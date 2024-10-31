Как работать с самозанятыми, чтобы не получить штрафы и доначисления налогов

Есть несколько признаков, которые могут насторожить инспекцию:

Самозанятый ходит в офис каждый день

Если специалист работает как обычный сотрудник, сидит в офисе, участвует в совещаниях, выполняет постоянные функции – налоговая может признать его работником.

Фиксированные выплаты дважды в месяц

Перечисление одинаковых сумм на карту в четкие даты напоминает зарплату. В нормальном сотрудничестве оплата зависит от объема работ и выполненных задач.

В штате компании почти нет работников, одни самозанятые

Если бизнес массово переводит сотрудников в самозанятые, налоговая может заподозрить схему ухода от налогов.

Самозанятый работает только на одну компанию

У самозанятого должны быть и другие заказчики. Если он годами получает деньги только от вас, это повод для ФНС переквалифицировать отношения.

Сумма платежей приближается к лимиту в 2,4 млн рублей

Самозанятый не может зарабатывать больше этой суммы в год. Если бизнес платит самозанятым суммы, близкие к лимиту, ФНС может проверить, не занижались ли реальные доходы.

Компания покупает для самозанятого технику, расходные материалы

Самозанятый обязан обеспечивать себя сам. Если компания берет на себя эти расходы, это сигнал для налоговой.