствия и устранить их до подачи отчетности, что позволяет избежать штрафов и доначислений по НДС и налогу на прибыль. Например, если система обнаружит ошибки в налоговой декларации, компания может своевременно скорректировать отчетность и избежать штрафных санкций.

3. Улучшение прозрачности бизнеса. Использование СУР способствует формированию более прозрачной налоговой отчетности и улучшает финансовую репутацию компании. Работая с СУР, компания демонстрирует налоговым органам свою готовность соблюдать нормы и придерживаться законодательства, что укрепляет доверие и снижает риск проверок.

Примеры типичных ситуаций, где СУР помогает предотвратить доначисления: