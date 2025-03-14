Налоговые тренды 2025: что знает ФНС и как избежать проблем

📌 1. Низкая налоговая нагрузка

Если ваш бизнес платит налогов меньше, чем средний показатель по отрасли – это сигнал к проверке. Определить среднюю нагрузку можно через калькулятор ФНС.

📌 2. Высокая доля вычетов по НДС

Если вычетов слишком много (более 89%), инспекция может усомниться в их реальности.

📌 3. Убытки два года подряд

Компания с постоянными убытками вызывает вопросы: как она продолжает работать?

📌 4. Расходы растут быстрее, чем доходы

Если затраты компании увеличиваются, а выручка стоит на месте, ФНС заподозрит, что прибыль занижают.

📌 5. Низкие зарплаты

Средняя зарплата сотрудников компании ниже рыночной по региону? Это повод для доначислений НДФЛ и страховых взносов.

📌 6. Частые приближения к лимитам УСН

Если оборот регулярно подбирается к границе 450 млн руб., вас могут заподозрить в искусственном дроблении бизнеса.

📌 7. Почти одинаковая сумма доходов и расходов

Если расходы всегда близки к доходам, налоговики могут усомниться в реальности расходов.

📌 8. Игнорирование требований налоговой

Не отвечаете на запросы ФНС? Это дополнительный фактор риска.

📌 9. Работа с «однодневками»

Фирмы-посредники без реального бизнеса, использующиеся только для транзита денег, ведут к доначислениям.