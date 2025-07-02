Безнравственные сделки: как прокуратура превращает бизнес в спонсора бюджета

Сделка с совестью

Весной 2025 года региональный промышленный флагман — Ульяновский завод модульных сооружений — оказался в центре громкого арбитражного разбирательства. Почти тридцать лет истории, устойчивая репутация, стабильный оборот — и вдруг: обвинения в безнравственности.

Не в мошенничестве, не в фиктивности, не в нарушении налогового законодательства. Прокуратура квалифицировала хозяйственные операции как сделки, «противные основам правопорядка и нравственности». И этого оказалось достаточно, чтобы не просто лишить компанию оборотных средств, но и включить её в опасный список: тех, чьи действия оцениваются уже не по закону, а по моральному критерию.

Всё началось как стандартная история: ФНС выявила схему с НДС на сумму 22,85 млн рублей, связав её с использованием фиктивных счетов-фактур. Налоговая доначислила налоги, пени, штрафы. Процедура — обычная. Но затем в дело вступила прокуратура. Используя статью 169 Гражданского кодекса, она потребовала признать сделки недействительными — на основании их противоречия «нравственности». Суд требования удовлетворил.