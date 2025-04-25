Декларация по НДС за I квартал 2025 год: важные изменения

Кому сдавать декларацию по НДС и куда

По общему правилу декларацию подают:

– российские организации и ИП на ОСН,

– налоговые агенты по НДС,

– упрощенцы, ставшие плательщиками НДС в 2025 году,

– другие налогоплательщики, попадающие под особые случаи.

Если организация или ИП применяет освобождение от НДС — декларацию сдавать не нужно. Но если даже разово возник объект налогообложения — отчёт обязан быть.

Отправка идёт через ТКС в свою налоговую. Если есть обособленные подразделения — отчёт подаётся централизованно.

Ошибка в формате = отчёт не принят, штраф + блокировка счетов. Это не теория — это практика.

Если нет операций — сдаётся нулевая декларация. Да, даже если не вели деятельность и не принимали НДС к вычету. В противном случае — штраф. Срок тот же: до 25 апреля.