ФНС вернет НДФЛ с вкладов за 2023 год: как это работает и кто получит деньги назад

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
С 2025 года вступили в силу поправки в НК, по которым:
если вклад открыт на срок от 15 месяцев,
и проценты по нему выплачиваются в конце срока,
то необлагаемая база НДФЛ считается по годам отдельно и суммируется. Это означает: лимит на необлагаемый доход стал накопительным.
Но! За 2023 год налог был уже начислен и уплачен до 1 декабря 2024 года — без учета новой нормы. Поэтому ФНС проведет перерасчет и вернёт излишне уплаченные суммы.
Об этом сообщается в письме от 21.04.2025 № БС-17-11/1108@.
ЧТО ДЕЛАЕТ ФНС?
До 1 апреля 2025 года банки передали налоговикам уточнённые сведения по процентам.
На основе этих данных ФНС автоматически пересчитает НДФЛ.
Ранее ФНС уже анонсировала эти действия в письме от 13.12.2024 № БС-17-11/3837@.
Вывод
Если вы имели «длинный» вклад и в 2024 году заплатили налог с процентов за 2023 — проверьте личный кабинет. Возможно, ФНС уже готовит возврат.
Это прецедент: деньги возвращают не по заявлению, а по собственной инициативе налоговой.
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