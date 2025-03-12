Дело Митрошиной: налоговая «перезагрузка» или что ждет бизнес в России дальше

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Две статьи, а не одна – почему?
Всё, как в классическом сценарии: сначала идёт уклонение от налогов (ст. 198 УК РФ) – человек просто не платит, занижает выручку, использует обходные схемы.
Но дальше – бонусом – появляется отмывание доходов (ст. 174 УК РФ). Это когда неуплаченные налоги кто-то уже успел потратить – на недвижимость, инвестиции, просто перевёл куда-то.
То есть, по логике следствия: если ты не заплатил налог, а потом потратил эти деньги – считай, что их "отмыл".
Такая связка статей – новая реальность, с которой бизнесу ещё только предстоит столкнуться.
Но это только начало.
Что означает это дело для бизнеса?
1️⃣ Налоговики перестроились.
Если раньше ФНС действовала периодическими кампаниями, то теперь это становится системной работой. Дело Блиновской, Митрошиной – это тест-драйв новой модели, и скоро она станет повседневностью.
И если раньше первыми шли крупные фигуры, то теперь очередь дойдёт и до среднего бизнеса.
2️⃣ Выход на «чужие» счета – высокий риск.
ФНС и следствие жёстко смотрят на схемы с использованием счетов других ИП.
В деле Митрошиной именно через ИП знакомых проводились платежи за её курсы. А это значит, что практически 100% использовались их цифровые подписи.
В итоге – ещё одна статья, о которой мало кто задумывается:
➡️ Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
Может показаться, что это абсурд, но эта практика уже есть, и сейчас её будут применять всё чаще.
3️⃣ Вывод денег за границу – потенциальный риск.
Следствие предполагает, что Митрошина могла вложить средства в зарубежную недвижимость.
Если деньги уходили по "серым" схемам, может добавиться ещё один состав преступления.
Почему так вышло?
А вот тут мы подходим к главному.
Схемы, которые использовала Митрошина, были банально примитивными.
В деле Блиновской тоже было примерно то же самое. Вывод очевиден: низкий уровень налогового планирования, отсутствие грамотного комплаенса и работа "на авось".
Чувствуется, что в этих схемах либо не было нормальных юристов, либо они были, но совершенно некомпетентные.
Классическая ошибка:
– «Мы так делали годами»
– «Так работает полрынка»
– «Налоговая нас не тронет»
Теперь тронет.
Что с этим делать?
Всё просто.
Если не хочется платить адвокату по уголовным делам и тратить сотни тысяч на передачи в СИЗО, то лучше платить за нормальный комплаенс и налоговое планирование.
Налоговая официально принимает проверенные методы оптимизации НДС и налогов. Главное – знать, как это делать правильно.
Так что выбор всегда за вами:
🔹 Или строить работу грамотно и в рамках закона
🔹 Или надеяться, что "прокатит", пока не получишь повестку на допрос
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