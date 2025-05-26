Про добровольный отказ от дробления снова говорят все. Да, тот самый — который теоретически может привести к списанию доначислений, выставленных по итогам выездной проверки. Только есть один нюанс.

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Только есть один нюанс: отказаться надо не просто в теории, а так, чтобы налоговая поверила. А для этого вам нужно продемонстрировать свою добросовестность уже сейчас — в 2025–2026 годах.

Если до 2027 года ИФНС не увидит признаков дробления, недоимку за 2022–2024 годы обещают списать.

Но если проверка не состоится или не успеют провести её до конца 2029 года — долг останется до 1 января 2030 года. То есть — до полной блокировки и выезда с описанием.

А теперь — внимание

Что считается добровольным отказом от дробления, до сих пор никто внятно не объяснил.

Есть одно-единственное письмо ФНС от 21 марта 2025 года, которое пытается обозначить процедуру, но больше запутывает. В нём упомянут способ, который уже не работает: подать уведомление об отказе от УСН. Проблема в том, что сделать это нужно было до 15 января 2025 года.

ФНС пишет об этом в марте. Отличная логика. Машина времени в комплект не прилагается.

Значит, этот способ уже неактуален.

Что остаётся?

Официально — два способа:

1. Подать декларацию по налогу на прибыль и особым образом заполнить Лист 02.

(Расшифровывать здесь не будем — это работа для бухгалтера. Но смысл в том, что декларация должна показать, что вы учитываете всё в одной компании.)

2. Подать декларацию по налогу на прибыль с пояснительной запиской.

В записке нужно указать, что декларация подаётся именно в целях добровольного отказа от дробления.

Но тут начинается игра с неизвестными:

❓ В каком месяце надо отказаться от дробления, чтобы получить амнистию?

❓ Какой признак будет достаточным?

❓ Какое поведение вызовет выездную, а какое — избавит от неё?

❓ Что делать, если у вас ИП? Какой налог вы должны задекларировать, если раньше «дробились» через упрощёнку?

👉 Ответов на эти вопросы нет ни в письме, ни в статье 6 закона 176-ФЗ.

Формально письмо ФНС должно прояснять нормы закона, но по факту — противоречит НК РФ и создаёт ещё больше хаоса.

Выглядит так, будто компания, которая захочет выйти из схемы и всё сделать правильно, только сильнее подставится. А та, что будет молчать — может и проскочит. Как повезёт.

Что с ИП?

А теперь к самому интересному. Если у вас схема с несколькими ИП — какую декларацию вы вообще должны подать, чтобы отказаться от дробления? Уточнений в письме ФНС нет. ИП подаёт декларацию по налогу на прибыль? Нет, конечно.

Вывод, который напрашивается: если вы в прошлом дробились через ИП, просто не высовывайтесь. (Но мы этого не говорили.)

Вывод

Добровольный отказ от дробления в 2025–2026 годах — пока не прощение, а проверка на прочность. Формула амнистии работает по принципу: «Сделай правильно — получи выездную. Не сделай — может, пронесёт».

Все ждут разъяснений. А ФНС, похоже, ждёт, кто рискнёт первым.

💬 Сохраните — этот материал пригодится, когда вы или ваш бухгалтер откроете письмо ФНС и поймёте, что легче выучить шумерское право, чем разобраться в добровольном отказе от дробления.

И перешлите коллегам — особенно тем, кто всё ещё считает, что "амнистия" — это просто и бесплатно.