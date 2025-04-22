Вычет НДС — в какие сроки можно предъявить?

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Срок: три года
Право на вычет НДС может быть реализовано в течение трех лет — начиная с квартала, в котором товары, работы, услуги или имущественные права были приняты на учет.
В каких случаях применяется трехлетний срок:
Покупка товаров, работ, услуг, имущественных прав
▪︎ Письма ФНС от 25.03.2019 № СД-4-3/5268@; Минфина от 17.11.2020 № 03-07-14/99976
Покупка оборудования
▪︎ Аналогичные сроки и порядок вычета, как и по товарам
Покупка товаров в розницу
▪︎ Письмо Минфина от 19.07.2021 № 03-07-11/57329
Затраты на создание нематериальных активов
▪︎ Письмо Минфина от 10.07.2020 № 03-07-11/60248
Получение результата работ по улучшению арендованного имущества
▪︎ Письмо Минфина от 24.01.2019 № 03-07-11/3788
Капстроительство, закупка для СМР
▪︎ Письмо ФНС от 11.04.2018 № СД-4-3/6893@
Ввоз товаров на территорию РФ
▪︎ Срок отсчета — дата оприходования.
▪︎ Основания: п.2 ст.171, п.1.1 ст.172 НК РФ; письмо Минфина от 12.05.2015 № 03-07-11/27161
Срок: один год
Возврат НДС продавцом
Если покупатель отказался от товара (работ, услуг), и аванс нужно вернуть — продавец может заявить вычет в течение одного года.
▪︎ Основание: п.п. 1.1, 4 ст. 172 НК РФ
▪︎ Точка отсчета — дата возврата или отказа покупателя
Срок: в квартале исполнения условий
Ряд операций требует заявить вычет не позже квартала, в котором соблюдены условия п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ.
Какие ситуации попадают под это правило:
НДС, уплаченный налоговым агентом
▪︎ ст.161 НК РФ, письмо Минфина от 14.07.2020 № 03-07-14/61018
НДС с командировочных расходов
▪︎ ст. 172 НК РФ, письмо ФНС от 09.01.2017 № СД-4-3/2@
Вклад в уставный капитал (с НДС, восстановленным акционером)
▪︎ ст. 172 НК РФ
В этих ситуациях невозможно сдвигать сроки: пропуск квартала = потеря права на вычет.
Специальный режим: экспорт по ставке 0%
Практические советы:
✅ Всегда фиксируйте дату оприходования — она запускает срок.
✅ Внимательно отслеживайте пограничные кварталы, чтобы не выйти за пределы допустимых сроков.
✅ При закупках в розницу — сохраняйте чеки с выделенным НДС.
✅ По экспорту — ведется контроль сроков ФНС, и их нарушение чревато отказом в вычете.
✅ Регулярно проводите внутреннюю ревизию счетов-фактур — особенно по авансам и капстрою.
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