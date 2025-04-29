ФНС вернет НДФЛ с вкладов за 2023 год: как это работает и кто получит деньги назад

В 2025 году ФНС проведет массовый перерасчет налога на доходы физлиц с процентов по банковским вкладам за 2023 год — и это не шутка. Деньги вернут, если вы платили налог с «длинного» депозита, проценты по которому выплачиваются в конце срока.

Итак, что изменилось

С 2025 года вступили в силу поправки в НК, по которым:

если вклад открыт на срок от 15 месяцев ,

и проценты по нему выплачиваются в конце срока,

то необлагаемая база НДФЛ считается по годам отдельно и суммируется. Это означает — лимит на необлагаемый доход стал накопительным.

Но! За 2023 год налог был уже начислен и уплачен до 1 декабря 2024 года — без учета новой нормы. Поэтому ФНС проведет перерасчет и вернет излишне уплаченные суммы.

Об этом сообщается в письме от 21.04.2025 № БС-17-11/1108@.

Что делает ФНС

До 1 апреля 2025 года банки передали налоговикам уточненные сведения по процентам.

На основе этих данных ФНС автоматически пересчитает НДФЛ.

Ранее ФНС уже анонсировала эти действия в письме от 13.12.2024 № БС-17-11/3837@.

Вывод

Если вы имели «длинный» вклад и в 2024 году заплатили налог с процентов за 2023 — проверьте личный кабинет. Возможно, ФНС уже готовит возврат.

Это прецедент: деньги возвращают не по заявлению, а по собственной инициативе налоговой.

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