Как организации на ОСНО начислять НДС по продажам на маркетплейсе

Продажи через маркетплейс оформляются по еженедельным отчетам о реализации, и на их основании в 1С создается сводная справка о розничных продажах .

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1. Формируем сводную справку

Чтобы зафиксировать продажи, нужно создать сводную справку о розничных продажах. Она содержит данные о всех продажах, облагаемых НДС, за определенный период. Для этого:

Перейдите в раздел "Продажи" → "Счета-фактуры выданные". Нажмите "Создать" → "Сводную справку о розничных продажах". В документе укажите основание – отчет о розничных продажах. Сохраните и проведите документ.

В книге продаж сводная справка регистрируется в соответствии с Правилами ведения книги продаж (Постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137).

2. Как оформить операции с маркетплейсами в 1С?

Работа с маркетплейсами в 1С ведется через специальный модуль. Основные документы находятся в разделе "Продажи" → "Маркетплейсы и комиссионеры".

Передача товаров маркетплейсу оформляется через документ "Передача на реализацию". Фиксация реализации – через "Отчет комиссионера о продажах" с видом "Розничные продажи". Для корректного учета должен быть заключен договор с маркетплейсом с видом "С комиссионером (агентом) на продажу".

3. Отражаем НДС в 1С

Чтобы правильно начислять и учитывать НДС, необходимо:

В разделе "НСИ и администрирование" включить учет НДС. В разделе "Финансовый результат и контроллинг" → "НДС" → "Счета-фактуры и таможенные документы" проверить корректность данных. Если маркетплейс выкупает товар у продавца, оформляется "Реализация товаров и услуг" с типом операции "Реализация".

4. Как учитывать комиссию маркетплейса?

Маркетплейсы удерживают вознаграждение и оказывают услуги (логистика, реклама и т. д.), поэтому важно правильно их отражать:

В разделе "Закупки" → "Документы закупки (все)" создаем документ "Приобретение услуг и прочих активов". Для учета удержанной комиссии используем "Взаимозачет задолженности" (раздел "Казначейство"). Если требуется корректировка учета, можно вручную провести документ "Корректировка регистров".

5. Как учесть оплату от маркетплейса?

Поступление денег от маркетплейса на расчетный счет отражается в разделе "Казначейство" → "Безналичные платежи". Здесь создается документ, фиксирующий поступившие средства.