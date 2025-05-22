Дробление бизнеса: когда это законно

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Суть дела
Инспекция провела проверку и доначислила НДС и налог на прибыль, посчитав, что компания получила необоснованную налоговую выгоду через дробление бизнеса.
Основание:
📌 распределение доходов между компаниями,
📌 взаимозависимость,
📌 один адрес,
📌 общее оборудование,
📌 сотрудники по совместительству.
Но суды решили иначе. Суд установил: компании — самостоятельные хозяйствующие субъекты, и вот 12 признаков, которые это подтвердили.
12 признаков легального разделения бизнеса
1. Временной разрыв
Второе юрлицо было создано за 9 лет до появления проверяемой компании. Никакой искусственной синхронности.
2. Разные цели
Деловая цель — охват разных сегментов рынка, а не налоговая экономия. Это ключевой критерий в глазах суда.
3. Разные рынки сбыта
При одном виде деятельности компании работали с разными клиентами:
одна — с теми, кому нужен НДС,
вторая — с теми, кому не нужен.
Это не уход от НДС, а разная целевая аудитория.
4. Самостоятельная отчетность
Каждая организация стояла на учете в ИФНС и фондах, отчитывалась самостоятельно.
5. Раздельная выручка
Выручка не распределялась между организациями. Каждый зарабатывал сам.
6. Зарплаты и налоги — по отдельности
Каждая компания сама начисляла и выплачивала зарплаты, сама платила налоги, со своих счетов, из своих средств.
7. Финансово-хозяйственные операции
Все сделки по купле-продаже, закупкам, обеспечению работы — от своего имени и за свои средства.
8. Учет выручки — индивидуальный
Выручка учитывалась в собственном ПО каждой организации. Даже учет наличности — полностью раздельный.
9. Разные поставщики
Компании закупали товар в том числе у разных поставщиков, не дробили закупки искусственно.
10. Разделение складов и персонала
Кладовщики показали:
отдельные участки склада,
отдельная продукция,
совместители оформлены надлежащим образом,
каждому платили из разных компаний.
11. Общий управленец — не преступление
Общий управленческий персонал допустим, если при этом оплата поставщикам идёт от каждого юрлица отдельно и за счёт собственных средств.
12. Бренд и знак
Компании не использовали один и тот же бренд:
у одной — товарный знак,
у другой — нет.
Это важный признак коммерческой индивидуализации.
Что сказал суд
Суд признал, что цель деятельности — получение дохода от реального бизнеса, а не схема.
📌 У компаний были разные рынки сбыта,
📌 свой круг покупателей,
📌 росли продажи и ключевые показатели,
📌 наблюдалась материально-техническая, территориальная и коммерческая индивидуализация.
Даже позицию ФНС по безвозмездному использованию имущества суд отклонил:
факт передачи имущества не противоречит ни ГК РФ, ни НК РФ;
операция отражена в учете;
у получателя — задекларированный внереализационный доход;
при проверке декларации ФНС не выявила нарушений.
Вывод
✅ Дробление — это не всегда схема.
✅ Вопрос — в реальности бизнеса и независимости юрлиц.
✅ Суд смотрит на факты, а не на формальные признаки.
Если структура действительно обслуживает разные рынки, отчётность раздельна, а деятельность экономически осмысленна — это не нарушение.
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