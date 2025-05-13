❗️Развеиваем миф о налоге на переводы с 1 июня

Никакого нового налога на переводы между физлицами с 1 июня не вводится. Переводы от одного человека другому не облагаются НДФЛ — потому что это не доход.

Налог взимается с реальных доходов: зарплаты, продажи имущества, оказания услуг. Но если поступления крупные, регулярные и от одного и того же лица, у ФНС могут возникнуть вопросы. Это может быть расценено как незадекларированный доход.

Чтобы избежать претензий, храните договоры, расписки и подтверждающие документы.

Налоговая и так видит все ваши переводы — новые правила с 1 июня не вступают. Просто ещё раз напомним: личные переводы — не повод для паники, если за ними нет бизнес-деятельности.

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