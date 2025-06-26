Как не платить налог и остаться в законе

Что такое налоговые каникулы

В Налоговом кодексе нет термина «налоговые каникулы». Но в ряде регионов действует правило: ИП может применять нулевую ставку по налогу на УСН или ПСН в первые два налоговых периода после регистрации.

Изначально каникулы должны были закончиться в 2020 году. Однако из-за пандемии и изменений в экономике их продлили до 31 декабря 2026 года (ч. 3 ст. 2 Закона № 477-ФЗ от 29.12.2014).

Важно: это не рассрочка и не отсрочка. Вы просто не платите налог, пока каникулы действуют. Но учёт и отчётность вести всё равно нужно, включая УСН-декларацию и книгу учёта доходов и расходов. А с 2025 года — возможно, и декларацию по НДС, если подпадаете под новые требования.