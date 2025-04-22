Как налоговая будет блокировать все — от вкладов до цифровых рублей

ФНС теперь официально разъяснила: приостановка операций по счетам касается не только расчётных, но и всех остальных счетов.

Привет! Вы в блоге “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и пользуйтесь! И поддержите нас здесь комментарием и подпиской!

Письмо от 22.01.2025 № 03-02-08/4742:

блокировка распространяется на любые счета, открытые по договору банковского счёта.

А значит — в том числе на депозиты, счета в драгметаллах и в будущем — на цифровые рубли.

Почему это важно?

Раньше компании пытались спасти ликвидность, распределяя средства:

— часть — на депозите;

— часть — в металлических счетах;

— часть — в токенах или на цифровых кошельках.

Теперь этот «запасной выход» перекрыт.

Всё, что числится на вас — может быть заморожено решением ФНС.

Исключения — только специальные счета: избирательные, референдумные и те, на которые нельзя обратить взыскание.

💡 Что делать бизнесу:

— Пересмотреть схему хранения средств.

— Разделить функциональные потоки (расчёты, резервы, выплаты партнёрам).

— Подготовить резервные каналы для критических операций.

Финансовая гибкость — уже не опция, а обязанность.

В эпоху цифрового надзора у бизнеса не должно быть иллюзий: ФНС видит всё и может дотянуться везде.