Налоговые тренды 2025: что знает ФНС и как избежать проблем

Привет! Вы на канале “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и скачивайте!
Если ваша компания попадает под критерии риска, вас могут включить в план проверок. Разберем, как налоговая анализирует бизнес, какие ошибки приводят к доначислениям и как снизить вероятность ВНП (выездной налоговой проверки).
📌 Как налоговая определяет, кого проверять?
ФНС использует предпроверочный анализ (ППА). Это негласная проверка, которая проходит в два этапа:
1️⃣ Автоматизированный анализ – проводится в системах СУР АСК НДС-2, АИС "Налог-3", ПК "ВАИ". Эти программы классифицируют компании на три группы:
С низкими налоговыми рисками – без подозрений.
С высокими налоговыми рисками – с вероятными нарушениями.
Со средними рисками – требующими дополнительной проверки.
2️⃣ Ручной анализ – налоговики изучают детали:
Запрашивают документы (по ст. 93.1 НК РФ).
Вызывают руководителей на комиссии.
Осматривают офисы, склады и прочее.
Проверяют соответствие финансовых потоков и операций.
🔍 9 критериев, по которым налоговая может заинтересоваться вашей компанией
📌 1. Низкая налоговая нагрузка
Если ваш бизнес платит налогов меньше, чем средний показатель по отрасли – это сигнал к проверке. Определить среднюю нагрузку можно через калькулятор ФНС.
📌 2. Высокая доля вычетов по НДС
Если вычетов слишком много (более 89%), инспекция может усомниться в их реальности.
📌 3. Убытки два года подряд
Компания с постоянными убытками вызывает вопросы: как она продолжает работать?
📌 4. Расходы растут быстрее, чем доходы
Если затраты компании увеличиваются, а выручка стоит на месте, ФНС заподозрит, что прибыль занижают.
📌 5. Низкие зарплаты
Средняя зарплата сотрудников компании ниже рыночной по региону? Это повод для доначислений НДФЛ и страховых взносов.
📌 6. Частые приближения к лимитам УСН
Если оборот регулярно подбирается к границе 450 млн руб., вас могут заподозрить в искусственном дроблении бизнеса.
📌 7. Почти одинаковая сумма доходов и расходов
Если расходы всегда близки к доходам, налоговики могут усомниться в реальности расходов.
📌 8. Игнорирование требований налоговой
Не отвечаете на запросы ФНС? Это дополнительный фактор риска.
📌 9. Работа с «однодневками»
Фирмы-посредники без реального бизнеса, использующиеся только для транзита денег, ведут к доначислениям.
🔥 ФРПВ – черный список ФНС
Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей (ФРПВ) – это закрытая база ФНС с компаниями, подозреваемыми в работе с «техническими» фирмами.
📌 Как понять, что ваша компания в ФРПВ?
Частые вызовы на комиссии.
Запросы документов по «сомнительным» контрагентам.
Отказ в возмещении НДС.
📌 Что делать, если попали в ФРПВ?
✅ Подготовить обоснование, что ваши контрагенты – не фиктивные.
✅ Документально подтвердить сделки.
✅ Отстоять позицию на комиссии ФНС.
🔎 Дробление бизнеса: риск 2025 года
Налоговая жестко проверяет компании, которые разделяют бизнес на несколько юрлиц для снижения налогов.
📌 Признаки дробления:
Одинаковые учредители, офис, сайт, сотрудники.
Использование ИП для оформления сотрудников.
Фирмы создаются только для работы с одним заказчиком.
⚠️ ФНС может объединить все юрлица и доначислить налоги, как если бы бизнес был единым.
💡 Совет: если у вас несколько компаний, они должны иметь реальную экономическую самостоятельность.
⚠️ Камеральные проверки – новые выездные
Раньше камеральные проверки (КНП) были «мягкими», но теперь ФНС приравняла их к ВНП:
Завершаются актами и доначислениями.
Требуют полный комплект доказательств для подтверждения операций.
💡 Совет: не расслабляйтесь при камеральных проверках – готовьте документы так, будто это ВНП.
📝 Как снизить вероятность налоговой проверки?
✅ Платите налоги не ниже среднего по отрасли.
✅ Работайте только с проверенными контрагентами.
✅ Уплачивайте НДФЛ и страховые взносы по «белым» зарплатам.
✅ Не приближайтесь к лимитам УСН, иначе могут заподозрить дробление.
✅ Если у вас ИП и самозанятые, убедитесь, что их отношения с вами не похожи на трудовые.
✅ Готовьте аргументы и подтверждающие документы на случай запроса ФНС.
В 2025 году налоговый контроль ужесточается. Будьте на шаг впереди, анализируйте риски и стройте защитную стратегию заранее! 🔥
Начать дискуссию