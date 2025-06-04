План проверок на 2025 год: как узнать все планы прокуратуры

Как заранее узнать, кто придет с плановой проверкой в 2025 году.

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Если вы всё ещё думаете, что «уведомят заранее» — проверьте себя в реестре. Потому что план проверок на 2025 год уже сформирован, и часть бизнесов в него попали. Не зная об этом.

Где смотреть? На сайте Генпрокуратуры появился обновлённый список организаций, включённых в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Вот как это работает:

Шаг 1. Зайдите в «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий»

Шаг 2. Введите ИНН вашей компании или ИП и нажмите «Искать»

Что вы увидите:

Если система выдаёт пустой отчёт — поздравляем, в плане проверок вас нет

Если проверка запланирована — вы сразу увидите, какое ведомство и в какие сроки придёт к вам

Кто может прийти?

МЧС

Роспотребнадзор

Трудовая инспекция (ГИТ)

…и другие контрольно-надзорные органы.

Но не обольщайтесь: налоговая и СФР в этот список не входят.

Даже если в реестре — пусто, это не значит, что к вам не придёт проверка по налогам или страховым взносам.

Такие проверки не раскрываются заранее, и узнать о них можно только «по факту».

Что делать прямо сейчас?

Проверьте себя и свой ИНН. Сохраните результат — при необходимости можно будет заранее подготовиться. Если есть проверка — изучите регламенты ведомства и подготовьте документы. Не надейтесь на реестр как на абсолютную гарантию. ФНС и СФР работают вне этого списка.

📎 Проверка в реестре — это предупреждение. Проверка вне реестра — это риск, о котором вы узнаете от пристава.

Не путайте одно с другим.