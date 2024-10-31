Коммерческая Тайна
НДС

Кто освобожден от НДС в 2025 году и как оформить освобождение

С 2025 года список освобожденных от уплаты НДС компаний и ИП расширился. Однако налоговая усиливает контроль, а значит, пользоваться освобождением нужно грамотно. В этой инструкции разберем, кто может не платить налог, какие условия нужно соблюдать и как правильно оформить освобождение.

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Что такое освобождение от НДС?

Освобождение от НДС — это право не платить налог на добавленную стоимость при соблюдении определенных условий. Оно бывает нескольких видов:

Полное освобождение — для организаций и ИП, если их выручка не превышает лимиты, установленные Налоговым кодексом.
Освобождение отдельных операций — налог не начисляется на определенные виды деятельности, указанные в ст. 149 НК РФ.
Применение нулевой ставки — например, при экспорте товаров.

Важно! С 2025 года изменился порядок обложения НДС при импорте товаров из стран ЕАЭС и продаже товаров иностранными продавцами через российские маркетплейсы.

Кто может не платить НДС в 2025 году?

1. Компании и ИП на ОСНО
Организации и предприниматели на общей системе налогообложения могут освободиться от НДС, если:

  • Выручка за три последних месяца не превышает 2 млн рублей (без учета налога).

  • Бизнес работает не менее трех месяцев (включая месяц регистрации).

🛑 Освобождение не предоставляется, если компания занимается подакцизными товарами.

📌 Льгота действует 12 месяцев или пока не будут нарушены условия (например, если выручка превысит лимит).

2. Компании и ИП на ЕСХН
Бизнес, работающий на едином сельхозналоге, также имеет право на освобождение. Условия:

  • Новая компания может получить освобождение с момента регистрации.

  • Для уже работающих организаций и ИП важен уровень доходов в предыдущем году.

Если бизнес вторично переходит на ЕСХН после ОСНО, право на освобождение сохраняется.

📌 Документы, подтверждающие освобождение, нужно подавать в налоговую ежегодно.

3. Компании и ИП на УСН
Новое в 2025 году! С этого года упрощенцы становятся плательщиками НДС, но могут освободиться от налога автоматически, если:

  • Годовой доход не превышает 60 млн рублей.

Важно! Отказаться от освобождения нельзя, если компания попадает под условия.

🛑 Освобождение не действует, если упрощенец:

  • Является налоговым агентом (например, при работе с иностранными компаниями).

  • Ввозит товары из стран ЕАЭС.

📌 Уведомлять налоговую о применении льготы не нужно, но в некоторых случаях может понадобиться подтверждающая документация.

Какие операции освобождены от НДС?

Налоговым кодексом предусмотрены операции, по которым НДС не начисляется (п. 2 ст. 146, п. 1-3 ст. 149 НК РФ).

Освобожденные операции:
✔️ Образовательные, медицинские и социальные услуги.
✔️ Передача имущества в уставный капитал.
✔️ Продажа отдельных видов товаров и услуг, включенных в льготный перечень.

Важно! Компании вправе отказаться от освобождения и платить налог в общем порядке.

Как оформить освобождение от НДС?

📌 Освобождение оформляется уведомительным порядком – разрешение налоговой не требуется.

Какие документы нужны?

1️⃣ Уведомление об использовании права на освобождение (приказ Минфина № 286н).
2️⃣ Выписка из бухгалтерского баланса.
3️⃣ Выписка из книги продаж.

📌 Срок подачи документовдо 20-го числа месяца, с которого планируется освобождение.

Документы можно подать:

  • лично в налоговую,

  • через ТКС,

  • почтой (ценным письмом с описью вложения).

После подачи налоговая не выдает специального решения – если документы соответствуют требованиям, освобождение применяется автоматически.

Что делать с входным НДС при освобождении?

Если компания приняла НДС к вычету до получения освобождения, его придется восстановить:

  • По остаткам неиспользованных товаров.

  • По недоамортизированным основным средствам.

  • По материалам, не переданным в производство.

📌 Восстановленный НДС нужно включить в налоговую декларацию.

Освобождение от НДС: плюсы и минусы

✅ Плюсы:

  • Не нужно начислять и платить НДС.

  • Не нужно сдавать декларацию по НДС.

  • Освобождение от ведения книги покупок.

❌ Минусы:

  • Нельзя применять вычет по входному НДС.

  • Восстановление ранее принятого НДС.

  • При продаже подакцизных товаров НДС платить придется.

  • При ошибке в расчетах ФНС может доначислить налог.

📌 Освобождение не освобождает от уплаты налога при ввозе товаров и исполнении обязанностей налогового агента.

Когда теряется право на освобождение?

📌 Освобождение перестает действовать, если:

  • Выручка превысила 2 млн рублей за три месяца.

  • Компания начала торговать подакцизными товарами.

  • Организация добровольно отказалась от льготы.

После потери права компания становится плательщиком НДС с первого числа месяца, в котором нарушены условия.

Выводы

✔️ Освобождение от НДС – это возможность снизить налоговую нагрузку, но не всегда оно выгодно.
✔️ Оформление освобождения – это уведомительная процедура, налоговая не выдает специального разрешения.
✔️ При переходе на освобождение придется восстановить входной НДС.
✔️ При утрате права на льготу НДС придется платить с начала месяца, в котором нарушены условия.

Перед оформлением освобождения стоит просчитать риски. Если НДС важен для бизнеса (например, для работы с партнерами, которым нужны счета-фактуры), возможно, стоит отказаться от льготы.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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