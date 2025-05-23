Инспекторы могут забрать документы — и даже не объяснять зачем

Если вы думаете, что выемка документов — это только по решению суда и с точным перечнем изымаемого, то у нас плохие новости.

На практике всё гораздо проще. Достаточно лишь подозрения. И суды с этим полностью согласны.

Кейс из практики (Постановление АС Поволжского округа от 25.03.2025 № Ф06-152/2025):

На выездной проверке инспекторы провели выемку документов и предметов, в том числе:

– бумаги, которые ранее уже передавались в ИФНС,

– личный ноутбук главбуха,

– записные книжки и ежедневники.

При этом:

В постановлении о выемке эти вещи даже не были указаны.

Компания попыталась оспорить действия налоговиков, ссылаясь на:

– повторное изъятие уже предоставленных документов,

– отсутствие оснований и перечня в постановлении,

– изъятие личных предметов, не относящихся к делу.

Но суд поддержал ФНС. Аргументы суда:

Выемка допустима, если есть предположение , что документы скрываются.

Налоговики не обязаны указывать точный перечень документов — достаточно общих формулировок.

Источники информации и основания для предположений можно не раскрывать .

Если компания мешает проверке — это усиливает обоснованность выемки.

В постановлении инспекторы ограничились фразами вроде:

«магнитные носители информации, карты памяти, базы данных, документы и сведения, касающиеся взаимоотношений с контрагентами».

И этого оказалось достаточно, чтобы забрать всё, что сочли нужным.

Что это значит для бизнеса

– УФНС может изъять документы без предупреждения,

– Личный ноутбук бухгалтера — тоже может стать объектом выемки,

– Отговорки «мы уже передавали» — не работают,

– А суды — на стороне налоговой, если есть хоть минимальное подозрение на сокрытие.

Вывод

Налоговая не обязана объяснять, зачем забирает флешку, ежедневник или ноутбук.

Достаточно подозрения и общей формулировки.

Если вы мешаете проверке или даёте поводы — выемка будет.

А с ней — риск утечки информации, остановки процессов и новых доначислений.

📌 Документы нужно передавать правильно, заранее и без игр.

📌 Личное и рабочее — должно быть разделено.

📌 Если будет выездная — всё, что в офисе, потенциально изымаемо.

Налоговая не предупреждает. Она просто заходит.

И если у вас нет порядка в документах — она его наведёт сама.