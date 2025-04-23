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Коммерческая Тайна
НДС

НДС: перенос и дробление

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НДС: перенос и дробление

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📌 Таблица 1: НДС — перенос и дробление вычетов

Операция

Можно перенести вычет?

Можно раздробить вычет?

Куплены товары, работы, услуги

✅ Можно — п. 2 ст. 171 НК РФ

✅ Можно — Письмо Минфина от 04.09.2018 № 03-07-11/63070

Куплены ОС, НМА

✅ Можно — Письмо ФНС от 25.03.2019 № СД-4-3/5268

❌ Нельзя — Письма Минфина от 01.11.2023 № 03-07-11/104317, от 04.09.2018 № 03-07-11/63070

Уплачен НДС при импорте товаров

✅ Можно — п. 1.1 ст. 172 НК РФ

✅ Можно — кроме ОС и оборудования, Письмо Минфина от 09.08.2019 № 03-07-08/60395

Перечислен аванс

❌ Нельзя — Письмо Минфина от 09.04.2015 № 03-07-11/20290

❌ Нельзя — так как вычет перенести не вправе

📌 Таблица 2: НДС — перенос и дробление вычетов

Операция

Можно перенести вычет?

Можно раздробить вычет?

Возвращен аванс покупателю

❌ Нельзя — Письмо Минфина от 10.04.2019 № 03-07-11/25201

❌ Нельзя

Уплачен НДС налоговым агентом

❌ Нельзя — Письмо Минфина от 17.11.2016 № 03-07-08/67622

❌ Нельзя

Получено имущество в качестве вклада

❌ Нельзя — п. 11 ст.171 и п. 8 ст.172 НК РФ

❌ Нельзя

Построен объект подрядным способом

✅ Можно — Письмо Минфина от 17.07.2019 № 03-07-10/53067

✅ Можно — Письмо Минфина от 08.12.2016 № 03-07-10/73279

📌 Таблица 3: Сводная таблица — НДС: перенос и дробление вычетов

Операция

Можно перенести вычет?

Можно раздробить вычет?

Куплены товары, работы, услуги

✅ Можно

✅ Можно

Куплены ОС, НМА

✅ Можно

❌ Нельзя

Уплачен НДС при импорте товаров

✅ Можно

✅ Можно

Перечислен аванс

❌ Нельзя

❌ Нельзя

Возвращен аванс покупателю

❌ Нельзя

❌ Нельзя

Уплачен НДС налоговым агентом

❌ Нельзя

❌ Нельзя

Получено имущество в уставный капитал

❌ Нельзя

❌ Нельзя

Построен объект подрядным способом

✅ Можно

✅ Можно

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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