Декларация по НДС за I квартал 2025 год: важные изменения

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Сдать декларацию по НДС за I квартал 2025 года нужно не позднее 25 апреля. Формально — очередной отчёт. Фактически — первый после запуска новой формы, с расширенными кодами операций, новыми ставками НДС и обновлёнными контрольными соотношениями. А значит, повышенное внимание со стороны ИФНС и риски для тех, кто отчитался «по старинке».
Кому сдавать декларацию по НДС и куда
По общему правилу декларацию подают:
– российские организации и ИП на ОСН,
– налоговые агенты по НДС,
– упрощенцы, ставшие плательщиками НДС в 2025 году,
– другие налогоплательщики, попадающие под особые случаи.
Если организация или ИП применяет освобождение от НДС — декларацию сдавать не нужно. Но если даже разово возник объект налогообложения — отчёт обязан быть.
Отправка идёт через ТКС в свою налоговую. Если есть обособленные подразделения — отчёт подаётся централизованно.
Ошибка в формате = отчёт не принят, штраф + блокировка счетов. Это не теория — это практика.
Если нет операций — сдаётся нулевая декларация. Да, даже если не вели деятельность и не принимали НДС к вычету. В противном случае — штраф. Срок тот же: до 25 апреля.
Новая форма декларации — что в ней изменилось
Форма декларации полностью обновлена.
Ключевые нововведения:
– В раздел 3 добавлены строки для новых ставок НДС: 5%, 7%, 9,09%, 16,67%
– Обновлены коды операций в разделе 4 и 7
– Добавлены цифровые операции и ЕАЭС
– Учитываются новые коды:
▫ 1010840 — реализация цифровой валюты
▫ 1010836 — реализация через электронные торговые площадки
▫ 1011228 — операции операторов платформы цифрового рубля
Если вы в отчётности за I квартал 2025 года используете старый бланк — отчёт не примут. А если успеют принять — потом доначислят с пенями.
Как правильно заполнить декларацию
Структура зависит от ваших операций. Но базово включают:
Титульный лист — с кодом периода «21», корректировка «0» (если впервые)
Раздел 1 — здесь фиксируется НДС к уплате (стр. 040) и к возмещению (стр. 050)
Раздел 3 — начисление и восстановление НДС (строки 010–118), вычеты (строки 120–190)
Раздел 8 — данные из книги покупок, включая доп. листы (Приложение 1)
Раздел 9 — данные из книги продаж, также с приложением
Дополнительно:
Раздел 2 — для налоговых агентов (операции с имуществом, нерезидентами)
Раздел 4 — для операций с НДС 0% (экспорт и др.)
Раздел 7 — освобождённые от НДС операции (обязателен, если такие были)
Нарушили структуру — инспекция вправе признать декларацию недействительной.
Контрольные соотношения — новые правила проверки
ФНС обновила контрольные соотношения (КС) под новую форму. Теперь их 65, вместо прежних 57.
В том числе проверяются:
– согласованность новых строк 021, 022, 031–034
– корректность ставок 5% и 7%
– связи между книгой покупок и продаж
Это важно: эти же КС заложены в систему приёма ФНС. Система автоматически находит несоответствия — и либо блокирует отчёт, либо запускает встречную проверку.
Перед отправкой проверьте декларацию на соответствие КС. Это ваша страховка от камеральной проверки.
Что делать, если допустили ошибку
Если занижен НДС — обязана быть уточнённая декларация. Это требование закона.
Если нашли ошибку, но она не повлияла на налог — уточнение не обязательно. Но желательно, если хотите избежать вопросов.
Особенности для бюджетных организаций
Бюджетные учреждения отчитываются в общем порядке. Никаких исключений по срокам, форме или КС. Даже если отчёт готовит контрактник — вся ответственность остаётся на главбухе учреждения.
Важный вывод
Отчётность по НДС в 2025 году — это не просто форма. Это тест на готовность бизнеса работать в новых условиях.
– Форма изменилась
– Коды операций новые
– Контрольные соотношения другие
– ФНС переходит на автоматизированную верификацию
Ошибиться — значит дать системе сигнал о проблемах. А дальше — блокировки, доначисления и камеральные проверки.
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