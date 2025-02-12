Искусственный интеллект в бухгалтерии: как автоматизировать учет и не утонуть в бумагах

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ИИ не только берет на себя механическую работу, но и помогает находить ошибки, прогнозировать расходы и даже оптимизировать налоги.

Если раньше бухгалтеры вручную вбивали данные в таблицы, сортировали счета и проверяли каждый платеж, то сегодня AI умеет анализировать, сопоставлять, исправлять и прогнозировать. Это значит, что бизнес может работать быстрее, точнее и безопаснее.

Разбираемся, как AI уже меняет бухгалтерию, какие процессы можно автоматизировать и почему игнорировать новые технологии — плохая идея.