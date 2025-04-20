🎬 9 фильмов, которые советуют управленцы: инструкция по вдохновению

9. Идеальные дни (2023, рейтинг 7,8)

Фильм, в котором ничего не происходит. И именно поэтому он так цепляет. Руководители, которым кажется, что «ничего не происходит» — посмотрите. Там ответ, как удержаться в моменте и не потерять себя среди дел, задач, целей и KPI.

Эта подборка — не про фильмы. Она про управление собой, бизнесом, выбором.

Если хочется посмотреть нечто, что не просто развлечёт, а сдвинет ваше мышление — начинайте с любого пункта. И не забудьте вернуться в комментарии: расскажите, какой из фильмов задел сильнее всего.