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Коммерческая Тайна
Дробление бизнеса

Как избежать обвинений в незаконном дроблении бизнеса: подробная инструкция

Всё чаще налоговая расценивает разделение бизнеса на несколько ИП и юрлиц как способ уклонения от уплаты налогов. При этом в ряде случаев предприниматели даже не подозревают, что структура, выстроенная ими для развития, может быть признана схемой. Разбираемся, где грань между законным разделением бизнеса и опасным дроблением, и как избежать штрафов.

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Что такое законное дробление бизнеса

Разделение бизнеса не всегда противозаконно. Если оно отвечает ряду признаков — это деловая модель, а не схема.

Законным считается дробление, если:

  • У него есть реальная деловая цель. Стремление к налоговой оптимизации — не считается. Например, открыть новое юрлицо на УСН под отдельное направление только для того, чтобы избежать НДС — это уже нарушение.

  • Разделение связано с географией. Например, компания открывает филиал в другом городе или регионе.

  • Компании действительно различны по функционалу. Одна работает оптом, другая в розницу. Или одна занимается строительством, вторая отделкой, третья производит материалы. У каждой — отдельные клиенты, своя инфраструктура, сотрудники, ресурсы.

  • Компании на одинаковой системе налогообложения. Например, обе на ОСНО, обе платят НДС — тогда подозрение на схему снижается.

  • Нет пересечений в ресурсах. У компаний разные офисы, склады, техника, сотрудники. Если все общее — это тревожный сигнал.

Пример из практики: суд признал дроблением деятельность, когда несколько лиц формально арендовали части одного помещения, но не разграничили зоны, не имели разных сотрудников и фактически вели единый бизнес.

Франшизы — отдельный случай. Даже добросовестные франчайзи часто попадают под подозрение: они имеют одинаковую вывеску, деятельность и обслуживаются одной управляющей компанией. Чтобы защититься, франчайзер должен обосновать деловую цель и самостоятельность каждой точки.

Как ФНС определяет незаконное дробление

Формальный подход здесь не работает. ФНС изучает не только документы, но и реальную картину: кто принимает решения, кто распоряжается деньгами, как ведется бизнес.

Основные признаки, по которым налоговая выявляет незаконное дробление:

  • Единая деятельность разделена между несколькими субъектами.

  • Компании контролируются одними и теми же лицами (например, мужем и женой).

  • Совместные финансы — одна компания оплачивает расходы другой.

  • Общие IP-адреса, адреса, телефоны, email, сайт.

  • Единые клиенты, сотрудники, имущество.

  • Все на УСН или других льготных режимах.

  • Новые компании создаются накануне достижения лимитов по выручке.

  • Признаки подконтрольности одной компании другой — она же поставщик, клиент, учредитель.

  • Формальный документооборот — одинаковые шаблоны договоров, актов, счета и прочее.

  • Отсутствие реальной деятельности у одного из юрлиц, фиктивные сотрудники, общие ресурсы.

  • Маскировка взаимосвязей в бухучете и кадровой документации.

‼️ Важно: исчерпывающего перечня признаков нет. На сегодня юристы и налоговики используют более 100 критериев. ФНС анализирует совокупность факторов, а не одну ошибку.

Ответственность за незаконное дробление

Если ФНС докажет факт умышленного дробления, последствия могут быть суровыми:

  • Доначисление налогов.

  • Штраф — 40% от недоимки.

  • Пени за весь период недоплаты.

  • Субсидиарная ответственность — в том числе на собственников и руководство.

  • Уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ — если сумма доначислений превышает 18,75 млн ₽.

  • Репутационные потери — компания может попасть в открытый реестр недобросовестных налогоплательщиков.

💡 Возможность снижения штрафа до 20% предусмотрена при наличии смягчающих обстоятельств — добровольная уплата, сложная финансовая ситуация, важность бизнеса для региона и др.

Налоговая амнистия по дроблению бизнеса

С 12 июля 2024 года вступил в силу Закон №176-ФЗ, по которому предприниматели, использовавшие схемы дробления с 2022 по 2024 год, могут получить амнистию. Это уникальный шанс легализовать структуру без санкций.

Как попасть под амнистию:

  • Перевести юрлица на ОСНО.

  • Объединить деятельность в рамках одного юрлица (реально, а не на бумаге).

  • Передать доли в дочерних компаниях сторонним лицам.

  • И/или иным способом добровольно отказаться от схемы дробления.

Если ФНС не найдет признаков дробления при проверке в 2025–2026 годах, штрафы и доначисления за 2022–2024 годы отменяются (только по дроблению).

Как выстроить безопасную структуру

Чтобы бизнес не признали схемой, даже если в нем несколько компаний, нужно строго соблюдать деловую логику.

Безопасная структура:

  • У каждой компании — своя цель, отдельный вид деятельности.

  • Каждая работает с разными клиентами.

  • Разные ОКВЭДы.

  • Реальное разделение имущества, сотрудников, бухучета.

  • Разные юрадреса и реквизиты.

  • Нет резкого снижения налоговой нагрузки после разделения.

Главное

  • Дробление с целью снижения налогов — уголовно наказуемое уклонение.

  • Законное дробление возможно, если у него есть деловая цель и реальные различия в бизнесе.

  • ФНС оценивает совокупность признаков — от IP-адреса до совместных расходов.

  • Работает налоговая амнистия — можно «выйти из схемы» и избежать санкций.

  • Самый безопасный путь — выстроить бизнес по логике реального разделения задач и ресурсов.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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