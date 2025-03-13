Как отчитываться по доходам в 2025 году: гайд для бизнеса

Момент признания дохода может отличаться в зависимости от типа договора. Рассмотрим подробнее:

Договор поставки: доход признается в момент перехода права собственности на товар от продавца к покупателю (п. 3 ст. 271 НК РФ). Как правило, это момент передачи товара, если иное не предусмотрено договором (ст. 223 ГК РФ). Важно обратить внимание на то, что договором может быть установлен иной момент перехода права собственности, например, момент оплаты товара.

Договор аренды: доход признается в момент осуществления расчетов в соответствии с условиями договора или в момент предъявления документов, служащих основанием для расчетов (пп. 4 п. 3 ст. 271 НК РФ). Обычно это последний день месяца аренды. Однако, если договором предусмотрен иной порядок расчетов, доход признается в соответствии с ним.

Договор коммерческой концессии: при единовременном платеже доход признается на последний день отчетного (налогового) периода (п. 1, 2 ст. 271 НК РФ). При равномерных платежах (ежемесячно или ежеквартально равными платежами) доход признается в соответствующем отчетном периоде. Порядок признания дохода зависит от условий договора коммерческой концессии.

Абонентские договоры (услуги связи, электроснабжения и т.п.): доходы по таким договорам распределяются по отчетным (налоговым) периодам исходя из принципа равномерности признания доходов (п. 2 ст. 271 НК РФ). Возможны следующие варианты: при равномерном поступлении платежей (равными платежами ежемесячно или ежеквартально) доход признается в соответствующем периоде;

при получении платежа в начале срока действия договора налогоплательщик может выбрать один из вариантов учета дохода: единовременно на дату осуществления расчетов (дату предъявления документов на оплату) или равномерно в течение срока действия договора;

при оплате в конце срока действия договора доход необходимо распределять равномерно в течение срока его действия. Выбранный вариант учета доходов необходимо закрепить в учетной политике организации.