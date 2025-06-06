ФНС может потребовать с вас налог — даже если вы его уже не должны. И это законно
Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Вы нашли ошибку в отчётности и подали уточнёнку на уменьшение налога к уплате? Отлично.
Но не торопитесь расслабляться — потому что в это же время ФНС вполне законно может выставить вам требование об уплате долга и даже заблокировать счёт. Несмотря на то, что фактически задолженности у вас уже нет.
Почему так происходит — и что с этим делать?
Всё дело в ЕНС и сроках камералки
С 2023 года у компаний и ИП единый налоговый счёт. Это удобно, но создаёт один коварный эффект.
🔹 Если вы подаёте уточнёнку на уменьшение налога, то сальдо ЕНС не обновляется сразу. По ст. 11.3 НК РФ, оно изменится только после завершения камеральной проверки — а это может занять до 3 месяцев.
🔹 При этом инспекторы продолжают видеть в системе старую сумму. А если у вас отрицательное сальдо — система сработает автоматически:
требование на уплату,
блокировка счёта,
штрафы и пени.
То есть… вы уже подали корректировку, но платёж всё равно требуют?
Да. Это не сбой. Это логика системы.
ФНС не обязана ждать, пока ваша уточнёнка пройдёт камеральную. Пока она «в процессе» — старые данные считаются действующими. Именно поэтому:
Налоговики рекомендуют заранее заплатить налог по первоначальной декларации, даже если вы уверены, что уточнёнка его уменьшит.
Это парадокс: чтобы не получить «долг», вам нужно заплатить то, чего вы уже не должны. Иначе — рискуете блокировкой.
Когда деньги вернутся?
Если по итогам камералки ФНС подтвердит, что по первичке была переплата, сумма:
отразится на ЕНС как положительное сальдо,
вы сможете вернуть её на расчётный счёт,
либо зачесть на будущие платежи.
Что это означает для бизнеса?
Не откладывайте уточнёнки, если нашли ошибку в отчётности.
Закладывайте возможный «кассовый разрыв» — уточнёнка на уменьшение ≠ сразу меньше платить.
Следите за сальдо ЕНС особенно в период между подачей уточнёнки и завершением камералки.
Если не хотите блокировки — заплатите по первичке, потом вернёте.
ФНС предупреждает: платите даже то, что не должны — чтобы не заплатить за блокировку бизнеса.
Вот такой налоговый реализм 2025.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию