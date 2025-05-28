Как вернуть НДС в ускоренном порядке в 2025 году

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С 1 апреля 2024 года правила заявительного порядка возмещения НДС стали жёстче. Некоторые категории налогоплательщиков потеряли право на ускоренный возврат. При этом для остальных компаний всё ещё действует возможность вернуть налог до окончания камеральной проверки — если выполнены все требования статьи 176.1 НК РФ. Ниже — вся процедура подробно, без сокращений.
Шаг 1. Проверьте, подходите ли вы под заявительный порядок
Заявительный порядок применяется, если организация относится к одной из шести категорий:
Крупные налогоплательщики, у которых:
сумма налогов за последние три года ≥ 2 млрд руб.;
не открыто дело о банкротстве;
прошло не менее 3 лет с даты регистрации.
Налогоплательщики с действующей банковской гарантией
(банк самостоятельно передаёт её в ИФНС).
Налогоплательщики с поручительством
(оформленным по ст. 74 НК, поручитель соответствует требованиям п. 2.1 ст. 176.1 НК).
Организации, находящиеся в налоговом мониторинге.
Производители вакцин от коронавируса, внесённые в реестр.
Компании без статуса банкрота, в реорганизации или ликвидации
— при условии, что сумма возмещения не превышает совокупную сумму уплаченных налогов и взносов за предыдущий календарный год.
Что не включается в расчёт уплаченных налогов:
НДС/акцизы, уплаченные на границе;
налоги, уплаченные как налоговый агент;
суммы, возвращённые ИФНС по ст. 78–79 НК;
суммы, превышающие лимит — на них нужна гарантия или поручительство.
Шаг 2. Подайте заявление
Заявление на заявительный порядок подаётся:
в течение 5 рабочих дней после подачи декларации по НДС;
только в электронном виде по ТКС;
с указанием расчётного счёта;
с принятием обязательств вернуть НДС и уплатить проценты в случае отказа.
Формы:
для участников мониторинга — по приказу ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/478@;
для остальных — по КНД 1151152, рекомендована письмом ФНС от 27.03.2024 № ЕА-4-15/3458@.
Банковскую гарантию нужно направить в ИФНС не позже дня, следующего за её выдачей (делает банк).
Шаг 3. Дождитесь проверки и возврата
Процедура:
Подана декларация и заявление.
ИФНС проверяет соблюдение условий заявительного порядка — до 5 рабочих дней.
Если всё в порядке — возврат НДС осуществляется в течение 11 рабочих дней с даты заявления. На практике — возможно за 8 дней, по словам главы ФНС.
Если инспекция не уложилась в срок — полагаются проценты по ключевой ставке ЦБ.
Формула:
Сумма × число дней просрочки × ставка ЦБ / 365
Шаг 4. Если ИФНС отказывает — верните деньги
Если проверка выявила нарушения:
сумму НДС придётся вернуть в бюджет;
начислят проценты по двойной ставке ЦБ;
возможен штраф по ст. 122 НК — 20% от суммы налога.
Решение о возврате или отказе принимается в течение 7 рабочих дней после завершения проверки.
Пример: сколько заплатит компания при отказе
Возмещено НДС: 1 000 000 ₽
Подтверждено по проверке: 800 000 ₽
Излишне возмещено: 200 000 ₽
Дней пользования деньгами: 75
Ставка ЦБ: 20%
Проценты: 1 000 000 × 75 × 20% × 2 / 365 = 82 191,78 ₽
Штраф: 200 000 × 20% = 40 000 ₽
Итого: 122 191,78 ₽ — штрафы и проценты.
Риски
Нарушения чаще всего случаются из-за:
некорректных данных в отчётности;
неправомерных вычетов;
превышения лимита без гарантий.
Совет: проверяйте расчёты и документы до подачи декларации — и не забывайте, что с 2025 года выездные проверки по НДС проходят за 1–3 квартала.
Резюме: когда ждать деньги
Этап
Срок
Подали декларацию
День 0
Подали заявление (не позднее)
+5 рабочих дней
Проверка условий
до +5 рабочих дней
Перевод денег
до +11 рабочих дней от заявления
Письмо об отсутствии нарушений
до +7 дней после окончания проверки
Сохраните эту инструкцию — она понадобится каждой компании, которая рассчитывает на возврат НДС.
Перешлите бухгалтеру и финансовому директору — особенно если планируете использовать заявительный порядок.
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