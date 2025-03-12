Дело Митрошиной: налоговая «перезагрузка» или что ждет бизнес в России дальше

Всё, как в классическом сценарии: сначала идёт уклонение от налогов (ст. 198 УК РФ) – человек просто не платит, занижает выручку, использует обходные схемы.

Но дальше – бонусом – появляется отмывание доходов (ст. 174 УК РФ). Это когда неуплаченные налоги кто-то уже успел потратить – на недвижимость, инвестиции, просто перевёл куда-то.

То есть, по логике следствия: если ты не заплатил налог, а потом потратил эти деньги – считай, что их "отмыл".

Такая связка статей – новая реальность, с которой бизнесу ещё только предстоит столкнуться.

Но это только начало.