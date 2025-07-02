Безнравственные сделки: как прокуратура превращает бизнес в спонсора бюджета

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Сделка с совестью
Весной 2025 года региональный промышленный флагман — Ульяновский завод модульных сооружений — оказался в центре громкого арбитражного разбирательства. Почти тридцать лет истории, устойчивая репутация, стабильный оборот — и вдруг: обвинения в безнравственности.
Не в мошенничестве, не в фиктивности, не в нарушении налогового законодательства. Прокуратура квалифицировала хозяйственные операции как сделки, «противные основам правопорядка и нравственности». И этого оказалось достаточно, чтобы не просто лишить компанию оборотных средств, но и включить её в опасный список: тех, чьи действия оцениваются уже не по закону, а по моральному критерию.
Всё началось как стандартная история: ФНС выявила схему с НДС на сумму 22,85 млн рублей, связав её с использованием фиктивных счетов-фактур. Налоговая доначислила налоги, пени, штрафы. Процедура — обычная. Но затем в дело вступила прокуратура. Используя статью 169 Гражданского кодекса, она потребовала признать сделки недействительными — на основании их противоречия «нравственности». Суд требования удовлетворил.
Прокуратура, которая читает моральные лекции
С октября 2022 года прокуратура получила новые полномочия: вмешиваться в хозяйственные споры — как полноценный истец. Сделки, контракты, валютные операции, тендеры — теперь в зоне её контроля. И не просто с правовой, но и с «этической» точки зрения.
Главный инструмент — статья 169 ГК РФ. До недавнего времени она считалась экзотикой. Теперь — это основа новой судебной практики. Если сделка признана «противной основам правопорядка или нравственности» — она подлежит уничтожению. Деньги взыскиваются в доход государства. Возврата нет.
Механизм работает чётко: ФНС находит нарушения, прокуратура подключается, формулирует «моральную» претензию, суд выносит решение. Результат: бизнес теряет и деньги, и репутацию. Потому что безнравственность — это уже не ошибка. Это обвинение в общественной неприемлемости.
От налогов к морали — один шаг в бездну
Ульяновский кейс — лишь одно звено. В 2023 году аналогичное решение вынес Арбитражный суд Чувашии в отношении компании «Трио плюс». Камский пружинный завод — дважды. В 2024 году в Петербурге транспортная компания лишилась 1,8 млн рублей: клиент оплатил напрямую на единый налоговый счёт — этого оказалось достаточно, чтобы прокуратура сочла поведение «подозрительным».
Парадокс в том, что статья 169 не ограничена сроком давности. Сделки 10-летней давности могут быть пересмотрены. Всё, что раньше считалось допустимым, теперь — предмет для оценки на соответствие моральным принципам, которые никто чётко не формулировал.
Двойное наказание: этика по цене золота
Механика часто повторяется: суд взыскивает в доход государства всю сумму сделки, даже если по ней уже были уплачены штрафы и доначислены налоги. Иногда взыскивается НДС — дважды. Сначала налоговая взыскивает как недоимку. Затем — арбитраж, при признании сделки ничтожной. Финансовая логика разрушается. Бизнес платит дважды — за одну и ту же операцию.
Это не просто перегиб. Это — нарушение базового правового принципа: запрета повторного наказания за одно и то же деяние. Но в текущей практике — это норма. Суды не останавливаются.
Моральный трибунал XXI века
Суд становится этическим трибуналом. Прокуроры — новыми интерпретаторами нравственности. Но кто определяет, где заканчивается хозяйственный риск и начинается безнравственность?
В российском законодательстве нет определений ни «основ правопорядка», ни «нравственности». Но именно на них строятся обвинения. Практика становится опасной: она выходит за пределы правового поля. Там, где нет норм, появляется субъективное толкование. А в его основе — недоверие к бизнесу как к социальному институту.
Риск неопределённости и чрезмерные потери
Применение статьи 169 в её новом, расширенном виде создаёт системный риск:
Двойная ответственность. Бизнес наказывается дважды: налоговые санкции плюс взыскание всей суммы сделки. Правовой конфликт с принципом однократного наказания игнорируется.
Повторное взыскание НДС. Дважды взыскиваемая сумма налогов нарушает элементарную финансовую логику. В результате — потери кратно больше полученной выгоды.
Отсутствие срока давности. Сделки, совершённые много лет назад, могут быть атакованы сегодня. Аргумент «все так делали» не работает. Даже если практика была признанной и массовой.
Что делать? Как минимизировать риски
Проверяйте контрагентов. Даже реальный договор может быть аннулирован, если партнёр признан «техническим». Важно фиксировать весь ход заключения сделки: предложения, переговоры, закупочные процедуры, сравнение условий.
Документируйте исполнение. Соблюдайте договорные обязательства. Фиксируйте каждый этап: акты, фото, пропуска, доказательства отгрузки или выполнения. Без этого суд может признать сделку мнимой.
Следите за судебной практикой. Прокуратура расширяет сферу применения статьи 169. Даже корректные сделки могут попасть под удар, если нет должной доказательной базы. Превентивные меры — ваш щит.
Развязка: кто следующий?
Ситуация с Ульяновским заводом может стать точкой невозврата. До сих пор речь шла о фискальном давлении. Теперь — о нравственном отборе. Сегодня в зоне риска — откровенные схемы. Завтра — спорные. Послезавтра — просто неудачные. Прокуроры больше не ищут нарушение закона. Они ищут то, что «не соответствует духу».
И когда найдут — взыщут. Полностью. В доход бюджета. В обход здравого смысла.
Финал. Вопрос без ответа
Если раньше бизнес работал по букве закона, сегодня ему приходится соответствовать ещё и неписанному кодексу нравственности. Только никто не знает, что в нём написано.
В эпоху, когда мораль становится инструментом фискальной политики, бизнесу остаётся выбирать между правом и догадкой. Потому что даже самая законная сделка может оказаться безнравственной. И тогда — всё, что вы строили, всё, что вы заработали — может быть изъято. Во имя морали. И в пользу бюджета.
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