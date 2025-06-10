«Я просто подписал бумагу…» — теперь вы фигурант уголовного дела

Как ФНС разматывает номинальных директоров и чем это грозит.

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ФНС предупреждает: “легкий” заработок через роль номинального директора — это билет в ад, а не в отпуск.

На портале nalog.gov.ru опубликовано официальное сообщение: налоговая фиксирует всплеск регистраций юрлиц на номинальных директоров. Схема старая, но последствия — всё жёстче.

Кто такой номинальный директор?

Это человек, который по документам — директор фирмы, а на деле:

– ничего не знает о бизнесе,

– не может объяснить, чем занимается компания,

– не в курсе договоров, контрагентов, численности персонала,

– не управляет, не участвует, просто “дал паспорт”.

А теперь — внимание

ФНС чётко разъяснила: даже если вы “просто подписали документы”, ответственность на вас реальная. И она наступает не только по налоговому и административному кодексу, но и по уголовке.

Возможные квалификации:

– уклонение от уплаты налогов,

– хищение средств,

– участие в создании фиктивных фирм,

– и даже организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ — привет, большой срок).

⚖️ Что получает номинал на выходе?

– постоянные вызовы в налоговую и полицию,

– финансовую и имущественную ответственность по долгам фирмы,

– реальный срок вместо гонорара.

❗ Многие такие директора даже не знают, что на них зарегистрировали компанию — до первого допроса.

Что делать, чтобы не попасть в список?

Проверьте, зарегистрирована ли на вас фирма. Это можно сделать через сервис «Прозрачный бизнес» ФНС. Проверьте, не оформили ли на вас ИП. Если вы никогда не подписывали такие документы, но опасаетесь подставы — подайте письменное возражение в регистрирующий орган. Это запретит регистрировать фирмы на вас без вашего участия.

Резюме:

Номинальный директор — это не “работа на пару месяцев”, это уголовное дело на годы.

❌ Отказаться от такой “подработки” — значит сохранить себе свободу, деньги и психику.

✅ Проверить себя в «Прозрачном бизнесе» — дело пяти минут, но может спасти от следствия.

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