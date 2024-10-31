Коммерческая Тайна
Налоговые проверки

Как защитить бизнес от налоговых проверок в 2025 году: практическое руководство

Налоговые проверки — это всегда стресс для бизнеса. Но если знать критерии риска, можно снизить вероятность визита инспекторов. Разберём ключевые параметры, которые используют налоговые органы, и что с ними делать.

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12 критериев риска по приказу ФНС № ММ-3-06/333

1️⃣ Налоговая нагрузка

  • Сравните свою нагрузку с среднеотраслевыми показателями по региону.

  • Используйте сервисы ФНС: «Прозрачный бизнес» или «Налоговый калькулятор».

Важно: низкая нагрузка сама по себе не является доказательством нарушений, но может стать поводом для проверки.

2️⃣ Рентабельность

  • Сравните свою рентабельность с данными в отчётах ФНС.

  • Если ваши показатели сильно отличаются, подготовьте объяснение (особенности бизнеса, региона или проекта).

3️⃣ Отсутствие убытков

  • Если компания показывает убытки 2 года подряд, это вызывает подозрение.

  • Важно: убытки должны быть обоснованы и документально подтверждены.

4️⃣ Доля вычетов по НДС

  • Вычеты не должны превышать 89% от суммы исчисленного НДС за год.

  • Контролируйте этот показатель с помощью деклараций.

5️⃣ Расходы и доходы

  • Расходы должны расти медленнее доходов.

  • Не допускайте равенства доходов и расходов: это может выглядеть подозрительно.

6️⃣ Заработная плата сотрудников

  • Зарплаты должны быть не ниже среднеотраслевых по региону.

  • Уровень зарплат можно проверить через сервис ФНС «Прозрачный бизнес».

7️⃣ Контрагенты и посредники

  • Избегайте необоснованных договоров с посредниками.

  • Докажите, что у сделок была реальная цель.

8️⃣ Сроки и предоставление документов

  • Всегда отвечайте на запросы налоговой и предоставляйте документы в срок.

9️⃣ Спецрежимы и доходы

  • После повышения лимита на УСН до 450 млн рублей этот критерий стал менее актуальным, но всё же стоит быть внимательным.

🔟 Юридические адреса

  • Не меняйте юрадрес или инспекцию без объективных причин. Частая смена — повод для вопросов.

🔟 Высокорискованные сферы

  • Строительство, логистика, розница, общепит находятся под пристальным вниманием налоговой.

Как использовать эти критерии в свою пользу

1️⃣ Рентабельность
Если ваши показатели сильно отличаются от средних по отрасли, заранее подготовьте объяснение. Примеры:

  • Сезонность бизнеса.

  • Специфика услуг (например, нишевые продукты или ограниченное число клиентов).

  • Реальная рыночная ситуация.

Суды часто принимают такие аргументы, если они подкреплены документами.

2️⃣ Налоговая нагрузка

  • Проверьте, соответствует ли ваша нагрузка региональным и отраслевым показателям.

  • В случае отклонений подготовьте обоснования: долгосрочные инвестиции, сезонные колебания или работа с долгами.

3️⃣ Заработная плата

  • Если уровень зарплат ниже среднего, объясните это особенностями региона или квалификацией сотрудников.

  • Важно документально подтвердить все данные.

Как правильно подготовить документы

1️⃣ Подтвердите доходы и расходы

  • Первичные документы, счета-фактуры, договоры.

  • Не оставляйте необоснованных трат: каждая цифра должна быть подкреплена.

2️⃣ Работа с контрагентами

  • Убедитесь, что ваши партнёры реальны, даже если у них нет сайта или активной рекламы.

  • Подготовьте обоснование, почему выбрали именно этого подрядчика.

Что делать, если началась проверка

  1. Анализируйте запросы налоговой.
    Инспекторы не имеют права требовать документы, не связанные с проверяемой декларацией.

  2. Консультируйтесь с юристами.
    Обратитесь за профессиональной помощью, чтобы защитить свои интересы.

  3. Готовьтесь обжаловать.
    Если вы не согласны с доначислениями, решение можно оспорить в вышестоящих органах или суде.

Вывод

Регулярный мониторинг критериев риска — это не сложная задача, а способ защитить ваш бизнес.

  • Пользуйтесь инструментами ФНС.

  • Документируйте каждую сделку.

  • Не игнорируйте запросы налоговой.

Готовьтесь заранее — и проверки пройдут без лишних проблем.

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