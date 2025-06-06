ФНС может потребовать с вас налог — даже если вы его уже не должны. И это законно

Почему так происходит — и что с этим делать?

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Вы нашли ошибку в отчётности и подали уточнёнку на уменьшение налога к уплате? Отлично.

Но не торопитесь расслабляться — потому что в это же время ФНС вполне законно может выставить вам требование об уплате долга и даже заблокировать счёт. Несмотря на то, что фактически задолженности у вас уже нет.

Почему так происходит — и что с этим делать?

Всё дело в ЕНС и сроках камералки

С 2023 года у компаний и ИП единый налоговый счёт. Это удобно, но создаёт один коварный эффект.

🔹 Если вы подаёте уточнёнку на уменьшение налога, то сальдо ЕНС не обновляется сразу. По ст. 11.3 НК РФ, оно изменится только после завершения камеральной проверки — а это может занять до 3 месяцев.

🔹 При этом инспекторы продолжают видеть в системе старую сумму. А если у вас отрицательное сальдо — система сработает автоматически:

требование на уплату ,

блокировка счёта ,

штрафы и пени.

То есть… вы уже подали корректировку, но платёж всё равно требуют?

Да. Это не сбой. Это логика системы.

ФНС не обязана ждать, пока ваша уточнёнка пройдёт камеральную. Пока она «в процессе» — старые данные считаются действующими. Именно поэтому:

Налоговики рекомендуют заранее заплатить налог по первоначальной декларации, даже если вы уверены, что уточнёнка его уменьшит.

Это парадокс: чтобы не получить «долг», вам нужно заплатить то, чего вы уже не должны. Иначе — рискуете блокировкой.

Когда деньги вернутся?

Если по итогам камералки ФНС подтвердит, что по первичке была переплата, сумма:

отразится на ЕНС как положительное сальдо ,

вы сможете вернуть её на расчётный счёт,

либо зачесть на будущие платежи.

Что это означает для бизнеса?

Не откладывайте уточнёнки, если нашли ошибку в отчётности. Закладывайте возможный «кассовый разрыв» — уточнёнка на уменьшение ≠ сразу меньше платить. Следите за сальдо ЕНС особенно в период между подачей уточнёнки и завершением камералки. Если не хотите блокировки — заплатите по первичке, потом вернёте.

ФНС предупреждает: платите даже то, что не должны — чтобы не заплатить за блокировку бизнеса.

Вот такой налоговый реализм 2025.