Как вернуть НДС в ускоренном порядке в 2025 году

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С 1 апреля 2024 года правила заявительного порядка возмещения НДС стали жёстче. Некоторые категории налогоплательщиков потеряли право на ускоренный возврат. При этом для остальных компаний всё ещё действует возможность вернуть налог до окончания камеральной проверки — если выполнены все требования статьи 176.1 НК РФ. Ниже — вся процедура подробно, без сокращений.