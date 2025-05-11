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Коммерческая Тайна
Блокировка счетов

ФНС напомнила о быстрой разблокировке счетов

Пошаговый разбор — с экспертной выжимкой и ссылкой на первоисточник.
ФНС напомнила о быстрой разблокировке счетов

ФНС напомнила: заблокировали расчётный счёт — не ждите уведомлений, действуйте сразу.
Разблокировку можно ускорить через цифровые инструменты налоговой.

Вот что важно:

1. Разблокировка = Погашение долга

Если счёт приостановлен за неуплату, никаких обходных путей нет — только полное погашение задолженности. После этого счёт можно оперативно разблокировать, подтвердив оплату.

2. У вас есть Личный кабинет (ЮЛ или ИП)?

Всё можно сделать прямо в нём:
— отправить обращение об отмене блокировки,
приложить платёжку,
— получить решение быстрее.

3. Нет личного кабинета? Есть сервис «Оперативная помощь»

На налог.ру работает инструмент:
«Разблокировка счета и вопросы по ЕНС»
🧾 Заполняете анкету
📞 В течение суток с вами свяжется оператор
📤 Сообщит, что нужно сделать и на каком этапе решение

4. Проверить статус блокировки

Проверьте: действует ли вообще ограничение на счёте.
Для этого используйте сервис «Система информирования банков» — оттуда берутся данные о наличии действующих решений.

Код основания блокировки — внизу документа. Справочник оснований — на сайте ФНС.

5. Подпишитесь на уведомления о долгах заранее

Чтобы не пропустить момент, когда счёт могут заблокировать:
— можно получать СМС или email-уведомления от ФНС
— просто направьте согласие на рассылку в инспекцию
— рассылка бесплатная, отказаться можно в любой момент

Вывод

Разблокировка счёта — не повод паниковать.
Если задолженность погашена, налоговая обязана снять блокировку. Но ваша задача — оперативно сообщить об этом. И чем быстрее вы отреагируете, тем быстрее возобновятся операции по счёту.

📌 Контроль. Подтверждение. Коммуникация.
Это три кита, на которых сегодня строится финансовая безопасность бизнеса.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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