Как заполнить новую декларацию по НДС в 2025 году — простая инструкция

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Что нового в декларации по НДС?
Изменений много, но базовая структура осталась: 12 разделов, титульный лист и приложения. Важные моменты:
Титульный лист и Раздел 1 заполняют все.
Остальные разделы заполняют, если были определенные операции (агентский НДС, экспорт, вычеты и т. д.).
Введены новые строки и коды ставок НДС.
Появились дополнительные контрольные соотношения — налоговики будут тщательно проверять корректность вычетов.
Пошаговая инструкция по заполнению декларации
1. Заполняем титульный лист
Указываем номер телефона с кодом города, без пробелов и скобок.
Если сдаем через электронную отчетность, указываем уникальный идентификатор GUID (номер доверенности).
2. Заполняем ключевые разделы
👉 Раздел 2
Заполняют налоговые агенты. Теперь в эту категорию попадают операторы информационных систем и компании, покупающие цифровые права у физлиц или банков.
👉 Раздел 3
Здесь рассчитывается сумма налога к уплате. Важные нововведения:
Раздел переименован и теперь включает операции по новым ставкам.
Внесены строки для ставок 7% (021), 5% (022), 16,67% (031), 9,09% (032), 7/107 (033), 5/105 (034).
Исключены строки 045 и 046, которые касались товаров, находящихся на таможне дольше 180 дней.
👉 Раздел 7
Заполняем, если:
проводили только необлагаемые НДС операции;
экспортировали товары;
получали авансы на продукцию с производственным циклом более полугода.
👉 Раздел 8
Вносим данные из книги покупок, если применяли налоговые вычеты.
👉 Раздел 9
Добавлены новые строки для пониженных ставок НДС:
7% — строки 181, 211, 241, 271.
5% — строки 182, 212, 242, 272.
👉 Раздел 12
Заполняем, если компания выставила счет-фактуру с выделенным НДС, но освобождена от уплаты налога.
Новые контрольные соотношения — на что проверят налоговики?
ФНС выпустила письмо от 05.02.2025 № СД-4-3/1064@, в котором прописаны новые контрольные точки.
📌 Главный риск — неправильный вычет по авансам.
Если по строке 170 раздела 3 вычеты по авансам окажутся больше, чем начисленный НДС с реализации, налоговики отправят требование. Они заподозрят, что авансы не включены в реализацию. Это один из популярных способов «оптимизации» налога, и теперь его будут пресекать.
Как работать с НДС в 2025 году без стресса?
НДС — это вечная головная боль бухгалтеров. Особенно с учетом того, что:
появились новые налогоплательщики (на упрощенке);
ввели дополнительные ставки и льготы;
изменилась форма декларации;
налоговики ужесточили контроль.
Решение одно: следить за изменениями, проверять контрольные соотношения и не рисковать с оптимизацией. Теперь ФНС внимательно анализирует каждую декларацию, и любая ошибка может привести к штрафу.
Будьте внимательны, сдавайте отчеты вовремя и пусть налоговая остается вашим деловым партнером, а не головной болью! 😏
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