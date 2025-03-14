Коммерческая Тайна
Налоговые проверки

Налоговые тренды 2025: что знает ФНС и как избежать проблем

ФНС не просто ждет, когда вы сами принесете декларацию. Она анализирует, сравнивает, проверяет и принимает решения о назначении проверок на основе десятков факторов. В 2025 году налоговики усилили контроль, внедрили новые технологии и стали еще лучше выявлять нарушения.

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Если ваша компания попадает под критерии риска, вас могут включить в план проверок. Разберем, как налоговая анализирует бизнес, какие ошибки приводят к доначислениям и как снизить вероятность ВНП (выездной налоговой проверки).

📌 Как налоговая определяет, кого проверять?

ФНС использует предпроверочный анализ (ППА). Это негласная проверка, которая проходит в два этапа:

1️⃣ Автоматизированный анализ – проводится в системах СУР АСК НДС-2, АИС "Налог-3", ПК "ВАИ". Эти программы классифицируют компании на три группы:

  • С низкими налоговыми рисками – без подозрений.

  • С высокими налоговыми рисками – с вероятными нарушениями.

  • Со средними рисками – требующими дополнительной проверки.

2️⃣ Ручной анализ – налоговики изучают детали:

  • Запрашивают документы (по ст. 93.1 НК РФ).

  • Вызывают руководителей на комиссии.

  • Осматривают офисы, склады и прочее.

  • Проверяют соответствие финансовых потоков и операций.

🔍 9 критериев, по которым налоговая может заинтересоваться вашей компанией

📌 1. Низкая налоговая нагрузка
Если ваш бизнес платит налогов меньше, чем средний показатель по отрасли – это сигнал к проверке. Определить среднюю нагрузку можно через калькулятор ФНС.

📌 2. Высокая доля вычетов по НДС
Если вычетов слишком много (более 89%), инспекция может усомниться в их реальности.

📌 3. Убытки два года подряд
Компания с постоянными убытками вызывает вопросы: как она продолжает работать?

📌 4. Расходы растут быстрее, чем доходы
Если затраты компании увеличиваются, а выручка стоит на месте, ФНС заподозрит, что прибыль занижают.

📌 5. Низкие зарплаты
Средняя зарплата сотрудников компании ниже рыночной по региону? Это повод для доначислений НДФЛ и страховых взносов.

📌 6. Частые приближения к лимитам УСН
Если оборот регулярно подбирается к границе 450 млн руб., вас могут заподозрить в искусственном дроблении бизнеса.

📌 7. Почти одинаковая сумма доходов и расходов
Если расходы всегда близки к доходам, налоговики могут усомниться в реальности расходов.

📌 8. Игнорирование требований налоговой
Не отвечаете на запросы ФНС? Это дополнительный фактор риска.

📌 9. Работа с «однодневками»
Фирмы-посредники без реального бизнеса, использующиеся только для транзита денег, ведут к доначислениям.

🔥 ФРПВ – черный список ФНС

Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей (ФРПВ) – это закрытая база ФНС с компаниями, подозреваемыми в работе с «техническими» фирмами.

📌 Как понять, что ваша компания в ФРПВ?

  • Частые вызовы на комиссии.

  • Запросы документов по «сомнительным» контрагентам.

  • Отказ в возмещении НДС.

📌 Что делать, если попали в ФРПВ?
Подготовить обоснование, что ваши контрагенты – не фиктивные.
Документально подтвердить сделки.
Отстоять позицию на комиссии ФНС.

🔎 Дробление бизнеса: риск 2025 года

Налоговая жестко проверяет компании, которые разделяют бизнес на несколько юрлиц для снижения налогов.

📌 Признаки дробления:

  • Одинаковые учредители, офис, сайт, сотрудники.

  • Использование ИП для оформления сотрудников.

  • Фирмы создаются только для работы с одним заказчиком.

⚠️ ФНС может объединить все юрлица и доначислить налоги, как если бы бизнес был единым.

💡 Совет: если у вас несколько компаний, они должны иметь реальную экономическую самостоятельность.

⚠️ Камеральные проверки – новые выездные

Раньше камеральные проверки (КНП) были «мягкими», но теперь ФНС приравняла их к ВНП:

  • Завершаются актами и доначислениями.

  • Требуют полный комплект доказательств для подтверждения операций.

💡 Совет: не расслабляйтесь при камеральных проверках – готовьте документы так, будто это ВНП.

📝 Как снизить вероятность налоговой проверки?

✅ Платите налоги не ниже среднего по отрасли.
✅ Работайте только с проверенными контрагентами.
✅ Уплачивайте НДФЛ и страховые взносы по «белым» зарплатам.
✅ Не приближайтесь к лимитам УСН, иначе могут заподозрить дробление.
✅ Если у вас ИП и самозанятые, убедитесь, что их отношения с вами не похожи на трудовые.
✅ Готовьте аргументы и подтверждающие документы на случай запроса ФНС.

В 2025 году налоговый контроль ужесточается. Будьте на шаг впереди, анализируйте риски и стройте защитную стратегию заранее! 🔥

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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