Чек-лист: что нужно сдать до 25 апреля 2025

Какой отчет сдать до 25 апреля 2025 года: полный чек-лист для бизнеса
📌 До 25 апреля включительно необходимо:
— Подать декларацию по УСН за 2024 год (для ИП).
— Подать уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов (за апрель 2025 года).
— Сдать 6-НДФЛ за I квартал 2025 года.
— Подать расчёт по страховым взносам (РСВ) за I квартал 2025 года.
— Передать персонифицированные сведения о физлицах за март 2025 года.
— Подать форму ЕФС-1 за I квартал / март 2025 года.
— Сдать декларацию по налогу на прибыль за I квартал 2025 года.
— Сдать декларацию по налогу на прибыль за март 2025 года.
— Подать налоговый расчёт за I квартал / март 2025 года (для налоговых агентов).
— Подать декларацию по НДС за I квартал 2025 года.
— Передать отчёт об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости (I квартал 2025 года).
— Заплатить налог за март 2025 года (для лиц на АУСН).
— Подать декларацию по НДПИ за март 2025 года.
— Сдать декларацию по водному налогу за I квартал 2025 года.
— Подать декларацию по туристическому налогу за I квартал 2025 года.
⏱️ До конца отчетного периода остаётся немного. Проверьте, чтобы всё было закрыто. Отчёты не терпят спешки — и не прощают ошибок.
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