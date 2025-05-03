ФНС вернет НДФЛ с вкладов за 2023 год: как это работает и кто получит деньги назад

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

С 2025 года вступили в силу поправки в НК, по которым:

если вклад открыт на срок от 15 месяцев,

и проценты по нему выплачиваются в конце срока,

то необлагаемая база НДФЛ считается по годам отдельно и суммируется. Это означает: лимит на необлагаемый доход стал накопительным.

Но! За 2023 год налог был уже начислен и уплачен до 1 декабря 2024 года — без учета новой нормы. Поэтому ФНС проведет перерасчет и вернёт излишне уплаченные суммы.

Об этом сообщается в письме от 21.04.2025 № БС-17-11/1108@.