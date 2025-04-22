ЦОК КПП бух по ЗП 21.04 Мобильный
Коммерческая Тайна
Блокировка счетов

Как налоговая будет блокировать все — от вкладов до цифровых рублей

ФНС теперь официально разъяснила: приостановка операций по счетам касается не только расчётных, но и всех остальных счетов.
Как налоговая будет блокировать все — от вкладов до цифровых рублей

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Письмо от 22.01.2025 № 03-02-08/4742:
блокировка распространяется на любые счета, открытые по договору банковского счёта.
А значит — в том числе на депозиты, счета в драгметаллах и в будущем — на цифровые рубли.

Почему это важно?

Раньше компании пытались спасти ликвидность, распределяя средства:
— часть — на депозите;
— часть — в металлических счетах;
— часть — в токенах или на цифровых кошельках.

Теперь этот «запасной выход» перекрыт.

Всё, что числится на вас — может быть заморожено решением ФНС.
Исключения — только специальные счета: избирательные, референдумные и те, на которые нельзя обратить взыскание.

💡 Что делать бизнесу:

— Пересмотреть схему хранения средств.
— Разделить функциональные потоки (расчёты, резервы, выплаты партнёрам).
— Подготовить резервные каналы для критических операций.

Финансовая гибкость — уже не опция, а обязанность.
В эпоху цифрового надзора у бизнеса не должно быть иллюзий: ФНС видит всё и может дотянуться везде.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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