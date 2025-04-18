Как увеличить продажи: 5 секретов, о которых никто не говорит

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SMS-маркетинг — мощный инструмент прямой коммуникации с клиентами, который остаётся недооценённым. Большинство компаний использует его примитивно: массовая рассылка — и точка. Но рынок и покупатель изменились. В 2025 году, чтобы не тратить бюджет впустую, нужно работать по-другому. Ниже — 5 методов, которые реально увеличивают продажи и практически нигде не применяются.
1. Сегментация аудитории — основа эффективности
📉 Миф: массовая рассылка сработает на всех.
📈 Реальность: без сегментации эффективность стремится к нулю.
Если у бизнеса разные категории клиентов (например, мужчины и женщины, молодёжь и пенсионеры), то одинаковое предложение не сработает. Одна половина просто не поймёт, зачем вы к ней обратились.
📌 Что делать:
– Используйте данные о покупках и поведении клиента.
– Формируйте персонализированные офферы: по полу, возрасту, интересам, истории заказов.
– Настраивайте рассылку с учётом контекста — только тогда будет отклик.
🧴 Пример: магазин косметики отправляет разным категориям клиентов индивидуальные предложения: мужчинам — уход за бородой, женщинам — скидки на кремы.
2. Время отправки — залог высокой конверсии
⏰ Отправить в любое время — значит потратить бюджет впустую.
Реакция на SMS сильно зависит от времени суток и дня недели.
📌 Что учитывать:
– B2B лучше работает в рабочие часы.
– B2C — вечером или в выходные.
– Если аудитория разбросана по регионам, учитывайте часовые пояса.
🔍 Как найти оптимальное время:
Проведите A/B тестирование: отправьте одинаковые сообщения в разное время и сравните реакцию.
3. Краткость и ясность — суть эффективного SMS
У вас всего 160 символов. Тексты в стиле «доброго дня, мы рады сообщить...» не работают. Никакой лирики — только по делу.
📌 Что делать:
– Чёткий CTA: «Закажите», «Купите», «Получите скидку».
– Персонализация: если возможно, начните с имени.
– Уберите всё лишнее.
💬 Пример:
«Мария, ваша скидка 10% на следующий заказ! Используйте код SALE10. Только до воскресенья».
4. Эксклюзивность и срочность — двигатели конверсии
📉 Бессрочные предложения работают плохо.
📈 Когда есть ограничение по времени — клиент реагирует быстрее.
📌 Что делать:
– Указывайте срок действия оффера.
– Используйте формулировки «только сегодня», «только для подписчиков».
🕒 Пример:
«Акция: оформите заказ до 20:00 и получите бесплатную доставку. Только для подписчиков».
5. Напоминания и повторные продажи — рост LTV
🛒 Клиенты часто забывают: о товаре в корзине, об акциях, о вас.
SMS — идеальный канал для мягкого напоминания и увеличения повторных покупок.
📌 Что делать:
– Напоминайте о брошенной корзине.
– Делайте до-продажи по истории заказов.
– Автоматизируйте: пусть SMS уходит через 24 часа после добавления в корзину.
💬 Пример:
«Вы забыли товар в корзине. Завершите заказ и получите 10% скидку!»
📌 ИТОГ
SMS-маркетинг работает только тогда, когда вы используете его не «в лоб», а стратегически. Персонализация, грамотный тайминг и работа с вовлечённостью — это три кита, на которых держатся успешные SMS-кампании в 2025 году.
Если всё сделано правильно, SMS превращаются в канал с максимальной окупаемостью — при минимальных затратах.
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