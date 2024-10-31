Кто освобожден от НДС в 2025 году и как оформить освобождение

Освобождение от НДС — это право не платить налог на добавленную стоимость при соблюдении определенных условий. Оно бывает нескольких видов:

✅ Полное освобождение — для организаций и ИП, если их выручка не превышает лимиты, установленные Налоговым кодексом.

✅ Освобождение отдельных операций — налог не начисляется на определенные виды деятельности, указанные в ст. 149 НК РФ.

✅ Применение нулевой ставки — например, при экспорте товаров.

Важно! С 2025 года изменился порядок обложения НДС при импорте товаров из стран ЕАЭС и продаже товаров иностранными продавцами через российские маркетплейсы.