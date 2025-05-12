Как избежать обвинений в незаконном дроблении бизнеса: подробная инструкция

Привет! Вы в блоге “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и пользуйтесь! И поддержите нас здесь комментарием и подпиской!
Что такое законное дробление бизнеса
Разделение бизнеса не всегда противозаконно. Если оно отвечает ряду признаков — это деловая модель, а не схема.
Законным считается дробление, если:
У него есть реальная деловая цель. Стремление к налоговой оптимизации — не считается. Например, открыть новое юрлицо на УСН под отдельное направление только для того, чтобы избежать НДС — это уже нарушение.
Разделение связано с географией. Например, компания открывает филиал в другом городе или регионе.
Компании действительно различны по функционалу. Одна работает оптом, другая в розницу. Или одна занимается строительством, вторая отделкой, третья производит материалы. У каждой — отдельные клиенты, своя инфраструктура, сотрудники, ресурсы.
Компании на одинаковой системе налогообложения. Например, обе на ОСНО, обе платят НДС — тогда подозрение на схему снижается.
Нет пересечений в ресурсах. У компаний разные офисы, склады, техника, сотрудники. Если все общее — это тревожный сигнал.
Пример из практики: суд признал дроблением деятельность, когда несколько лиц формально арендовали части одного помещения, но не разграничили зоны, не имели разных сотрудников и фактически вели единый бизнес.
Франшизы — отдельный случай. Даже добросовестные франчайзи часто попадают под подозрение: они имеют одинаковую вывеску, деятельность и обслуживаются одной управляющей компанией. Чтобы защититься, франчайзер должен обосновать деловую цель и самостоятельность каждой точки.
Как ФНС определяет незаконное дробление
Формальный подход здесь не работает. ФНС изучает не только документы, но и реальную картину: кто принимает решения, кто распоряжается деньгами, как ведется бизнес.
Основные признаки, по которым налоговая выявляет незаконное дробление:
Единая деятельность разделена между несколькими субъектами.
Компании контролируются одними и теми же лицами (например, мужем и женой).
Совместные финансы — одна компания оплачивает расходы другой.
Общие IP-адреса, адреса, телефоны, email, сайт.
Единые клиенты, сотрудники, имущество.
Все на УСН или других льготных режимах.
Новые компании создаются накануне достижения лимитов по выручке.
Признаки подконтрольности одной компании другой — она же поставщик, клиент, учредитель.
Формальный документооборот — одинаковые шаблоны договоров, актов, счета и прочее.
Отсутствие реальной деятельности у одного из юрлиц, фиктивные сотрудники, общие ресурсы.
Маскировка взаимосвязей в бухучете и кадровой документации.
‼️ Важно: исчерпывающего перечня признаков нет. На сегодня юристы и налоговики используют более 100 критериев. ФНС анализирует совокупность факторов, а не одну ошибку.
Ответственность за незаконное дробление
Если ФНС докажет факт умышленного дробления, последствия могут быть суровыми:
Доначисление налогов.
Штраф — 40% от недоимки.
Пени за весь период недоплаты.
Субсидиарная ответственность — в том числе на собственников и руководство.
Уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ — если сумма доначислений превышает 18,75 млн ₽.
Репутационные потери — компания может попасть в открытый реестр недобросовестных налогоплательщиков.
💡 Возможность снижения штрафа до 20% предусмотрена при наличии смягчающих обстоятельств — добровольная уплата, сложная финансовая ситуация, важность бизнеса для региона и др.
Налоговая амнистия по дроблению бизнеса
С 12 июля 2024 года вступил в силу Закон №176-ФЗ, по которому предприниматели, использовавшие схемы дробления с 2022 по 2024 год, могут получить амнистию. Это уникальный шанс легализовать структуру без санкций.
Как попасть под амнистию:
Перевести юрлица на ОСНО.
Объединить деятельность в рамках одного юрлица (реально, а не на бумаге).
Передать доли в дочерних компаниях сторонним лицам.
И/или иным способом добровольно отказаться от схемы дробления.
Если ФНС не найдет признаков дробления при проверке в 2025–2026 годах, штрафы и доначисления за 2022–2024 годы отменяются (только по дроблению).
Как выстроить безопасную структуру
Чтобы бизнес не признали схемой, даже если в нем несколько компаний, нужно строго соблюдать деловую логику.
Безопасная структура:
У каждой компании — своя цель, отдельный вид деятельности.
Каждая работает с разными клиентами.
Разные ОКВЭДы.
Реальное разделение имущества, сотрудников, бухучета.
Разные юрадреса и реквизиты.
Нет резкого снижения налоговой нагрузки после разделения.
Главное
Дробление с целью снижения налогов — уголовно наказуемое уклонение.
Законное дробление возможно, если у него есть деловая цель и реальные различия в бизнесе.
ФНС оценивает совокупность признаков — от IP-адреса до совместных расходов.
Работает налоговая амнистия — можно «выйти из схемы» и избежать санкций.
Самый безопасный путь — выстроить бизнес по логике реального разделения задач и ресурсов.
Начать дискуссию