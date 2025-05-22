Дробление бизнеса: когда это законно

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Но суды решили иначе. Суд установил: компании — самостоятельные хозяйствующие субъекты , и вот 12 признаков , которые это подтвердили.

Основание: 📌 распределение доходов между компаниями, 📌 взаимозависимость, 📌 один адрес, 📌 общее оборудование, 📌 сотрудники по совместительству.

Инспекция провела проверку и доначислила НДС и налог на прибыль , посчитав, что компания получила необоснованную налоговую выгоду через дробление бизнеса .

12 признаков легального разделения бизнеса

1. Временной разрыв

Второе юрлицо было создано за 9 лет до появления проверяемой компании. Никакой искусственной синхронности.

2. Разные цели

Деловая цель — охват разных сегментов рынка, а не налоговая экономия. Это ключевой критерий в глазах суда.

3. Разные рынки сбыта

При одном виде деятельности компании работали с разными клиентами: одна — с теми, кому нужен НДС,

вторая — с теми, кому не нужен. Это не уход от НДС, а разная целевая аудитория.

4. Самостоятельная отчетность

Каждая организация стояла на учете в ИФНС и фондах, отчитывалась самостоятельно.

5. Раздельная выручка

Выручка не распределялась между организациями. Каждый зарабатывал сам.

6. Зарплаты и налоги — по отдельности

Каждая компания сама начисляла и выплачивала зарплаты, сама платила налоги, со своих счетов, из своих средств.

7. Финансово-хозяйственные операции

Все сделки по купле-продаже, закупкам, обеспечению работы — от своего имени и за свои средства.

8. Учет выручки — индивидуальный

Выручка учитывалась в собственном ПО каждой организации. Даже учет наличности — полностью раздельный.

9. Разные поставщики

Компании закупали товар в том числе у разных поставщиков, не дробили закупки искусственно.

10. Разделение складов и персонала

Кладовщики показали: отдельные участки склада ,

отдельная продукция ,

совместители оформлены надлежащим образом ,

каждому платили из разных компаний.

11. Общий управленец — не преступление

Общий управленческий персонал допустим, если при этом оплата поставщикам идёт от каждого юрлица отдельно и за счёт собственных средств.

12. Бренд и знак