С кого возьмут налог за переводы с карты на карту с 1 июня 2025 года?

Привет! Вы в блоге “Коммерческая тайна”. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации). И поддержите нас комментарием и подпиской!
Что изменится с 1 июня и правда ли налоги теперь за всё?
Начнём с главного: переводы между физическими лицами по-прежнему не облагаются НДФЛ. Да, вы не ослышались, это прямо прописано в законе, и эксперты это подтверждают:
«Сами по себе переводы между физическими лицами не облагаются НДФЛ. Это прямо следует из налогового законодательства. Однако налоговая обязанность возникает, если перевод представляет собой не просто безвозмездную передачу денег, а фактическое получение дохода.»
Простыми словами: просто так отправить деньги маме, брату или другу – налога нет.
Но если вы продали машину и получили оплату на карту, то вот тут налог уже возникнет.
Когда налог платить НЕ нужно:
Перевод близкому родственнику или другу.
Возврат долга.
Сбор денег на подарок коллеге.
Когда платить придётся обязательно:
Если получили деньги за проданную машину, квартиру или другое имущество.
Когда переводы привлекут внимание налоговой?
ФНС активно использует автоматизированные системы анализа финансовых потоков. Если у человека без официальных доходов регулярно «капают» подозрительно крупные суммы, налоговая может попросить объяснений. И если выяснится, что это доход, придётся уплатить налоги, штрафы и пени.
Совет от эксперта: Всегда храните документы, которые подтверждают характер переводов: договоры займа, дарственные, чеки при продаже имущества. Это ваша защита от возможных претензий налоговой.
Правда ли, что ФНС начнёт тотально проверять все переводы с 1 июля?
Нет, это миф! Никаких новых налогов на переводы между физическими лицами не вводили и вводить не планируют.
Но внимание налоговиков исключать нельзя, особенно в случаях:
Регулярных крупных переводов (они могут быть восприняты как доход).
Переводов, явно превышающих официально задекларированные доходы получателя.
Переводов с признаками предпринимательской деятельности.
Говоря проще, если друг ежемесячно скидывает вам по 100 тысяч рублей — либо он очень щедрый, либо это повод серьёзно задуматься о налоговых последствиях.
Какие ещё изменения заработают с 1 июня 2025 года?
Новые правила направлены на защиту ваших денег и борьбу с мошенниками:
При снятии наличных через банкомат банк обязан проверять, нет ли признаков незаконного списания. Если признаки есть — банк ограничит выдачу наличных на 48 часов (до 50 тысяч рублей в сутки) и сообщит вам причины.
Теперь можно назначить близкого человека уполномоченным для подтверждения переводов и других операций с деньгами.
Все звонки будут маркироваться — вы будете видеть, кто вам звонит. Мошенникам станет труднее маскироваться.
Сотрудникам госорганов, банков, операторов связи, маркетплейсов и других сервисов запрещается информировать граждан через мессенджеры.
Массовые звонки и спам возможны только с предварительного согласия абонента. Откажетесь — звонки прекратятся.
Теперь можно поставить самозапрет на заключение договоров на услуги связи через Госуслуги или МФЦ.
Запрет на передачу номера телефона третьим лицам, кроме членов семьи.
Все эти меры направлены на защиту граждан от мошенничества и сохранность ваших денег.
Выводы и советы от Коммерческой тайны:
Паника вокруг тотального налогообложения переводов — это фейк. Налога за простой перевод близким не будет. Но если деньги поступают регулярно, крупными суммами и явно напоминают доход — будьте готовы объяснять налоговикам, откуда они появились.
Просто сохраняйте документы и оставайтесь спокойными. Вопросов не возникнет, если вы знаете правила и следуете простым рекомендациям от наших экспертов.
И помните золотое правило:
«Если друг ежемесячно переводит вам по 100 тысяч рублей — либо он очень щедрый, либо пора подумать о налоговых последствиях».
Берегите себя и свои деньги.
Если оказалось полезно — подпишитесь в знак благодарности и переходите в наш Телеграм.
Комментарии1
решила посмотреть, что это такое (самозапрет на заключение договоров на услуги связи на Госуслугах). Увы нет такой функции