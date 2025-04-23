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📌 Таблица 1: НДС — перенос и дробление вычетов
Операция
Можно перенести вычет?
Можно раздробить вычет?
Куплены товары, работы, услуги
✅ Можно — п. 2 ст. 171 НК РФ
Куплены ОС, НМА
✅ Можно — Письмо ФНС от 25.03.2019 № СД-4-3/5268
❌ Нельзя — Письма Минфина от 01.11.2023 № 03-07-11/104317, от 04.09.2018 № 03-07-11/63070
Уплачен НДС при импорте товаров
✅ Можно — п. 1.1 ст. 172 НК РФ
✅ Можно — кроме ОС и оборудования, Письмо Минфина от 09.08.2019 № 03-07-08/60395
Перечислен аванс
❌ Нельзя — так как вычет перенести не вправе
📌 Таблица 2: НДС — перенос и дробление вычетов
Операция
Можно перенести вычет?
Можно раздробить вычет?
Возвращен аванс покупателю
❌ Нельзя
Уплачен НДС налоговым агентом
❌ Нельзя
Получено имущество в качестве вклада
❌ Нельзя — п. 11 ст.171 и п. 8 ст.172 НК РФ
❌ Нельзя
Построен объект подрядным способом
✅ Можно — Письмо Минфина от 17.07.2019 № 03-07-10/53067
✅ Можно — Письмо Минфина от 08.12.2016 № 03-07-10/73279
📌 Таблица 3: Сводная таблица — НДС: перенос и дробление вычетов
Операция
Можно перенести вычет?
Можно раздробить вычет?
Куплены товары, работы, услуги
✅ Можно
✅ Можно
Куплены ОС, НМА
✅ Можно
❌ Нельзя
Уплачен НДС при импорте товаров
✅ Можно
✅ Можно
Перечислен аванс
❌ Нельзя
❌ Нельзя
Возвращен аванс покупателю
❌ Нельзя
❌ Нельзя
Уплачен НДС налоговым агентом
❌ Нельзя
❌ Нельзя
Получено имущество в уставный капитал
❌ Нельзя
❌ Нельзя
Построен объект подрядным способом
✅ Можно
✅ Можно
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