План проверок на 2025 год: как узнать все планы прокуратуры
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Если вы всё ещё думаете, что «уведомят заранее» — проверьте себя в реестре. Потому что план проверок на 2025 год уже сформирован, и часть бизнесов в него попали. Не зная об этом.
Где смотреть? На сайте Генпрокуратуры появился обновлённый список организаций, включённых в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
Вот как это работает:
Шаг 1. Зайдите в «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий»
Шаг 2. Введите ИНН вашей компании или ИП и нажмите «Искать»
Что вы увидите:
Если система выдаёт пустой отчёт — поздравляем, в плане проверок вас нет
Если проверка запланирована — вы сразу увидите, какое ведомство и в какие сроки придёт к вам
Кто может прийти?
МЧС
Роспотребнадзор
Трудовая инспекция (ГИТ)
…и другие контрольно-надзорные органы.
Но не обольщайтесь: налоговая и СФР в этот список не входят.
Даже если в реестре — пусто, это не значит, что к вам не придёт проверка по налогам или страховым взносам.
Такие проверки не раскрываются заранее, и узнать о них можно только «по факту».
Что делать прямо сейчас?
Проверьте себя и свой ИНН.
Сохраните результат — при необходимости можно будет заранее подготовиться.
Если есть проверка — изучите регламенты ведомства и подготовьте документы.
Не надейтесь на реестр как на абсолютную гарантию. ФНС и СФР работают вне этого списка.
📎 Проверка в реестре — это предупреждение. Проверка вне реестра — это риск, о котором вы узнаете от пристава.
Не путайте одно с другим.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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