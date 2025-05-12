Как избежать обвинений в незаконном дроблении бизнеса: подробная инструкция

Что такое законное дробление бизнеса

Разделение бизнеса не всегда противозаконно. Если оно отвечает ряду признаков — это деловая модель, а не схема.

Законным считается дробление, если:

У него есть реальная деловая цель. Стремление к налоговой оптимизации — не считается. Например, открыть новое юрлицо на УСН под отдельное направление только для того, чтобы избежать НДС — это уже нарушение.

Разделение связано с географией. Например, компания открывает филиал в другом городе или регионе.

Компании действительно различны по функционалу. Одна работает оптом, другая в розницу. Или одна занимается строительством, вторая отделкой, третья производит материалы. У каждой — отдельные клиенты, своя инфраструктура, сотрудники, ресурсы.

Компании на одинаковой системе налогообложения. Например, обе на ОСНО, обе платят НДС — тогда подозрение на схему снижается.

Нет пересечений в ресурсах. У компаний разные офисы, склады, техника, сотрудники. Если все общее — это тревожный сигнал.

Пример из практики: суд признал дроблением деятельность, когда несколько лиц формально арендовали части одного помещения, но не разграничили зоны, не имели разных сотрудников и фактически вели единый бизнес.

Франшизы — отдельный случай. Даже добросовестные франчайзи часто попадают под подозрение: они имеют одинаковую вывеску, деятельность и обслуживаются одной управляющей компанией. Чтобы защититься, франчайзер должен обосновать деловую цель и самостоятельность каждой точки.