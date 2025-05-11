ФНС напомнила о быстрой разблокировке счетов

Пошаговый разбор — с экспертной выжимкой и ссылкой на первоисточник.

ФНС напомнила: заблокировали расчётный счёт — не ждите уведомлений, действуйте сразу.

Разблокировку можно ускорить через цифровые инструменты налоговой.

Вот что важно:

1. Разблокировка = Погашение долга

Если счёт приостановлен за неуплату, никаких обходных путей нет — только полное погашение задолженности. После этого счёт можно оперативно разблокировать, подтвердив оплату.

2. У вас есть Личный кабинет (ЮЛ или ИП)?

Всё можно сделать прямо в нём:

— отправить обращение об отмене блокировки,

— приложить платёжку,

— получить решение быстрее.

3. Нет личного кабинета? Есть сервис «Оперативная помощь»

На налог.ру работает инструмент:

«Разблокировка счета и вопросы по ЕНС»

🧾 Заполняете анкету

📞 В течение суток с вами свяжется оператор

📤 Сообщит, что нужно сделать и на каком этапе решение

4. Проверить статус блокировки

Проверьте: действует ли вообще ограничение на счёте.

Для этого используйте сервис «Система информирования банков» — оттуда берутся данные о наличии действующих решений.

Код основания блокировки — внизу документа. Справочник оснований — на сайте ФНС.

5. Подпишитесь на уведомления о долгах заранее

Чтобы не пропустить момент, когда счёт могут заблокировать:

— можно получать СМС или email-уведомления от ФНС

— просто направьте согласие на рассылку в инспекцию

— рассылка бесплатная, отказаться можно в любой момент

Вывод

Разблокировка счёта — не повод паниковать.

Если задолженность погашена, налоговая обязана снять блокировку. Но ваша задача — оперативно сообщить об этом. И чем быстрее вы отреагируете, тем быстрее возобновятся операции по счёту.

📌 Контроль. Подтверждение. Коммуникация.

Это три кита, на которых сегодня строится финансовая безопасность бизнеса.