Как заполнить новую декларацию по НДС в 2025 году — простая инструкция

В 2025 году бухгалтерам добавили работы: заполнять декларацию по НДС теперь нужно по обновленной форме. Если сдавали отчетность за IV квартал 2024 года по старому бланку, то к 25 апреля 2025 года придется осваивать новый формат. Чтобы не получить требование от налоговой и сдать все с первого раза, разберемся, что изменилось и на что обратить внимание.

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Что нового в декларации по НДС?

Изменений много, но базовая структура осталась: 12 разделов, титульный лист и приложения. Важные моменты:

Титульный лист и Раздел 1 заполняют все.

Остальные разделы заполняют, если были определенные операции (агентский НДС, экспорт, вычеты и т. д.).

Введены новые строки и коды ставок НДС.

Появились дополнительные контрольные соотношения — налоговики будут тщательно проверять корректность вычетов.

Пошаговая инструкция по заполнению декларации

1. Заполняем титульный лист

Указываем номер телефона с кодом города, без пробелов и скобок.

Если сдаем через электронную отчетность, указываем уникальный идентификатор GUID (номер доверенности).

2. Заполняем ключевые разделы

👉 Раздел 2

Заполняют налоговые агенты. Теперь в эту категорию попадают операторы информационных систем и компании, покупающие цифровые права у физлиц или банков.

👉 Раздел 3

Здесь рассчитывается сумма налога к уплате. Важные нововведения:

Раздел переименован и теперь включает операции по новым ставкам .

Внесены строки для ставок 7% (021), 5% (022), 16,67% (031), 9,09% (032), 7/107 (033), 5/105 (034) .

Исключены строки 045 и 046, которые касались товаров, находящихся на таможне дольше 180 дней.

👉 Раздел 7

Заполняем, если:

проводили только необлагаемые НДС операции ;

экспортировали товары;

получали авансы на продукцию с производственным циклом более полугода.

👉 Раздел 8

Вносим данные из книги покупок, если применяли налоговые вычеты.

👉 Раздел 9

Добавлены новые строки для пониженных ставок НДС:

7% — строки 181, 211, 241, 271.

5% — строки 182, 212, 242, 272.

👉 Раздел 12

Заполняем, если компания выставила счет-фактуру с выделенным НДС, но освобождена от уплаты налога.

Новые контрольные соотношения — на что проверят налоговики?

ФНС выпустила письмо от 05.02.2025 № СД-4-3/1064@, в котором прописаны новые контрольные точки.

📌 Главный риск — неправильный вычет по авансам.

Если по строке 170 раздела 3 вычеты по авансам окажутся больше, чем начисленный НДС с реализации, налоговики отправят требование. Они заподозрят, что авансы не включены в реализацию. Это один из популярных способов «оптимизации» налога, и теперь его будут пресекать.

Как работать с НДС в 2025 году без стресса?

НДС — это вечная головная боль бухгалтеров. Особенно с учетом того, что:

появились новые налогоплательщики (на упрощенке);

ввели дополнительные ставки и льготы;

изменилась форма декларации;

налоговики ужесточили контроль.

Решение одно: следить за изменениями, проверять контрольные соотношения и не рисковать с оптимизацией. Теперь ФНС внимательно анализирует каждую декларацию, и любая ошибка может привести к штрафу.

Будьте внимательны, сдавайте отчеты вовремя и пусть налоговая остается вашим деловым партнером, а не головной болью! 😏