Как одна ошибка в планировании подрывает рост бизнеса

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Часто бизнес руководствуется простой формулой:

Выручка = Средний чек × Количество клиентов × Количество покупок на клиента.

Предполагается, что каждый новый клиент приносит одинаковую сумму выручки, независимо от времени его привлечения. Это ошибочно.

Пример:

Компания запланировала увеличить количество клиентов на 25%, что должно было принести аналогичный рост выручки. Однако, если привлекать клиентов равномерно на протяжении года, средняя продолжительность их активности составит всего 6 месяцев, а не 12. В результате рост выручки составит не 25%, а всего 12,5%.