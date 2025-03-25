Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы

Взносы делятся на взносы "за себя" и взносы "за сотрудников" (если они есть).

1. Взносы ИП "за себя"

Фиксированные платежи на пенсионное и медицинское страхование (ОПС и ОМС). За 2023 год — 45 842 руб. За 2024 год — 49 500 руб. Дедлайн: 31 декабря отчётного года (переносится на первый рабочий день следующего года, например, за 2024 год — на 9 января 2025 года).

Дополнительный взнос 1% с дохода, превышающего 300 000 руб. За 2023 год — лимит 257 061 руб. За 2024 год — лимит 277 571 руб. Дедлайн: 1 июля следующего года (например, за 2024 год — до 1 июля 2025 года).



❗ ИП без работников платит только эти взносы. Их можно перечислять сразу или частями.

2. Взносы ИП за сотрудников Если у ИП есть наёмные работники, он платит за них взносы:

ОПС (пенсионное страхование) — 22% (до предела) и 10% (с суммы превышения);

ОМС (медицинское страхование) — 5,1%;

ВНиМ (временная нетрудоспособность и материнство) — 2,9%;

"Травматизм" — от 0,2% до 8,5% (зависит от класса риска и устанавливается СФР).

Сроки уплаты:

Взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ — до 28 числа следующего месяца .

Взносы на "травматизм" — до 15 числа следующего месяца.

❗ Пониженные тарифы (30% → 15%) применяются к части выплат свыше МРОТ у ИП, включённых в реестр малого и среднего бизнеса (МСП).