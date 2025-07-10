ФНС против дробления бизнеса на маркетплейсах

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Когда вы работаете под разными вывесками, а ФНС считает, что вы — один бизнес, проблемы начинаются быстро. Особенно если вы продаёте через маркетплейсы.
Сегодня налоговая не просто интересуется e-commerce — она разворачивает системную кампанию по контролю. Проверки уже идут. В этом материале — всё, что важно знать селлерам, которые работают через несколько ИП или ООО. Что именно проверяет ФНС, как отличить допустимую структуру от схемы, и какие действия нужно предпринять прямо сейчас.
Почему ФНС начала проверять маркетплейсы
До недавнего времени e-commerce находился на периферии внимания ФНС. Но рост оборотов и массовое использование схем дробления сделали своё дело: теперь сегмент признан зоной повышенного риска.
Особый фокус — схемы ухода от НДС и налога на прибыль. И хотя специальных законов по маркетплейсам пока нет, налоговая уже:
запустила эксперимент по обмену данными с площадками;
обязала маркетплейсы передавать информацию в рамках АвтоУСН — экспериментальной системы налогообложения, которая работает в Москве, МО, Калужской области и Татарстане.
Первые требования о пояснениях уже получили клиенты. Проверки стартовали.
Кто под ударом
Первыми — те, кто использует схему дробления бизнеса.
Что это значит:
Искусственное разделение одного бизнеса на несколько формально самостоятельных компаний или ИП. Чаще всего — чтобы сохранить право на УСН, избежать НДС и снизить налог на прибыль.
Если ФНС докажет, что бизнес — на самом деле единый, последствия будут серьёзными: доначисления, штрафы, пени. А самое неприятное — пересчёт налогов «задним числом» по общей системе.
Как ФНС определяет, что бизнес раздроблен
В Налоговом кодексе нет списка признаков. Нет закрытого перечня. Есть судебная практика, письма Минфина и ФНС. И главное — совокупность факторов.
Наличие нескольких ИП или ООО само по себе не является нарушением. Но если цель структуры — именно снижение налогов при сохранении единого бизнеса — это уже схема.
Прямая отсылка — ст. 54.1 НК РФ. Там чётко указано: действия без деловой цели, направленные только на снижение налогов, считаются неправомерными.
Аудит: какие признаки вызывают вопросы у ФНС
Если вы ведёте бизнес через несколько юрлиц, задайте себе эти вопросы. Даже один «да» — сигнал для ревизии структуры.
1. Сотрудники
Общий бухгалтер, кадровик, маркетолог на все компании?
Один и тот же офис, без разграничения по работодателям?
2. Общие ресурсы
Один склад, один компьютер для отчетности?
Общее оборудование?
3. Контрагенты и товары
Один товар — с разных ИП?
Один поставщик — на все компании?
4. Деньги и логистика
Деньги переводятся между компаниями без договоров?
Одна платит за другую?
5. Временные и регистрационные совпадения
Все ИП и ООО зарегистрированы в одно и то же время?
Дробление произошло при приближении к лимитам УСН?
Если всё это есть, то ФНС с большой вероятностью сочтёт структуру схемной.
Что грозит, если ФНС докажет дробление
Налоговая будет считать, что весь бизнес вело одно лицо на ОСНО, а УСН применялась незаконно. В этом случае:
Все доходы объединяются.
Начисляется НДС и налог на прибыль.
Уже уплаченные налоги по УСН вычитаются.
Добавляются:
штраф 20% (или 40% при повторности),
пени — за каждый день просрочки.
Пример: Если ФНС считает, что вы не доплатили 3 млн ₽ налогов, то штраф составит 600 тыс. или 1,2 млн ₽. Плюс пени — с даты, когда налоги должны были быть уплачены.
Как оценить структуру
Перед тем как что-то менять, важно понять: действительно ли у вас обособленные бизнесы?
Задайте себе три ключевых вопроса:
Компании реально ведут самостоятельную деятельность?
Управление обособлено или сосредоточено в одних руках?
Есть ли документы, подтверждающие независимость?
Если на все вопросы — уверенное «да», документируйте это. Отдельные команды, процессы, документы, договоры между компаниями — всё это важно. Если независимость формальная, структуру нужно пересматривать.
Сейчас действует «амнистия» по дроблению
Но применить её можно только после юридической оценки ситуации. Не все случаи подпадают. И если ждать до момента требований — будет поздно.
Что можно делать законно
Если есть реальные причины для разделения бизнеса — например, разные рынки, разные категории покупателей, отдельные команды и продукты — ФНС не имеет претензий. Важно не маскировать, а грамотно оформить независимость.
Вот базовые рекомендации:
Команды. Сотрудники оформлены только в рамках своей компании. Никаких пересечений.
Учёт. Отдельный бухгалтерский и управленческий учёт. Свои CRM, свои базы, регламенты.
ИТ-инфраструктура. Разные почты, доступы, личные кабинеты, логины на маркетплейсах.
Ресурсы. Товарные знаки, помещения, техника — оформлены через договоры аренды, лицензии и т.д.
Финансы. Исключить перекрёстные оплаты между юрлицами без договорной базы.
Что делать прямо сейчас
Если вы узнали себя в этом материале — не откладывайте.
Проведите самодиагностику.
Зафиксируйте разделение, если оно есть.
Пересмотрите структуру, если она выглядит сомнительно.
Обратитесь к юристам по налоговой безопасности.
Пока требования не пришли, у вас есть время подготовиться (потом — будет дороже).
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