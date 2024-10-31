Как работать с самозанятыми, чтобы не получить штрафы и доначисления налогов

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Что изменилось в законодательстве?
С 15 марта 2025 года вступают в силу поправки, расширяющие полномочия ФНС и Роструда. Теперь инспекторы могут обмениваться информацией и работать совместно. Цель — выявлять компании, которые маскируют трудовые отношения под договоры ГПХ с самозанятыми.
Главная цель налоговиков — увеличить сбор налогов на зарплату. И даже если бизнес не нарушает закон, он может попасть под проверку просто потому, что использует самозанятых.
Как ФНС выявляет «серые» схемы с самозанятыми?
Есть несколько признаков, которые могут насторожить инспекцию:
Самозанятый ходит в офис каждый день
Если специалист работает как обычный сотрудник, сидит в офисе, участвует в совещаниях, выполняет постоянные функции – налоговая может признать его работником.
Фиксированные выплаты дважды в месяц
Перечисление одинаковых сумм на карту в четкие даты напоминает зарплату. В нормальном сотрудничестве оплата зависит от объема работ и выполненных задач.
В штате компании почти нет работников, одни самозанятые
Если бизнес массово переводит сотрудников в самозанятые, налоговая может заподозрить схему ухода от налогов.
Самозанятый работает только на одну компанию
У самозанятого должны быть и другие заказчики. Если он годами получает деньги только от вас, это повод для ФНС переквалифицировать отношения.
Сумма платежей приближается к лимиту в 2,4 млн рублей
Самозанятый не может зарабатывать больше этой суммы в год. Если бизнес платит самозанятым суммы, близкие к лимиту, ФНС может проверить, не занижались ли реальные доходы.
Компания покупает для самозанятого технику, расходные материалы
Самозанятый обязан обеспечивать себя сам. Если компания берет на себя эти расходы, это сигнал для налоговой.
Договор составлен неправильно
Ошибки в договоре могут привести к переквалификации отношений в трудовые.
Какие компании ФНС будет проверять в первую очередь?
Особое внимание уделят компаниям, которые:
Сотрудничают с 10 и более самозанятыми одновременно.
Перечисляют каждому из них более 20 000 рублей в месяц.
Работают с самозанятыми более 3 месяцев подряд.
Если компания подпадает под эти критерии, инспекция может инициировать проверку. В случае нарушений грозят штрафы:
Для ИП — от 5 000 до 40 000 рублей.
Для руководителей компаний — от 10 000 до 200 000 рублей.
Для юридических лиц — от 50 000 до 200 000 рублей.
Плюс, если налоговая докажет, что договор был заключен неправомерно, она переквалифицирует его в трудовой. Это означает доначисление НДФЛ, страховых взносов, пеней и штрафов за весь период работы самозанятого.
Как работать с самозанятыми безопасно?
Вот 5 главных правил, которые помогут избежать проблем:
1️⃣ Проверяйте статус самозанятого
Перед заключением договора попросите справку из приложения «Мой налог», подтверждающую, что он зарегистрирован как самозанятый.
2️⃣ Не платите фиксированную сумму дважды в месяц
Оплата должна зависеть от объема выполненной работы. Каждый платеж сопровождайте чеком из приложения «Мой налог».
3️⃣ Не контролируйте рабочий процесс
Самозанятый – это независимый подрядчик. У него не должно быть рабочего графика, офисного места и отчетности перед работодателем.
4️⃣ Грамотно составляйте договор
Избегайте слов «заработная плата», «сотрудник», «премия», «рабочее время».
В договоре не должно быть условий, характерных для трудовых отношений (подчинение, фиксированный график, указание места работы).
Не прописывайте жесткие KPI и систему контроля.
5️⃣ Фиксируйте результаты работы
Все услуги должны быть подтверждены актом выполненных работ. Он должен быть детализированным и описывать конкретный результат.
Итог
ФНС и Роструд начали жесткий контроль за бизнесом, работающим с самозанятыми. Но если следовать простым правилам, можно продолжать выгодное сотрудничество и не бояться штрафов. Главное – не создавать условия, при которых инспекция сможет доказать, что самозанятый на самом деле ваш сотрудник.
Если у вас есть сомнения в правильности договора или организации работы с самозанятыми, лучше проконсультироваться с юристом и заранее устранить риски.
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