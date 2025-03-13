Как отчитываться по доходам в 2025 году: гайд для бизнеса

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Ключевой фактор - дата получения дохода
Не дата заключения договора, а именно дата фактического получения дохода определяет, по какой ставке он будет облагаться. Доходы, полученные в 2024 году, облагаются по ставке 20%, доходы, полученные в 2025 году, — по ставке 25%. Важно отметить, что никаких переходных положений по данному вопросу не предусмотрено (письмо Минфина России от 20.08.2024 № 03-03-06/1/74567).
Методы учета доходов: начисление и кассовый
В налоговом учете применяются два метода признания доходов: метод начисления (ст. 271 НК РФ) и кассовый метод (ст. 273 НК РФ).
Метод начисления: доход признается в том отчетном периоде, к которому он относится, независимо от даты фактического поступления денежных средств. Например, если товар отгружен покупателю в декабре 2024 года, а оплата поступила в январе 2025 года, доход признается в декабре 2024 года.
Кассовый метод: доход признается в момент фактического поступления денежных средств от контрагента. В данном случае, доход был бы признан в январе 2025 года.
Особенности признания доходов по различным типам договоров
Момент признания дохода может отличаться в зависимости от типа договора. Рассмотрим подробнее:
Договор поставки: доход признается в момент перехода права собственности на товар от продавца к покупателю (п. 3 ст. 271 НК РФ). Как правило, это момент передачи товара, если иное не предусмотрено договором (ст. 223 ГК РФ). Важно обратить внимание на то, что договором может быть установлен иной момент перехода права собственности, например, момент оплаты товара.
Договор аренды: доход признается в момент осуществления расчетов в соответствии с условиями договора или в момент предъявления документов, служащих основанием для расчетов (пп. 4 п. 3 ст. 271 НК РФ). Обычно это последний день месяца аренды. Однако, если договором предусмотрен иной порядок расчетов, доход признается в соответствии с ним.
Договор коммерческой концессии: при единовременном платеже доход признается на последний день отчетного (налогового) периода (п. 1, 2 ст. 271 НК РФ). При равномерных платежах (ежемесячно или ежеквартально равными платежами) доход признается в соответствующем отчетном периоде. Порядок признания дохода зависит от условий договора коммерческой концессии.
Абонентские договоры (услуги связи, электроснабжения и т.п.): доходы по таким договорам распределяются по отчетным (налоговым) периодам исходя из принципа равномерности признания доходов (п. 2 ст. 271 НК РФ). Возможны следующие варианты:
при равномерном поступлении платежей (равными платежами ежемесячно или ежеквартально) доход признается в соответствующем периоде;
при получении платежа в начале срока действия договора налогоплательщик может выбрать один из вариантов учета дохода: единовременно на дату осуществления расчетов (дату предъявления документов на оплату) или равномерно в течение срока действия договора;
при оплате в конце срока действия договора доход необходимо распределять равномерно в течение срока его действия. Выбранный вариант учета доходов необходимо закрепить в учетной политике организации.
Договоры оказания услуг, выполнения работ: доход признается в момент подписания акта приемки оказанных услуг (выполненных работ) (п. 3 ст. 271 НК РФ). Важно отметить, что если услуги были оказаны (работы выполнены) в 2024 году, а акт подписан в 2025 году, доход относится к 2025 году и облагается по ставке 25%.
Важные аспекты
Не допускается произвольное перенесение признания доходов на другие отчетные периоды.
Повышенная ставка налога на прибыль в размере 25% применяется к налоговой базе, сформированной по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев 2025 года и за весь 2025 год.
Рекомендации
Проведите анализ договорной базы: внимательно изучите все действующие договоры и определите, к какому отчетному периоду относятся доходы по каждому из них.
Определите метод учета доходов: выберите оптимальный для вашей организации метод учета доходов — метод начисления или кассовый метод.
Отразите доходы в налоговом учете: своевременно и корректно отразите доходы в налоговом учете в соответствии с выбранным методом и типом договора.
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