Памятка: как отдыхаем и работаем в 2025 году

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Праздничные и длинные выходные
Майские праздники: с 1 по 4 мая, и ещё с 8 по 11 мая.
Июньские выходные: с 12 по 15 июня, приуроченные ко Дню России.
Ноябрьские праздники: 3 и 4 ноября (День народного единства).
Но 1 ноября (суббота) придётся отработать, так что к ноябрьскому отдыху придётся подготовиться заранее.
Что с переносами?
Правительство решило, что в 2025 году выходные перенесут:
4 января (суббота) → 2 мая (пятница);
5 января (воскресенье) → 31 декабря (среда);
23 февраля (воскресенье) → 8 мая (четверг);
8 марта (суббота) → 13 июня (пятница);
1 ноября (суббота) → 3 ноября (понедельник).
Работа в праздники и выходные
По закону (ст. 153 ТК РФ), работать в выходные или праздники запрещено. Но если нужно, работодатель обязан:
Получить ваше письменное согласие.
Оплатить работу по двойной ставке.
Без вашего согласия вас могут привлечь только в исключительных случаях (например, для предотвращения катастрофы или устранения её последствий).
Сколько будем работать?
В 2025 году при пятидневной рабочей неделе:
Рабочих дней — 248 (включая 5 сокращённых на 1 час).
Выходных и праздников — 118.
Норма рабочего времени:
40 часов/неделя — 1 979 часов.
36 часов/неделя — 1 780,6 часов.
24 часа/неделя — 1 185,4 часа.
Держите эту памятку под рукой, чтобы не запутаться в рабочих днях и праздниках. А если кто-то решит заставить вас работать в праздничный день без согласия — знайте свои права!
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