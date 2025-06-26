Как не платить налог и остаться в законе

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В России осталась редкая, но законная возможность для малого бизнеса — временно не платить налог с доходов. Это не лазейка и не схема, а официальная льгота — налоговые каникулы. Они позволяют ИП работать по нулевой ставке, если соблюдены все условия. Разбираем, кому они положены, как на них перейти, сколько продлятся — и как не потерять право на них раньше срока.
Что такое налоговые каникулы
В Налоговом кодексе нет термина «налоговые каникулы». Но в ряде регионов действует правило: ИП может применять нулевую ставку по налогу на УСН или ПСН в первые два налоговых периода после регистрации.
Изначально каникулы должны были закончиться в 2020 году. Однако из-за пандемии и изменений в экономике их продлили до 31 декабря 2026 года (ч. 3 ст. 2 Закона № 477-ФЗ от 29.12.2014).
Важно: это не рассрочка и не отсрочка. Вы просто не платите налог, пока каникулы действуют. Но учёт и отчётность вести всё равно нужно, включая УСН-декларацию и книгу учёта доходов и расходов. А с 2025 года — возможно, и декларацию по НДС, если подпадаете под новые требования.
Сколько длятся каникулы
Налоговые каникулы действуют два налоговых периода с момента регистрации ИП:
на УСН — это два календарных года;
на ПСН — два срока действия патента.
Можно купить, например, патент на полгода и на год, тогда каникулы продлятся 1,5 года. А можно — два патента по месяцу, тогда получится всего 2 месяца. Главное — не делать перерыв между патентами, иначе льгота «сгорит».
Уйти на каникулы можно только в течение первых двух календарных лет после регистрации ИП.
Пример:
Если ИП зарегистрировался 1 января 2024 года и перешёл на УСН, каникулы будут действовать с 01.01.2024 по 31.12.2025. А если зарегистрировался 1 июля 2024 года, — с 01.07.2024 по 31.12.2025.
Поэтому выгоднее всего регистрироваться в начале года, чтобы использовать каникулы полностью.
Кто может получить налоговые каникулы
Только индивидуальные предприниматели, которые:
работают на УСН или ПСН,
зарегистрировались впервые после вступления в силу регионального закона о каникулах,
ведут льготную деятельность (по установленному списку),
получают не менее 70% доходов от этой деятельности.
Важно: каникулы не отменяют страховые взносы и не освобождают от других налогов — НДФЛ, транспортного, земельного и т. д.
Повторно зарегистрированные ИП
ИП, снявшийся с учёта и затем зарегистрировавшийся снова, может получить каникулы, если:
это первая повторная регистрация,
она произошла после даты принятия закона о налоговых каникулах в регионе.
Это подтвердил и Верховный суд (п. 14 Обзора практики от 04.07.2018).
Если ИП работал до введения каникулярного закона, а потом перерегистрировался — право на льготу утрачено.
Какие виды деятельности дают право на каникулы
Ставку 0% по УСН или ПСН могут применять ИП, если они работают:
в производственной сфере,
в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура),
в научной сфере (исследования, ИТ),
оказывают бытовые услуги населению (ремонт, уборка, химчистка и пр.).
Региональные законы могут ограничивать перечень ОКВЭД, устанавливать требования к численности персонала и размеру доходов.
Проверка 70% дохода от льготной деятельности
Если ИП занимается разными видами деятельности, как, например, ремонт и розничная продажа, важно, чтобы на льготную деятельность приходилось минимум 70% дохода.
Формула расчёта:
Доля = Льготный доход / Общая сумма доходов × 100
Пример:
ИП Иванов получает 100 млн от ремонта обуви (льготная деятельность) и 35 млн от торговли фурнитурой (нельготная).
Расчёт: 100 / (100 + 35) × 100 = 74,07%
Следовательно, ИП сохраняет право на нулевую ставку.
Если доля окажется ниже 70%, ставка 0% не применяется, и весь налог за год пересчитывается по обычным ставкам. На следующий год использовать каникулы также нельзя (разъяснение Минфина от 02.02.2018 № 03-11-12/6073).
Как перейти на налоговые каникулы в 2025 году
Заявление о применении каникул не нужно.
ИП автоматически работает по нулевой ставке, если соответствует условиям. Но важно правильно выбрать налоговый режим.
УСН
При регистрации ИП подаёт заявление по форме 26.2-1 — сразу или в течение 30 дней. Если режим уже другой, нужно дождаться нового календарного года.
На УСН не платятся авансы и сам налог. В декларации указывается ставка 0%.
ПСН
ИП подаёт заявление по форме 26.5-1. На странице 002 указывается ставка 0% и реквизиты регионального закона.
Первые два патента — бесплатные. Но между ними не должно быть перерыва — иначе льгота утрачивается (Письмо Минфина от 17.10.2016 № 03-11-09/60291).
Если есть сотрудники
Работая на каникулах, ИП вправе нанимать работников. Но это не освобождает от отчётности по взносам в ИФНС, СФР и Росстат. Удобнее всего сдавать отчётность через интернет — через сервисы, такие как Экстерн: без походов в налоговую, без бумажной волокиты, с напоминаниями и автозаполнением.
Вывод:
Налоговые каникулы — это реальный инструмент снижения налоговой нагрузки для ИП, который только начинает работать. Но использовать его можно только при чётком соблюдении условий — и только в тех регионах, где такие каникулы ещё действуют. 2025 год — не повод расслабляться, а возможность воспользоваться последними годами действия льготы.
Если вы попадаете под параметры — проверьте закон вашего региона и оформите переход уже сейчас.
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