ЦОК ОК ЗП 08.07 Мобильный
🎁 Мастер-класс: прайс и договор. Дадим шаблоны
Коммерческая Тайна
Дробление бизнеса

ФНС против дробления бизнеса на маркетплейсах

Что делать селлерам, чтобы не попасть под проверку.

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.

Когда вы работаете под разными вывесками, а ФНС считает, что вы — один бизнес, проблемы начинаются быстро. Особенно если вы продаёте через маркетплейсы.

Сегодня налоговая не просто интересуется e-commerce — она разворачивает системную кампанию по контролю. Проверки уже идут. В этом материале — всё, что важно знать селлерам, которые работают через несколько ИП или ООО. Что именно проверяет ФНС, как отличить допустимую структуру от схемы, и какие действия нужно предпринять прямо сейчас.

Почему ФНС начала проверять маркетплейсы

До недавнего времени e-commerce находился на периферии внимания ФНС. Но рост оборотов и массовое использование схем дробления сделали своё дело: теперь сегмент признан зоной повышенного риска.

Особый фокус — схемы ухода от НДС и налога на прибыль. И хотя специальных законов по маркетплейсам пока нет, налоговая уже:

  • запустила эксперимент по обмену данными с площадками;

  • обязала маркетплейсы передавать информацию в рамках АвтоУСН — экспериментальной системы налогообложения, которая работает в Москве, МО, Калужской области и Татарстане.

Первые требования о пояснениях уже получили клиенты. Проверки стартовали.

Кто под ударом

Первыми — те, кто использует схему дробления бизнеса.

Что это значит:

Искусственное разделение одного бизнеса на несколько формально самостоятельных компаний или ИП. Чаще всего — чтобы сохранить право на УСН, избежать НДС и снизить налог на прибыль.

Если ФНС докажет, что бизнес — на самом деле единый, последствия будут серьёзными: доначисления, штрафы, пени. А самое неприятное — пересчёт налогов «задним числом» по общей системе.

Как ФНС определяет, что бизнес раздроблен

В Налоговом кодексе нет списка признаков. Нет закрытого перечня. Есть судебная практика, письма Минфина и ФНС. И главное — совокупность факторов.

Наличие нескольких ИП или ООО само по себе не является нарушением. Но если цель структуры — именно снижение налогов при сохранении единого бизнеса — это уже схема.

Прямая отсылка — ст. 54.1 НК РФ. Там чётко указано: действия без деловой цели, направленные только на снижение налогов, считаются неправомерными.

Аудит: какие признаки вызывают вопросы у ФНС

Если вы ведёте бизнес через несколько юрлиц, задайте себе эти вопросы. Даже один «да» — сигнал для ревизии структуры.

1. Сотрудники

  • Общий бухгалтер, кадровик, маркетолог на все компании?

  • Один и тот же офис, без разграничения по работодателям?

2. Общие ресурсы

  • Один склад, один компьютер для отчетности?

  • Общее оборудование?

3. Контрагенты и товары

  • Один товар — с разных ИП?

  • Один поставщик — на все компании?

4. Деньги и логистика

  • Деньги переводятся между компаниями без договоров?

  • Одна платит за другую?

5. Временные и регистрационные совпадения

  • Все ИП и ООО зарегистрированы в одно и то же время?

  • Дробление произошло при приближении к лимитам УСН?

Если всё это есть, то ФНС с большой вероятностью сочтёт структуру схемной.

Что грозит, если ФНС докажет дробление

Налоговая будет считать, что весь бизнес вело одно лицо на ОСНО, а УСН применялась незаконно. В этом случае:

  • Все доходы объединяются.

  • Начисляется НДС и налог на прибыль.

  • Уже уплаченные налоги по УСН вычитаются.

  • Добавляются:

    • штраф 20% (или 40% при повторности),

    • пени — за каждый день просрочки.

Пример: Если ФНС считает, что вы не доплатили 3 млн ₽ налогов, то штраф составит 600 тыс. или 1,2 млн ₽. Плюс пени — с даты, когда налоги должны были быть уплачены.

Как оценить структуру

Перед тем как что-то менять, важно понять: действительно ли у вас обособленные бизнесы?

Задайте себе три ключевых вопроса:

  1. Компании реально ведут самостоятельную деятельность?

  2. Управление обособлено или сосредоточено в одних руках?

  3. Есть ли документы, подтверждающие независимость?

Если на все вопросы — уверенное «да», документируйте это. Отдельные команды, процессы, документы, договоры между компаниями — всё это важно. Если независимость формальная, структуру нужно пересматривать.

Сейчас действует «амнистия» по дроблению

Но применить её можно только после юридической оценки ситуации. Не все случаи подпадают. И если ждать до момента требований — будет поздно.

Что можно делать законно

Если есть реальные причины для разделения бизнеса — например, разные рынки, разные категории покупателей, отдельные команды и продукты — ФНС не имеет претензий. Важно не маскировать, а грамотно оформить независимость.

Вот базовые рекомендации:

  • Команды. Сотрудники оформлены только в рамках своей компании. Никаких пересечений.

  • Учёт. Отдельный бухгалтерский и управленческий учёт. Свои CRM, свои базы, регламенты.

  • ИТ-инфраструктура. Разные почты, доступы, личные кабинеты, логины на маркетплейсах.

  • Ресурсы. Товарные знаки, помещения, техника — оформлены через договоры аренды, лицензии и т.д.

  • Финансы. Исключить перекрёстные оплаты между юрлицами без договорной базы.

Что делать прямо сейчас

Если вы узнали себя в этом материале — не откладывайте.

  • Проведите самодиагностику.

  • Зафиксируйте разделение, если оно есть.

  • Пересмотрите структуру, если она выглядит сомнительно.

  • Обратитесь к юристам по налоговой безопасности.

Пока требования не пришли, у вас есть время подготовиться (потом — будет дороже).

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

28 подписчиков 277 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум