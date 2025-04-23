Чек-лист: что нужно сдать до 25 апреля 2025

Какой отчет сдать до 25 апреля 2025 года: полный чек-лист для бизнеса

📌 До 25 апреля включительно необходимо:

— Подать декларацию по УСН за 2024 год (для ИП).

— Подать уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов (за апрель 2025 года).

— Сдать 6-НДФЛ за I квартал 2025 года.

— Подать расчёт по страховым взносам (РСВ) за I квартал 2025 года.

— Передать персонифицированные сведения о физлицах за март 2025 года.

— Подать форму ЕФС-1 за I квартал / март 2025 года.

— Сдать декларацию по налогу на прибыль за I квартал 2025 года.

— Сдать декларацию по налогу на прибыль за март 2025 года.

— Подать налоговый расчёт за I квартал / март 2025 года (для налоговых агентов).

— Подать декларацию по НДС за I квартал 2025 года.

— Передать отчёт об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости (I квартал 2025 года).

— Заплатить налог за март 2025 года (для лиц на АУСН).

— Подать декларацию по НДПИ за март 2025 года.

— Сдать декларацию по водному налогу за I квартал 2025 года.

— Подать декларацию по туристическому налогу за I квартал 2025 года.

⏱️ До конца отчетного периода остаётся немного. Проверьте, чтобы всё было закрыто. Отчёты не терпят спешки — и не прощают ошибок.