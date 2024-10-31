Памятка: как отдыхаем и работаем в 2025 году

В 2025 году нас ждёт 11-дневный марафон новогодних каникул, длинные майские выходные и жаркий июнь с четырьмя днями отдыха. Но не обойдётся и без рабочей субботы в ноябре. Вот всё, что нужно знать про праздники, выходные и рабочие дни.

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Праздничные и длинные выходные

Майские праздники: с 1 по 4 мая, и ещё с 8 по 11 мая.

Июньские выходные: с 12 по 15 июня, приуроченные ко Дню России.

Ноябрьские праздники: 3 и 4 ноября (День народного единства).

Но 1 ноября (суббота) придётся отработать, так что к ноябрьскому отдыху придётся подготовиться заранее.

Что с переносами?

Правительство решило, что в 2025 году выходные перенесут:

4 января (суббота) → 2 мая (пятница);

5 января (воскресенье) → 31 декабря (среда);

23 февраля (воскресенье) → 8 мая (четверг);

8 марта (суббота) → 13 июня (пятница);

1 ноября (суббота) → 3 ноября (понедельник).

Работа в праздники и выходные

По закону (ст. 153 ТК РФ), работать в выходные или праздники запрещено. Но если нужно, работодатель обязан:

Получить ваше письменное согласие. Оплатить работу по двойной ставке.

Без вашего согласия вас могут привлечь только в исключительных случаях (например, для предотвращения катастрофы или устранения её последствий).

Сколько будем работать?

В 2025 году при пятидневной рабочей неделе:

Рабочих дней — 248 (включая 5 сокращённых на 1 час).

Выходных и праздников — 118.

Норма рабочего времени: 40 часов/неделя — 1 979 часов. 36 часов/неделя — 1 780,6 часов. 24 часа/неделя — 1 185,4 часа.



Держите эту памятку под рукой, чтобы не запутаться в рабочих днях и праздниках. А если кто-то решит заставить вас работать в праздничный день без согласия — знайте свои права!