Налог на прибыль вырос. Но эти компании могут платить 0% — гайд по всем льготам 2025 года

Разбираем, какие льготы действуют в 2025 году, кому они доступны и как их применить без ошибок.

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С 2025 года налог на прибыль стал 25%, и бизнес уже ощутил: нужно закладывать больше, чтобы выживать. Но не все компании обязаны платить по полной.

Если вы в числе «приоритетных» — можно законно сократить издержки и даже вовсе не платить налог. Главное — соответствовать критериям.

Разбираем, какие льготы действуют в 2025 году, кому они доступны и как их применить без ошибок.

Что изменилось в налоге на прибыль

Ставка выросла с 20% до 25%. Теперь 17% уходит в регион, 8% — в федеральный бюджет. Изменения — часть глобальной налоговой реформы.

Кто платит:

— компании на ОСНО

— иностранные организации с доходами в РФ

Рассчитывается налог, как и прежде: доходы минус расходы.

При повышении ставки многим бизнесам придётся серьёзно пересчитать финансовую модель. Но есть те, кто может сохранить ресурсы через льготы.

Кто может не платить налог на прибыль

Спецрежимы вроде УСН, ЕСХН или самозанятости — сразу вне игры. Там налога на прибыль нет в принципе. Но и отраслевые льготы есть — они доступны на ОСНО, при соблюдении условий.

Разбираем, что и кому положено в 2025.

1. Образование и медицина — нулевая ставка

Нулевая ставка по налогу на прибыль положена, если:

— Вы работаете в сфере, которая есть в перечне Постановления № 917

— У вас есть лицензия на соответствующую деятельность

— 90%+ доходов — именно от этой деятельности

— В штате 15+ сотрудников в течение года

— У медорганизаций 50% персонала — сертифицированные специалисты

— Нет операций с векселями и срочными инструментами

Пример: реабилитационный центр — да, ставка 0%.

Санаторий в Сочи — нет, льгота не положена.

Нарушили условие — возвращаетесь на обычную ставку 25%. Автоматически.

2. Социальное обслуживание — ставка 0%

Если компания оказывает соцуслуги, может получить нулевую ставку, но опять же:

— Услуги должны входить в перечень по Постановлению № 638

— 90% доходов — от этих услуг

— В штате 15+ работников

— Организация — в реестре поставщиков соцуслуг

— Никаких векселей и срочных сделок

Примеры услуг: помощь в трудоустройстве, телефоны доверия, поддержка детей с инвалидностью.

3. Сельхозпроизводители — нулевая ставка (на ОСНО)

Льгота доступна компаниям на ОСНО, если:

— 70%+ дохода — от сельхоздеятельности

Если выбрана система ЕСХН, налога на прибыль нет, но и льготы по нему не применяются.

4. Аккредитованные IT-компании — ставка 5%

Раньше ставка была 0%. С 2025 года — 5%.

Действует до 2030 года, но при жёстких условиях:

— 70%+ дохода — от IT-деятельности

— В штате 7+ сотрудников

— Обязательная аккредитация в Минцифры

Льгота не действует, если:

— Компания создана через реорганизацию после 01.07.2022

— Компания реорганизована через присоединение или выделение

— В доле компании 50%+ принадлежит государству

Также пониженные ставки доступны для малых технокомпаний, участников «Сколково», при соблюдении условий.

5. Региональные инвестпроекты — ставка от 0%

Компании из реестра участников региональных инвестпроектов могут не платить федеральный налог на прибыль до 2029 года.

Условия:

— Ставка в регион — до 10% (первые 5 лет), далее — не ниже

— 90% дохода — от реализации товаров в рамках проекта

— Льгота действует 10 лет с момента первого дохода

— С 2027 года часть участников лишатся права, если вложили менее 50 млн рублей в проект сроком до 3 лет

Вывод

Да, налоговая нагрузка в 2025 выросла. Но это не приговор. Если вы работаете в нужной отрасли, соответствуете условиям — можно платить 5%, 0% или вовсе ничего.

Главное — проверяйте все критерии, фиксируйте их документально и не упускайте нюансов. Нарушили — возвращаетесь на 25% без права на переигровку.

В налогах мелочей не бывает. А в 2025 — особенно.)