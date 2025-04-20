ЦОК КПК обновления ЗП 16.04 Мобильный
Коммерческая Тайна
Обзоры для бухгалтера

🎬 9 фильмов, которые советуют управленцы: инструкция по вдохновению

Продолжаются выходные, а потому почему бы и нет?) Топ-менеджеры и предприниматели назвали новые фильмы (вышедшие после 2023 года), которые будет полезно и интересно посмотреть деловой аудитории. Получился внушительный список.

Фильмы расположены по возрастанию рейтинга «Кинопоиска».

1. Наполеон (2023, рейтинг 6,2)

Фильм не только о завоеваниях. Наполеон здесь — это управленец, стратег, человек, переоценивший свои ресурсы и недооценивший логистику. История о том, как лидер превращается в угрозу самому себе. Для руководителей — учебник о том, как харизма без обратной связи может привести к краху. Отличный повод поговорить с командой о лидерстве, эго и провалах.

2. Арман (2024, рейтинг 6,6)

Как принимать решение, когда нет чёрного и белого? Как справиться с давлением, когда ты родитель, лидер, человек? Этот фильм — настоящее пособие по эмоциональному интеллекту. Идеально для антикризисного саморазвития.

3. Бруталист (2024, рейтинг 6,8)

Фильм про архитектора, но на самом деле — про любого, кто отстаивает идею перед рынком. Здесь и борьба с зависимостями, и столкновение идеалов с реальностью, и выбор между «быть верным себе» и «выжить в системе». Сильная, тяжёлая, но нужная история.

4. Только течёт река (2023, рейтинг 6,8)

Идеальная метафора для бизнеса — следствие, которое уводит от очевидного. В центре — детектив и иллюзии. Ошибки в бизнесе часто происходят от слепоты к очевидному. Этот фильм — как тренировка управленческого зрения: видеть глубже, задавать неудобные вопросы, замечать тени в светлых зонах.

5. Сент-Экзюпери (2024, рейтинг 7,0)

Биография не только писателя, но и человека, у которого хватало смелости быть упрямым мечтателем. Стратегия против обстоятельств — и победа вопреки. Для всех, кто строит бизнес не потому что «так надо», а потому что по-другому не может.

6. Мадам Клико (2023, рейтинг 7,1)

История не про шампанское, а про маркетинг, позиционирование и стратегическое мышление. Как женщина без права на бизнес создала культовый бренд, обошла конкурентов и оставила им десятилетний гандикап. Прямой мастер-класс по созданию ценности из смысла.

7. Air: Большой прыжок (2023, рейтинг 7,4)

Культовый кейс: ставка на одного неизвестного парня, которого не хочет даже NBA, превращается в самую продаваемую линейку в истории кроссовок. Риск, бренд, переговоры, ирония, обратная сторона успеха. Обязательно к просмотру каждому, кто хоть раз запускал продукт.

8. Быть лучше: История Робби Уильямса (2024, рейтинг 7,6)

Фильм про синдром самозванца, который может заглушить даже голос миллионной аудитории. Особенно откликается тем, кто уже достиг «вершин» и начинает сомневаться — а достоин ли он быть здесь? Настоящее упражнение по восстановлению уверенности.

9. Идеальные дни (2023, рейтинг 7,8)

Фильм, в котором ничего не происходит. И именно поэтому он так цепляет. Руководители, которым кажется, что «ничего не происходит» — посмотрите. Там ответ, как удержаться в моменте и не потерять себя среди дел, задач, целей и KPI.

Эта подборка — не про фильмы. Она про управление собой, бизнесом, выбором.
Если хочется посмотреть нечто, что не просто развлечёт, а сдвинет ваше мышление — начинайте с любого пункта. И не забудьте вернуться в комментарии: расскажите, какой из фильмов задел сильнее всего.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

16 подписчиков 181 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию