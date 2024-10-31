Возмещение НДС в 2025 году: пошаговая инструкция

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Что такое возмещение НДС

Возмещение НДС — это возврат разницы между налоговыми вычетами и суммой исчисленного налога. Кому это актуально? Экспортёрам.

Тем, кто продаёт товары по ставке 10%, а закупает по 20%.

Компаниям, которые за квартал закупили больше, чем продали. С 2025 года даже те, кто на упрощёнке (УСН), смогут возмещать НДС, если применяют ставки 10% или 20%.

Условия возмещения НДС

1. Подайте декларацию с заявленной суммой к возмещению.

2. При необходимости приложите подтверждающие документы.

3. Соблюдайте условия для налоговых вычетов. После этого налоговая проверит вашу декларацию (камеральная проверка) и решит, сколько из заявленной суммы вам возместить.

Какие документы потребуются

Декларация по НДС с указанной суммой к возмещению. Если НДС связан с нулевой ставкой (например, экспорт), приложите копии документов, подтверждающих право на 0%. Если договор уже подавался раньше, просто укажите его реквизиты. Если налоговая запросит дополнительные документы: Счета-фактуры,

Договоры,

Первичные документы. 🛑 Налоговая не может требовать документы, не относящиеся к вашей декларации.

Сроки подачи на возмещение

Подать декларацию можно в течение трёх лет после квартала, в котором сумма вычетов превысила начисленный НДС.

Если сроки прошли, возможно возмещение только при объективных причинах, например, если налоговая сама задержала проверку.

Порядок возмещения НДС

Камеральная проверка: длится до 2 месяцев (иногда до 3 месяцев, если есть признаки нарушений). Решение о возмещении принимается в течение 7 рабочих дней после завершения проверки. Подали уточнённую декларацию? Проверка начнётся заново. Возвращаемая сумма зачисляется на ваш единый налоговый счёт (ЕНС). Оттуда её можно использовать для зачёта других налогов или получить возврат на расчётный счёт.

Когда в возмещении могут отказать

Причины отказа: Ошибки или исправления в документах.

Отсутствие документов, подтверждающих сделку.

Нарушение сроков подачи декларации.

Попытка получить необоснованную налоговую выгоду. Если не согласны с отказом, можно обжаловать решение в налоговой или в суде.

Заявительный порядок: быстрее и проще

Хорошая новость: НДС можно возместить до завершения проверки! Как это сделать:

1️⃣ Подайте заявление по форме (КНД 1151152).

2️⃣ Сумма возмещения не должна превышать налоги и взносы, уплаченные за прошлый год.

3️⃣ Если сумма выше, понадобится банковская гарантия или поручительство. 🕔 Срок возмещения: 5 рабочих дней с момента подачи заявления. Кто может воспользоваться: Компании без банкротства или реорганизации.

Налогоплательщики с уплатой налогов за 3 года не менее 2 млрд руб.

Компании под налоговым мониторингом.

Итог: Что нужно сделать