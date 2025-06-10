«Я просто подписал бумагу…» — теперь вы фигурант уголовного дела
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ФНС предупреждает: “легкий” заработок через роль номинального директора — это билет в ад, а не в отпуск.
На портале nalog.gov.ru опубликовано официальное сообщение: налоговая фиксирует всплеск регистраций юрлиц на номинальных директоров. Схема старая, но последствия — всё жёстче.
Кто такой номинальный директор?
Это человек, который по документам — директор фирмы, а на деле:
– ничего не знает о бизнесе,
– не может объяснить, чем занимается компания,
– не в курсе договоров, контрагентов, численности персонала,
– не управляет, не участвует, просто “дал паспорт”.
А теперь — внимание
ФНС чётко разъяснила: даже если вы “просто подписали документы”, ответственность на вас реальная. И она наступает не только по налоговому и административному кодексу, но и по уголовке.
Возможные квалификации:
– уклонение от уплаты налогов,
– хищение средств,
– участие в создании фиктивных фирм,
– и даже организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ — привет, большой срок).
⚖️ Что получает номинал на выходе?
– постоянные вызовы в налоговую и полицию,
– финансовую и имущественную ответственность по долгам фирмы,
– реальный срок вместо гонорара.
❗ Многие такие директора даже не знают, что на них зарегистрировали компанию — до первого допроса.
Что делать, чтобы не попасть в список?
Проверьте, зарегистрирована ли на вас фирма. Это можно сделать через сервис «Прозрачный бизнес» ФНС.
Проверьте, не оформили ли на вас ИП.
Если вы никогда не подписывали такие документы, но опасаетесь подставы — подайте письменное возражение в регистрирующий орган. Это запретит регистрировать фирмы на вас без вашего участия.
Резюме:
Номинальный директор — это не “работа на пару месяцев”, это уголовное дело на годы.
❌ Отказаться от такой “подработки” — значит сохранить себе свободу, деньги и психику.
✅ Проверить себя в «Прозрачном бизнесе» — дело пяти минут, но может спасти от следствия.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
интересно, идиоты (номинальные директора) скоро закончатся?
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь!
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя.
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь –
И делай с ним, что хошь! (с)