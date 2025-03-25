Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы

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Какие страховые взносы платит ИП на УСН?
Взносы делятся на взносы "за себя" и взносы "за сотрудников" (если они есть).
1. Взносы ИП "за себя"
Фиксированные платежи на пенсионное и медицинское страхование (ОПС и ОМС).
За 2023 год — 45 842 руб.
За 2024 год — 49 500 руб.
Дедлайн: 31 декабря отчётного года (переносится на первый рабочий день следующего года, например, за 2024 год — на 9 января 2025 года).
Дополнительный взнос 1% с дохода, превышающего 300 000 руб.
За 2023 год — лимит 257 061 руб.
За 2024 год — лимит 277 571 руб.
Дедлайн: 1 июля следующего года (например, за 2024 год — до 1 июля 2025 года).
❗ ИП без работников платит только эти взносы. Их можно перечислять сразу или частями.
2. Взносы ИП за сотрудников Если у ИП есть наёмные работники, он платит за них взносы:
ОПС (пенсионное страхование) — 22% (до предела) и 10% (с суммы превышения);
ОМС (медицинское страхование) — 5,1%;
ВНиМ (временная нетрудоспособность и материнство) — 2,9%;
"Травматизм" — от 0,2% до 8,5% (зависит от класса риска и устанавливается СФР).
Сроки уплаты:
Взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ — до 28 числа следующего месяца.
Взносы на "травматизм" — до 15 числа следующего месяца.
❗ Пониженные тарифы (30% → 15%) применяются к части выплат свыше МРОТ у ИП, включённых в реестр малого и среднего бизнеса (МСП).
На какие страховые взносы можно уменьшить налог на УСН?
ИП на УСН "доходы" может уменьшить налог за счёт:
фиксированных взносов "за себя";
дополнительного взноса 1%;
взносов за сотрудников.
❗ Но есть ограничения:
ИП без работников — может уменьшить налог на 100% от взносов "за себя".
ИП с работниками — может уменьшить налог не более чем на 50%.
Пример: если налог УСН составил 100 000 руб., а взносы — 70 000 руб.:
ИП без работников платит налог 30 000 руб. (100 000 - 70 000).
ИП с работниками платит налог 50 000 руб. (100 000 - 50 000, т.к. лимит 50%).
Как это работает?
Взносы "за себя" можно учитывать даже если они ещё не уплачены (изменение с 2024 года, закон № 389-ФЗ).
Взносы за работников можно учитывать только если они уплачены в отчётном периоде.
Как правильно уменьшать налог на УСН доходы?
1. Фиксированные взносы можно учитывать, даже если фактически они будут уплачены в начале следующего года. Пример: фиксированные взносы за 2024 год (49 500 руб.) можно учитывать при расчёте налога за 2024 год, даже если оплатить их в январе 2025 года.
2. Взнос 1% с дохода можно распределять между налогами за два года. Пример: дополнительный взнос за 2024 год (1% с суммы свыше 300 000 руб.) можно учесть и в 2024 году, и в 2025 году.
3. Взносы за сотрудников можно учитывать только если они реально уплачены. Если налог уменьшается на 50%, но взносы уплачены частично, уменьшение налога будет ограничено.
❗ Неиспользованный остаток взносов можно переносить на следующий год (Письмо ФНС № СД-4-3/4104 от 08.04.2024).
Разбираем на примерах
Пример 1. ИП без работников
ИП Зайцев работает на УСН "доходы" (ставка 6%).
Годовой доход: 1 800 000 руб.
Налог 6%: 108 000 руб.
Взносы "за себя":
Фиксированные — 49 500 руб. (уплачены в декабре 2024 г.).
1% с дохода свыше 300 тыс. руб. — 15 000 руб. (уплачен в июне 2025 г.).
Общая сумма взносов: 64 500 руб.
Зайцев может уменьшить налог на всю сумму взносов.
108 000 - 64 500 = 43 500 руб. к уплате.
Пример 2. ИП с работниками
ИП Волков на УСН "доходы" (6%), доход 900 000 руб.
Налог 6%: 54 000 руб.
Взносы "за себя":
Фиксированные — 49 500 руб.
1% с превышения 300 тыс. — 6 000 руб.
Взносы за сотрудника: 14 600 руб.
Общая сумма взносов: 70 100 руб.
Но Волков может уменьшить налог только на 50%: 54 000 × 50% = 27 000 руб.
54 000 - 27 000 = 27 000 руб. к уплате.
Оставшиеся взносы можно использовать для уменьшения налога в 2025 году.
Вывод
📌 ИП без работников может уменьшить налог на всю сумму взносов. 📌 ИП с работниками может уменьшить налог только на 50%. 📌 Фиксированные взносы можно учитывать в налоговом периоде, даже если они уплачены в начале следующего года. 📌 Взнос 1% можно распределять между налогами за два года. 📌 Взносы за сотрудников нужно уплачивать в том же периоде, за который снижается налог. 📌 Остатки взносов можно переносить на следующий год.
Важно! Чтобы не переплачивать налоги, ведите расчёты заранее. Сдавайте отчётность вовремя и учитывайте все возможные способы снижения налоговой нагрузки.
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