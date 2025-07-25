Как гибнет малый бизнес в России — и что всё-таки помогает выжить

В каждом втором офисе на окраине, в каждой третьей палатке на рынке, в каждой четвёртой кофейне за углом — может прятаться история без финала. Без банкротства, без суда, без долговой распродажи. Просто выключен свет, опущены жалюзи и никто не вернулся. Малый бизнес в России исчезает без шума — и почти без шансов на возвращение.

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По данным НИУ ВШЭ, основанным на опросах ФОМ за 2021–2023 годы, до 4% малых предприятий закрываются каждый квартал. Больше всего — весной 2022-го: санкции, экономический паралич и усталость. Тот редкий случай, когда не деньги решают, а человеческий ресурс.

Почему закрываются — и кто выживает?

Исследование показало: основные причины закрытия — не экономические. Это не налоговая, не курс доллара, не рынок. Главная причина — усталость. Предпринимателям просто надоело бороться.

Но есть и вторая сторона — те, кто остался. И она даёт чёткий ответ: выживают те, кто не один. И те, кто не в кредит.

Это не теория, а результат самого масштабного анализа факторов выживаемости малого бизнеса в России. Более 20 переменных: пол, возраст, регион, стратегия, каналы продаж, доход, формат бизнеса. Всё — ради ответа на один вопрос: кто живёт, а кто — нет.

Команда — не просто поддержка

Сотрудники в малом бизнесе — это не только рабочая сила. Это обязательство. Это якорь, который не даёт капитану сбежать с тонущего корабля. У тебя есть команда — ты борешься. Один — сдаёшься тише, чем включал кофемашину.

На уровне цифр: наличие команды — статистически значимый фактор выживания. Стратегия роста, регион, образование владельца — нет. Их вклад в выживание оказался минимальным.

Кредит — не помощь, а сигнал

Логика привычная: нужны деньги — бери кредит. Но реальность другая. Исследование ВШЭ зафиксировало: компании, взявшие в долг, закрываются чаще.

Почему? Потому что кредит чаще всего — не на рост, а на затыкание дыр. Это не инвестиция в развитие, а способ продержаться ещё один месяц. И часто — последний.

Сам факт кредита стал маркером: если бизнесу пришлось занимать — с ним уже не всё в порядке.

Масштаб — не гарантия

Может показаться, что бизнес, охватывающий несколько регионов, живёт устойчивее. Но нет: многорегиональные компании умирают чаще. Управление, логистика, кадровый надзор, правовые различия между субъектами РФ — это всё съедает ресурсы и снижает устойчивость. В результате — масштаб становится риском.

Где ты работаешь — неважно. В Москве или в райцентре — шанс закрыться одинаковый. Важно не место, а конструкция: один или с командой, с долгами или без.

Частник или госконтракт?

И это — одно из самых тревожных открытий. Компании, работающие на население, закрываются чаще. B2C — зона турбулентности. B2B и госконтракты — более тихая гавань.

Почему? Люди экономят первыми, отказываются от лишнего, урезают спонтанные траты. Организации — стабильнее. Государство — платит.

Это не о вкусах, а о поведении спроса в кризис. Бизнес, заточенный на частника, рискует больше. Особенно если при этом он ещё и в кредите.

Бизнес без роста — бизнес без будущего

Выживаемость выше у тех, кто ориентирован на рост, а не на выживание. Компании, работающие «на завтра», держатся дольше, чем те, кто цепляется за «сегодня». И снова: у первых чаще есть команда, и почти никогда — долговая нагрузка.

Самый надёжный вариант — второй бизнес

Неожиданный, но подтверждённый вывод: предприниматели с несколькими проектами выживают чаще.

Это не про алчность. Это про диверсификацию, гибкость, распределение ресурсов. Один бизнес уходит в минус — второй держит. Или хотя бы даёт шанс реструктурировать, не закрываясь полностью.

Это система: не класть всё в одну корзину.

И всё же. Что делать, если ты один?

Тогда ты играешь против статистики. И да — иногда выигрываешь. Но чаще — нет. И это не значит, что ты ошибся.

Это значит, что ты в России.

Резюме, в которое не хочется верить: