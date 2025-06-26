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Коммерческая Тайна
Налоговые каникулы при УСН
Как не платить налог и остаться в законе

Как не платить налог и остаться в законе

Все о налоговых каникулах.

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В России осталась редкая, но законная возможность для малого бизнеса — временно не платить налог с доходов. Это не лазейка и не схема, а официальная льгота — налоговые каникулы. Они позволяют ИП работать по нулевой ставке, если соблюдены все условия. Разбираем, кому они положены, как на них перейти, сколько продлятся — и как не потерять право на них раньше срока.

Что такое налоговые каникулы

В Налоговом кодексе нет термина «налоговые каникулы». Но в ряде регионов действует правило: ИП может применять нулевую ставку по налогу на УСН или ПСН в первые два налоговых периода после регистрации.

Изначально каникулы должны были закончиться в 2020 году. Однако из-за пандемии и изменений в экономике их продлили до 31 декабря 2026 года (ч. 3 ст. 2 Закона № 477-ФЗ от 29.12.2014).

Важно: это не рассрочка и не отсрочка. Вы просто не платите налог, пока каникулы действуют. Но учёт и отчётность вести всё равно нужно, включая УСН-декларацию и книгу учёта доходов и расходов. А с 2025 года — возможно, и декларацию по НДС, если подпадаете под новые требования.

Сколько длятся каникулы

Налоговые каникулы действуют два налоговых периода с момента регистрации ИП:

  • на УСН — это два календарных года;

  • на ПСН — два срока действия патента.

Можно купить, например, патент на полгода и на год, тогда каникулы продлятся 1,5 года. А можно — два патента по месяцу, тогда получится всего 2 месяца. Главное — не делать перерыв между патентами, иначе льгота «сгорит».

Уйти на каникулы можно только в течение первых двух календарных лет после регистрации ИП.

Пример:
Если ИП зарегистрировался 1 января 2024 года и перешёл на УСН, каникулы будут действовать с 01.01.2024 по 31.12.2025. А если зарегистрировался 1 июля 2024 года, — с 01.07.2024 по 31.12.2025.
Поэтому выгоднее всего регистрироваться в начале года, чтобы использовать каникулы полностью.

Кто может получить налоговые каникулы

Только индивидуальные предприниматели, которые:

  • работают на УСН или ПСН,

  • зарегистрировались впервые после вступления в силу регионального закона о каникулах,

  • ведут льготную деятельность (по установленному списку),

  • получают не менее 70% доходов от этой деятельности.

Важно: каникулы не отменяют страховые взносы и не освобождают от других налогов — НДФЛ, транспортного, земельного и т. д.

Повторно зарегистрированные ИП

ИП, снявшийся с учёта и затем зарегистрировавшийся снова, может получить каникулы, если:

  • это первая повторная регистрация,

  • она произошла после даты принятия закона о налоговых каникулах в регионе.

Это подтвердил и Верховный суд (п. 14 Обзора практики от 04.07.2018).

Если ИП работал до введения каникулярного закона, а потом перерегистрировался — право на льготу утрачено.

Какие виды деятельности дают право на каникулы

Ставку 0% по УСН или ПСН могут применять ИП, если они работают:

  • в производственной сфере,

  • в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура),

  • в научной сфере (исследования, ИТ),

  • оказывают бытовые услуги населению (ремонт, уборка, химчистка и пр.).

Региональные законы могут ограничивать перечень ОКВЭД, устанавливать требования к численности персонала и размеру доходов.

Проверка 70% дохода от льготной деятельности

Если ИП занимается разными видами деятельности, как, например, ремонт и розничная продажа, важно, чтобы на льготную деятельность приходилось минимум 70% дохода.

Формула расчёта:

Доля = Льготный доход / Общая сумма доходов × 100

Пример:
ИП Иванов получает 100 млн от ремонта обуви (льготная деятельность) и 35 млн от торговли фурнитурой (нельготная).
Расчёт: 100 / (100 + 35) × 100 = 74,07%
Следовательно, ИП сохраняет право на нулевую ставку.

Если доля окажется ниже 70%, ставка 0% не применяется, и весь налог за год пересчитывается по обычным ставкам. На следующий год использовать каникулы также нельзя (разъяснение Минфина от 02.02.2018 № 03-11-12/6073).

Как перейти на налоговые каникулы в 2025 году

Заявление о применении каникул не нужно.
ИП автоматически работает по нулевой ставке, если соответствует условиям. Но важно правильно выбрать налоговый режим.

УСН

При регистрации ИП подаёт заявление по форме 26.2-1 — сразу или в течение 30 дней. Если режим уже другой, нужно дождаться нового календарного года.

На УСН не платятся авансы и сам налог. В декларации указывается ставка 0%.

ПСН

ИП подаёт заявление по форме 26.5-1. На странице 002 указывается ставка 0% и реквизиты регионального закона.
Первые два патента — бесплатные. Но между ними не должно быть перерыва — иначе льгота утрачивается (Письмо Минфина от 17.10.2016 № 03-11-09/60291).

Если есть сотрудники

Работая на каникулах, ИП вправе нанимать работников. Но это не освобождает от отчётности по взносам в ИФНС, СФР и Росстат. Удобнее всего сдавать отчётность через интернет — через сервисы, такие как Экстерн: без походов в налоговую, без бумажной волокиты, с напоминаниями и автозаполнением.

Вывод:
Налоговые каникулы — это реальный инструмент снижения налоговой нагрузки для ИП, который только начинает работать. Но использовать его можно только при чётком соблюдении условий — и только в тех регионах, где такие каникулы ещё действуют. 2025 год — не повод расслабляться, а возможность воспользоваться последними годами действия льготы.

Если вы попадаете под параметры — проверьте закон вашего региона и оформите переход уже сейчас.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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