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Коммерческая Тайна
Налоговые проверки

«Я просто подписал бумагу…» — теперь вы фигурант уголовного дела

Как ФНС разматывает номинальных директоров и чем это грозит.
«Я просто подписал бумагу…» — теперь вы фигурант уголовного дела

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ФНС предупреждает: “легкий” заработок через роль номинального директора — это билет в ад, а не в отпуск.

На портале nalog.gov.ru опубликовано официальное сообщение: налоговая фиксирует всплеск регистраций юрлиц на номинальных директоров. Схема старая, но последствия — всё жёстче.

Кто такой номинальный директор?

Это человек, который по документам — директор фирмы, а на деле:

– ничего не знает о бизнесе,
– не может объяснить, чем занимается компания,
– не в курсе договоров, контрагентов, численности персонала,
– не управляет, не участвует, просто “дал паспорт”.

А теперь — внимание

ФНС чётко разъяснила: даже если вы “просто подписали документы”, ответственность на вас реальная. И она наступает не только по налоговому и административному кодексу, но и по уголовке.

Возможные квалификации:

– уклонение от уплаты налогов,
– хищение средств,
– участие в создании фиктивных фирм,
– и даже организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ — привет, большой срок).

⚖️ Что получает номинал на выходе?

– постоянные вызовы в налоговую и полицию,
финансовую и имущественную ответственность по долгам фирмы,
реальный срок вместо гонорара.

❗ Многие такие директора даже не знают, что на них зарегистрировали компанию — до первого допроса.

Что делать, чтобы не попасть в список?

  1. Проверьте, зарегистрирована ли на вас фирма. Это можно сделать через сервис «Прозрачный бизнес» ФНС.

  2. Проверьте, не оформили ли на вас ИП.

  3. Если вы никогда не подписывали такие документы, но опасаетесь подставы — подайте письменное возражение в регистрирующий орган. Это запретит регистрировать фирмы на вас без вашего участия.

Резюме:

Номинальный директор — это не “работа на пару месяцев”, это уголовное дело на годы.
❌ Отказаться от такой “подработки” — значит сохранить себе свободу, деньги и психику.
✅ Проверить себя в «Прозрачном бизнесе» — дело пяти минут, но может спасти от следствия.

Сохраняйте статью и делитесь — это та информация, которая может остановить катастрофу.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
    • Ирина

      Покуда живы жадины вокруг,
      Удачи мы не выпустим из рук.

      Какое небо голубое,
      Мы не сторонники разбоя:
      На жадину не нужен нож,
      Ему покажешь медный грош -
      И делай с ним, что хошь!

      Покуда есть на свете дураки,
      Обманом жить нам, стало быть, с руки.

      Какое небо голубое,
      Мы не сторонники разбоя.
      На дурака не нужен нож,
      Ему с три короба наврешь  –

      И делай с ним, что хошь! (с)

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