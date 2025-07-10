ФНС против дробления бизнеса на маркетплейсах

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Когда вы работаете под разными вывесками, а ФНС считает, что вы — один бизнес, проблемы начинаются быстро. Особенно если вы продаёте через маркетплейсы.

Сегодня налоговая не просто интересуется e-commerce — она разворачивает системную кампанию по контролю. Проверки уже идут. В этом материале — всё, что важно знать селлерам, которые работают через несколько ИП или ООО. Что именно проверяет ФНС, как отличить допустимую структуру от схемы, и какие действия нужно предпринять прямо сейчас.