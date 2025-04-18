Как увеличить продажи: 5 секретов, о которых никто не говорит

1. Сегментация аудитории — основа эффективности

📉 Миф: массовая рассылка сработает на всех.

📈 Реальность: без сегментации эффективность стремится к нулю.

Если у бизнеса разные категории клиентов (например, мужчины и женщины, молодёжь и пенсионеры), то одинаковое предложение не сработает. Одна половина просто не поймёт, зачем вы к ней обратились.

📌 Что делать:

– Используйте данные о покупках и поведении клиента.

– Формируйте персонализированные офферы: по полу, возрасту, интересам, истории заказов.

– Настраивайте рассылку с учётом контекста — только тогда будет отклик.

🧴 Пример: магазин косметики отправляет разным категориям клиентов индивидуальные предложения: мужчинам — уход за бородой, женщинам — скидки на кремы.