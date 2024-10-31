Как защитить бизнес от налоговых проверок в 2025 году: практическое руководство

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12 критериев риска по приказу ФНС № ММ-3-06/333
1️⃣ Налоговая нагрузка
Сравните свою нагрузку с среднеотраслевыми показателями по региону.
Используйте сервисы ФНС: «Прозрачный бизнес» или «Налоговый калькулятор».
Важно: низкая нагрузка сама по себе не является доказательством нарушений, но может стать поводом для проверки.
2️⃣ Рентабельность
Сравните свою рентабельность с данными в отчётах ФНС.
Если ваши показатели сильно отличаются, подготовьте объяснение (особенности бизнеса, региона или проекта).
3️⃣ Отсутствие убытков
Если компания показывает убытки 2 года подряд, это вызывает подозрение.
Важно: убытки должны быть обоснованы и документально подтверждены.
4️⃣ Доля вычетов по НДС
Вычеты не должны превышать 89% от суммы исчисленного НДС за год.
Контролируйте этот показатель с помощью деклараций.
5️⃣ Расходы и доходы
Расходы должны расти медленнее доходов.
Не допускайте равенства доходов и расходов: это может выглядеть подозрительно.
6️⃣ Заработная плата сотрудников
Зарплаты должны быть не ниже среднеотраслевых по региону.
Уровень зарплат можно проверить через сервис ФНС «Прозрачный бизнес».
7️⃣ Контрагенты и посредники
Избегайте необоснованных договоров с посредниками.
Докажите, что у сделок была реальная цель.
8️⃣ Сроки и предоставление документов
Всегда отвечайте на запросы налоговой и предоставляйте документы в срок.
9️⃣ Спецрежимы и доходы
После повышения лимита на УСН до 450 млн рублей этот критерий стал менее актуальным, но всё же стоит быть внимательным.
🔟 Юридические адреса
Не меняйте юрадрес или инспекцию без объективных причин. Частая смена — повод для вопросов.
🔟 Высокорискованные сферы
Строительство, логистика, розница, общепит находятся под пристальным вниманием налоговой.
Как использовать эти критерии в свою пользу
1️⃣ Рентабельность
Если ваши показатели сильно отличаются от средних по отрасли, заранее подготовьте объяснение. Примеры:
Сезонность бизнеса.
Специфика услуг (например, нишевые продукты или ограниченное число клиентов).
Реальная рыночная ситуация.
Суды часто принимают такие аргументы, если они подкреплены документами.
2️⃣ Налоговая нагрузка
Проверьте, соответствует ли ваша нагрузка региональным и отраслевым показателям.
В случае отклонений подготовьте обоснования: долгосрочные инвестиции, сезонные колебания или работа с долгами.
3️⃣ Заработная плата
Если уровень зарплат ниже среднего, объясните это особенностями региона или квалификацией сотрудников.
Важно документально подтвердить все данные.
Как правильно подготовить документы
1️⃣ Подтвердите доходы и расходы
Первичные документы, счета-фактуры, договоры.
Не оставляйте необоснованных трат: каждая цифра должна быть подкреплена.
2️⃣ Работа с контрагентами
Убедитесь, что ваши партнёры реальны, даже если у них нет сайта или активной рекламы.
Подготовьте обоснование, почему выбрали именно этого подрядчика.
Что делать, если началась проверка
Анализируйте запросы налоговой.
Инспекторы не имеют права требовать документы, не связанные с проверяемой декларацией.
Консультируйтесь с юристами.
Обратитесь за профессиональной помощью, чтобы защитить свои интересы.
Готовьтесь обжаловать.
Если вы не согласны с доначислениями, решение можно оспорить в вышестоящих органах или суде.
Вывод
Регулярный мониторинг критериев риска — это не сложная задача, а способ защитить ваш бизнес.
Пользуйтесь инструментами ФНС.
Документируйте каждую сделку.
Не игнорируйте запросы налоговой.
Готовьтесь заранее — и проверки пройдут без лишних проблем.
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