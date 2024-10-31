Кто освобожден от НДС в 2025 году и как оформить освобождение

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Что такое освобождение от НДС?
Освобождение от НДС — это право не платить налог на добавленную стоимость при соблюдении определенных условий. Оно бывает нескольких видов:
✅ Полное освобождение — для организаций и ИП, если их выручка не превышает лимиты, установленные Налоговым кодексом.
✅ Освобождение отдельных операций — налог не начисляется на определенные виды деятельности, указанные в ст. 149 НК РФ.
✅ Применение нулевой ставки — например, при экспорте товаров.
Важно! С 2025 года изменился порядок обложения НДС при импорте товаров из стран ЕАЭС и продаже товаров иностранными продавцами через российские маркетплейсы.
Кто может не платить НДС в 2025 году?
1. Компании и ИП на ОСНО
Организации и предприниматели на общей системе налогообложения могут освободиться от НДС, если:
Выручка за три последних месяца не превышает 2 млн рублей (без учета налога).
Бизнес работает не менее трех месяцев (включая месяц регистрации).
🛑 Освобождение не предоставляется, если компания занимается подакцизными товарами.
📌 Льгота действует 12 месяцев или пока не будут нарушены условия (например, если выручка превысит лимит).
2. Компании и ИП на ЕСХН
Бизнес, работающий на едином сельхозналоге, также имеет право на освобождение. Условия:
Новая компания может получить освобождение с момента регистрации.
Для уже работающих организаций и ИП важен уровень доходов в предыдущем году.
Если бизнес вторично переходит на ЕСХН после ОСНО, право на освобождение сохраняется.
📌 Документы, подтверждающие освобождение, нужно подавать в налоговую ежегодно.
3. Компании и ИП на УСН
⚡ Новое в 2025 году! С этого года упрощенцы становятся плательщиками НДС, но могут освободиться от налога автоматически, если:
Годовой доход не превышает 60 млн рублей.
Важно! Отказаться от освобождения нельзя, если компания попадает под условия.
🛑 Освобождение не действует, если упрощенец:
Является налоговым агентом (например, при работе с иностранными компаниями).
Ввозит товары из стран ЕАЭС.
📌 Уведомлять налоговую о применении льготы не нужно, но в некоторых случаях может понадобиться подтверждающая документация.
Какие операции освобождены от НДС?
Налоговым кодексом предусмотрены операции, по которым НДС не начисляется (п. 2 ст. 146, п. 1-3 ст. 149 НК РФ).
Освобожденные операции:
✔️ Образовательные, медицинские и социальные услуги.
✔️ Передача имущества в уставный капитал.
✔️ Продажа отдельных видов товаров и услуг, включенных в льготный перечень.
Важно! Компании вправе отказаться от освобождения и платить налог в общем порядке.
Как оформить освобождение от НДС?
📌 Освобождение оформляется уведомительным порядком – разрешение налоговой не требуется.
Какие документы нужны?
1️⃣ Уведомление об использовании права на освобождение (приказ Минфина № 286н).
2️⃣ Выписка из бухгалтерского баланса.
3️⃣ Выписка из книги продаж.
📌 Срок подачи документов – до 20-го числа месяца, с которого планируется освобождение.
Документы можно подать:
лично в налоговую,
через ТКС,
почтой (ценным письмом с описью вложения).
После подачи налоговая не выдает специального решения – если документы соответствуют требованиям, освобождение применяется автоматически.
Что делать с входным НДС при освобождении?
Если компания приняла НДС к вычету до получения освобождения, его придется восстановить:
По остаткам неиспользованных товаров.
По недоамортизированным основным средствам.
По материалам, не переданным в производство.
📌 Восстановленный НДС нужно включить в налоговую декларацию.
Освобождение от НДС: плюсы и минусы
✅ Плюсы:
Не нужно начислять и платить НДС.
Не нужно сдавать декларацию по НДС.
Освобождение от ведения книги покупок.
❌ Минусы:
Нельзя применять вычет по входному НДС.
Восстановление ранее принятого НДС.
При продаже подакцизных товаров НДС платить придется.
При ошибке в расчетах ФНС может доначислить налог.
📌 Освобождение не освобождает от уплаты налога при ввозе товаров и исполнении обязанностей налогового агента.
Когда теряется право на освобождение?
📌 Освобождение перестает действовать, если:
Выручка превысила 2 млн рублей за три месяца.
Компания начала торговать подакцизными товарами.
Организация добровольно отказалась от льготы.
После потери права компания становится плательщиком НДС с первого числа месяца, в котором нарушены условия.
Выводы
✔️ Освобождение от НДС – это возможность снизить налоговую нагрузку, но не всегда оно выгодно.
✔️ Оформление освобождения – это уведомительная процедура, налоговая не выдает специального разрешения.
✔️ При переходе на освобождение придется восстановить входной НДС.
✔️ При утрате права на льготу НДС придется платить с начала месяца, в котором нарушены условия.
⚡ Перед оформлением освобождения стоит просчитать риски. Если НДС важен для бизнеса (например, для работы с партнерами, которым нужны счета-фактуры), возможно, стоит отказаться от льготы.
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