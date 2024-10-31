Коммерческая Тайна
Трудовое право

Памятка: как отдыхаем и работаем в 2025 году

В 2025 году нас ждёт 11-дневный марафон новогодних каникул, длинные майские выходные и жаркий июнь с четырьмя днями отдыха. Но не обойдётся и без рабочей субботы в ноябре. Вот всё, что нужно знать про праздники, выходные и рабочие дни.
Памятка: как отдыхаем и работаем в 2025 году

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Праздничные и длинные выходные

  • Майские праздники: с 1 по 4 мая, и ещё с 8 по 11 мая.

  • Июньские выходные: с 12 по 15 июня, приуроченные ко Дню России.

  • Ноябрьские праздники: 3 и 4 ноября (День народного единства).

Но 1 ноября (суббота) придётся отработать, так что к ноябрьскому отдыху придётся подготовиться заранее.

Что с переносами?

Правительство решило, что в 2025 году выходные перенесут:

  • 4 января (суббота) → 2 мая (пятница);

  • 5 января (воскресенье) → 31 декабря (среда);

  • 23 февраля (воскресенье) → 8 мая (четверг);

  • 8 марта (суббота) → 13 июня (пятница);

  • 1 ноября (суббота) → 3 ноября (понедельник).

Работа в праздники и выходные

По закону (ст. 153 ТК РФ), работать в выходные или праздники запрещено. Но если нужно, работодатель обязан:

  1. Получить ваше письменное согласие.

  2. Оплатить работу по двойной ставке.

Без вашего согласия вас могут привлечь только в исключительных случаях (например, для предотвращения катастрофы или устранения её последствий).

Сколько будем работать?

В 2025 году при пятидневной рабочей неделе:

  • Рабочих дней — 248 (включая 5 сокращённых на 1 час).

  • Выходных и праздников — 118.

  • Норма рабочего времени:

    • 40 часов/неделя — 1 979 часов.

    • 36 часов/неделя — 1 780,6 часов.

    • 24 часа/неделя — 1 185,4 часа.

Держите эту памятку под рукой, чтобы не запутаться в рабочих днях и праздниках. А если кто-то решит заставить вас работать в праздничный день без согласия — знайте свои права!

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