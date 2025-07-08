Разговор с налоговой: когда тишина спасает больше, чем слова

Сообщение из инспекции с приглашением на «дружескую беседу» может застать врасплох даже опытного руководителя. Но это не повод паниковать. Главное — понимать, с чем имеешь дело.

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Это не дружеский разговор

Всё начинается невинно: звонок с незнакомого номера, спокойный голос, вежливое приглашение «зайти побеседовать». Но любой, кто хоть раз сидел в кабинете инспектора, знает: это не просто разговор. Это шахматная партия. И на кону — бизнес, репутация, иногда свобода.

Генеральный директор транспортной компании из Москвы — Алексей Г. — пришёл в налоговую без юриста. Просто «поговорить». Через неделю его вызвали снова — уже как свидетеля по делу о фиктивных контрактах. А через два месяца он стал фигурантом уголовного дела. Его ошибка? Он слишком много говорил.

По данным ФНС, в 2024 году количество допросов выросло на 37%. И это не волна масштабных проверок. Это тихие, точные «приглашения», где человек сам приносит всё, что нужно инспекции. Добровольная явка. Добровольные показания. Добровольная капитуляция.

Право на молчание — не слабость, а стратегия

«Вы не обязаны давать показания против себя» — фраза, которую слышали все. Но в кабинете с камерой и формой напротив она быстро забывается. Особенно когда задают вопросы:

— Кто принимал решение по сделке?

— Почему выбрали этого контрагента?

— Как вы узнали об этой вакансии?

Ответ «так получилось» — уже не нейтральный. Это признание в небрежности. А то и в соучастии. Здесь важно не только, что вы говорите, но и что не говорите. Юристы утверждают: молчание может защитить. Лишнее слово — напротив.

Конституция гарантирует право не свидетельствовать против себя и близких. Но налоговики могут расценить молчание как нежелание сотрудничать. Перед тем как замолчать, нужно понимать, что молчать и зачем. Потому что на этом уровне это уже не беседа — это следственное действие под видом разговора.

Телефонный звонок — это может быть ловушка

Закон не знает понятия «вызов по телефону». Но мошенники — знают. Голос, интонации, уверенность — всё, как в жизни. И вы уже мчитесь в налоговую без повестки, без адвоката. А там — не инспектор, а представитель «органов». И всё — вы в ловушке.

Проверьте данные звонящего. Перезвоните в ИФНС по официальному номеру. Запросите повестку. Только документ, пришедший через личный кабинет, ЕГРЮЛ, почту или курьера, имеет силу. Всё остальное — фон. Или приманка.

Юрист Анна Л., сопровождавшая более 80 допросов:

«Первый вопрос, который должен задать бизнесмен: где моя повестка? Явка без неё — либо ошибка, либо начало большой проблемы».

И даже если вы всё же пришли — знайте: «просто побеседовать» может быть записано, запротоколировано и использовано против вас. Отказ от адвоката — это уже подпись. А подпись — это документ.

Когда молчание — золото, а юрист — броня

Екатеринбург. Финансовый директор крупного холдинга приходит на допрос одна. Без юриста. Через два часа — подписанный «безобидный» протокол. Через два месяца — 14 миллионов доначислений, подозрение в схемах с техническими контрагентами, заморозка счетов.

Юрист мог бы остановить беседу на первом же вопросе. Потому что допрос — это не формальность. Это поле боя. А юрист — бронежилет. Даже если инспекторы «против» — закон на вашей стороне.

Адвокат Артемий К., специализация — налоговые споры:

«Даже если вы уверены в себе — не идите без подготовки. Это не признание вины. Это защита. Налоговая не ищет истину. Она ищет виновного».

Изучите документы. Отрепетируйте с юристом. Подготовьте сотрудников. Инспекторы будут копать: кто контролирует сделки, как двигаются деньги, кто реально отвечает за бумажный и фактический поток. Каждое слово в ответ — либо щит, либо нож.

Финал не всегда предсказуем. И это хорошо

Предприниматель из Казани. Вызов. Допрос. Жёсткие вопросы. Отказ от дачи показаний. Итог — налоговая не смогла доказать уклонение. Дело закрыто. Почему? Потому что он знал свои права. Он был готов.

Его компания продолжила работать. Другие — закрылись. Разница не в режимах. Разница в реакции в момент, когда «просто побеседовать» превращается в начало конца.

В налоговой молчание — это не страх. Это оружие

Допрос в ИФНС — испытание. Но если идти туда со знанием, можно не только защитить бизнес, но и укрепить репутацию. Помните свои права. Готовьтесь. Берите юриста. Не поддавайтесь эмоциям.

В кабинете инспектора каждое слово — инструмент. Или против вас, или в вашу защиту.

Правильная стратегия — говорить только тогда, когда нужно. И только то, что подтверждено документами.