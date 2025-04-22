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Коммерческая Тайна
НДС

Вычет НДС — в какие сроки можно предъявить?

Полный гайд по срокам вычета налога на добавленную стоимость — с разбором всех ситуаций и оснований по НК РФ.

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Срок: три года

Право на вычет НДС может быть реализовано в течение трех лет — начиная с квартала, в котором товары, работы, услуги или имущественные права были приняты на учет.

В каких случаях применяется трехлетний срок:

Срок: один год

Возврат НДС продавцом
Если покупатель отказался от товара (работ, услуг), и аванс нужно вернуть — продавец может заявить вычет в течение одного года.

▪︎ Основание: п.п. 1.1, 4 ст. 172 НК РФ
▪︎ Точка отсчета — дата возврата или отказа покупателя

Срок: в квартале исполнения условий

Ряд операций требует заявить вычет не позже квартала, в котором соблюдены условия п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ.

Какие ситуации попадают под это правило:

  • НДС, уплаченный налоговым агентом
     ▪︎ ст.161 НК РФ, письмо Минфина от 14.07.2020 № 03-07-14/61018

  • НДС с полученных авансов
     ▪︎ ст. 171, 172 НК РФ

  • НДС, уплаченный с авансов
     ▪︎ ст. 171, 172 НК РФ

  • НДС с командировочных расходов
     ▪︎ ст. 172 НК РФ, письмо ФНС от 09.01.2017 № СД-4-3/2@

  • Вклад в уставный капитал (с НДС, восстановленным акционером)
     ▪︎ ст. 172 НК РФ

В этих ситуациях невозможно сдвигать сроки: пропуск квартала = потеря права на вычет.

Специальный режим: экспорт по ставке 0%

Для экспорта предусмотрены особые правила:

  • Если собрали подтверждающие документы → вычет заявляется в квартале подтверждения.

  • Если не собрали документы → последний квартал для вычета — по истечении 180 дней с даты отгрузки.

▪︎ Основание: ст. 165, 167, 172 НК РФ

Практические советы:

✅ Всегда фиксируйте дату оприходования — она запускает срок.
✅ Внимательно отслеживайте пограничные кварталы, чтобы не выйти за пределы допустимых сроков.
✅ При закупках в розницу — сохраняйте чеки с выделенным НДС.
✅ По экспорту — ведется контроль сроков ФНС, и их нарушение чревато отказом в вычете.
✅ Регулярно проводите внутреннюю ревизию счетов-фактур — особенно по авансам и капстрою.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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