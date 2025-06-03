С кого возьмут налог за переводы с карты на карту с 1 июня 2025 года?

Что изменится с 1 июня и правда ли налоги теперь за всё?

Начнём с главного: переводы между физическими лицами по-прежнему не облагаются НДФЛ. Да, вы не ослышались, это прямо прописано в законе, и эксперты это подтверждают:

«Сами по себе переводы между физическими лицами не облагаются НДФЛ. Это прямо следует из налогового законодательства. Однако налоговая обязанность возникает, если перевод представляет собой не просто безвозмездную передачу денег, а фактическое получение дохода.»

Простыми словами: просто так отправить деньги маме, брату или другу – налога нет.

Но если вы продали машину и получили оплату на карту, то вот тут налог уже возникнет.