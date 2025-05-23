Инспекторы могут забрать документы — и даже не объяснять зачем

На практике всё гораздо проще. Достаточно лишь подозрения. И суды с этим полностью согласны.
Кейс из практики (Постановление АС Поволжского округа от 25.03.2025 № Ф06-152/2025):
На выездной проверке инспекторы провели выемку документов и предметов, в том числе:
– бумаги, которые ранее уже передавались в ИФНС,
– личный ноутбук главбуха,
– записные книжки и ежедневники.
При этом:
В постановлении о выемке эти вещи даже не были указаны.
Компания попыталась оспорить действия налоговиков, ссылаясь на:
– повторное изъятие уже предоставленных документов,
– отсутствие оснований и перечня в постановлении,
– изъятие личных предметов, не относящихся к делу.
Но суд поддержал ФНС. Аргументы суда:
Выемка допустима, если есть предположение, что документы скрываются.
Налоговики не обязаны указывать точный перечень документов — достаточно общих формулировок.
Источники информации и основания для предположений можно не раскрывать.
Если компания мешает проверке — это усиливает обоснованность выемки.
В постановлении инспекторы ограничились фразами вроде:
«магнитные носители информации, карты памяти, базы данных, документы и сведения, касающиеся взаимоотношений с контрагентами».
И этого оказалось достаточно, чтобы забрать всё, что сочли нужным.
Что это значит для бизнеса
– УФНС может изъять документы без предупреждения,
– Личный ноутбук бухгалтера — тоже может стать объектом выемки,
– Отговорки «мы уже передавали» — не работают,
– А суды — на стороне налоговой, если есть хоть минимальное подозрение на сокрытие.
Вывод
Налоговая не обязана объяснять, зачем забирает флешку, ежедневник или ноутбук.
Достаточно подозрения и общей формулировки.
Если вы мешаете проверке или даёте поводы — выемка будет.
А с ней — риск утечки информации, остановки процессов и новых доначислений.
📌 Документы нужно передавать правильно, заранее и без игр.
📌 Личное и рабочее — должно быть разделено.
📌 Если будет выездная — всё, что в офисе, потенциально изымаемо.
Налоговая не предупреждает. Она просто заходит.
И если у вас нет порядка в документах — она его наведёт сама.
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