Можно ли считать переписку договором? Полное руководство для бизнеса

Согласно ст. 432 Гражданского кодекса РФ, договор считается заключённым, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям.

Переписка может быть признана договором, если:

✅ Стороны чётко выразили свои намерения — есть подтверждение, что они договариваются о сделке.

✅ Зафиксированы условия сделки — указаны цена, сроки, порядок оплаты и исполнения обязательств.

✅ Участники переписки обладают полномочиями — например, переписку ведёт официальный представитель компании.

Суды уже не раз признавали переписку договором, если из сообщений очевидно, что сделка была согласована.