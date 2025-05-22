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Коммерческая Тайна
Дробление бизнеса

Дробление бизнеса: когда это законно

После очередной волны новостей из Госдумы — возвращаемся на землю. Сегодня — про дробление бизнеса. Но не про схемы, а про то, как налоговая проиграла суд, несмотря на взаимозависимость, один адрес и даже общих сотрудников.

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Суть дела

Инспекция провела проверку и доначислила НДС и налог на прибыль, посчитав, что компания получила необоснованную налоговую выгоду через дробление бизнеса.

Основание:
📌 распределение доходов между компаниями,
📌 взаимозависимость,
📌 один адрес,
📌 общее оборудование,
📌 сотрудники по совместительству.

Но суды решили иначе. Суд установил: компании — самостоятельные хозяйствующие субъекты, и вот 12 признаков, которые это подтвердили.

12 признаков легального разделения бизнеса

1. Временной разрыв

Второе юрлицо было создано за 9 лет до появления проверяемой компании. Никакой искусственной синхронности.

2. Разные цели

Деловая цель — охват разных сегментов рынка, а не налоговая экономия. Это ключевой критерий в глазах суда.

3. Разные рынки сбыта

При одном виде деятельности компании работали с разными клиентами:

  • одна — с теми, кому нужен НДС,

  • вторая — с теми, кому не нужен.

Это не уход от НДС, а разная целевая аудитория.

4. Самостоятельная отчетность

Каждая организация стояла на учете в ИФНС и фондах, отчитывалась самостоятельно.

5. Раздельная выручка

Выручка не распределялась между организациями. Каждый зарабатывал сам.

6. Зарплаты и налоги — по отдельности

Каждая компания сама начисляла и выплачивала зарплаты, сама платила налоги, со своих счетов, из своих средств.

7. Финансово-хозяйственные операции

Все сделки по купле-продаже, закупкам, обеспечению работы — от своего имени и за свои средства.

8. Учет выручки — индивидуальный

Выручка учитывалась в собственном ПО каждой организации. Даже учет наличности — полностью раздельный.

9. Разные поставщики

Компании закупали товар в том числе у разных поставщиков, не дробили закупки искусственно.

10. Разделение складов и персонала

Кладовщики показали:

  • отдельные участки склада,

  • отдельная продукция,

  • совместители оформлены надлежащим образом,

  • каждому платили из разных компаний.

11. Общий управленец — не преступление

Общий управленческий персонал допустим, если при этом оплата поставщикам идёт от каждого юрлица отдельно и за счёт собственных средств.

12. Бренд и знак

Компании не использовали один и тот же бренд:

  • у одной — товарный знак,

  • у другой — нет.

Это важный признак коммерческой индивидуализации.

Что сказал суд

Суд признал, что цель деятельности — получение дохода от реального бизнеса, а не схема.

📌 У компаний были разные рынки сбыта,
📌 свой круг покупателей,
📌 росли продажи и ключевые показатели,
📌 наблюдалась материально-техническая, территориальная и коммерческая индивидуализация.

Даже позицию ФНС по безвозмездному использованию имущества суд отклонил:

  • факт передачи имущества не противоречит ни ГК РФ, ни НК РФ;

  • операция отражена в учете;

  • у получателя — задекларированный внереализационный доход;

  • при проверке декларации ФНС не выявила нарушений.

Вывод

✅ Дробление — это не всегда схема.
✅ Вопрос — в реальности бизнеса и независимости юрлиц.
✅ Суд смотрит на факты, а не на формальные признаки.

Если структура действительно обслуживает разные рынки, отчётность раздельна, а деятельность экономически осмысленна — это не нарушение.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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