Поправки в Налоговом кодексе 2025: льготы по НДС, НДФЛ и матпомощи

Госдума приняла очередную порцию поправок в Налоговый кодекс (законопроект № 835237-8). В этот раз — ни капли негатива: никаких новых обязанностей, только приятные новости о расширении и появлении льгот. Итак, подробно и по пунктам.

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Матпомощь на ребёнка без налогов: лимит взлетел до 1 млн рублей

Сейчас при рождении, усыновлении или опеке ребёнка работодатель может выплатить сотруднику единовременную матпомощь до 50 тысяч рублей без уплаты НДФЛ и страховых взносов (п. 8 ст. 217, пп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ).

А вот уже с 2026 года этот лимит резко возрастёт — до внушительного миллиона рублей. И самое главное: эту матпомощь в пределах нового лимита бизнес сможет совершенно официально учитывать в составе внереализационных налоговых расходов (новый пп. 19.15 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Больше выручки — меньше НДС для общепита

Владельцам кафе, ресторанов и прочих заведений общепита тоже есть чему порадоваться: предельную выручку для освобождения от НДС поднимут с 2 до 3 миллиардов рублей (пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ).

Только важный нюанс: новый лимит начнёт действовать через месяц после официальной публикации закона, но не раньше начала следующего налогового периода — ориентировочно не ранее 1 октября 2025 года.

Гостиницы без НДС: нулевая ставка живёт дальше

Хорошие новости для туристического бизнеса: гостиницы и другие средства размещения продолжат применять нулевую ставку НДС по услугам временного проживания. Льгота закреплена в пп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ.

И эта нулевая ставка теперь официально продлена до позднейшей из дат:

до 31 декабря 2030 года включительно;

до окончания 20 последовательных налоговых периодов с момента ввода гостиницы в эксплуатацию (или её реконструкции).

Бизнесу и армии: передача имущества на нужды СВО освободили от НДС

С 1 июля 2025 года любая безвозмездная передача товаров, работ или услуг для нужд СВО воинским частям и организациям ВС РФ, войск национальной гвардии или ФСБ полностью освобождена от НДС.

Единственное условие: нужно подтвердить получение и использование переданных товаров или услуг специальным документом за подписью командира или уполномоченного лица.

Важно: по таким операциям можно смело применять вычеты НДС и не нужно будет их восстанавливать (новые пп. 29 п. 2 ст. 146, абз. 1 пп. 2 п. 3 ст. 170 и п. 2.5 ст. 171 НК РФ).

Передающая сторона также получает право включать стоимость переданного имущества и услуг в состав внереализационных расходов по налогу на прибыль, либо в расходы по ЕСХН и УСН «Доходы минус расходы» (пп. 19.12-1 п. 1 ст. 265, пп. 49 п. 2 ст. 346.5, пп. 44 п. 1 ст. 346.16 НК РФ в новой редакции).

Принимающая сторона тоже в плюсе — стоимость переданных товаров и услуг в налоговые доходы не включается (пп. 11.7 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Сверхскоростная магистраль Москва—Питер: пассажиров повезут по нулевой ставке НДС

С 1 января 2028 года и до 1 января 2065 года устанавливается нулевая ставка НДС на услуги по перевозке пассажиров и багажа по будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Санкт-Петербург.

Это касается услуг, оказываемых по специальному концессионному соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации инфраструктуры ВСМ. Детальный перечень таких услуг теперь чётко прописан в новом подпункте 9.4 пункта 1 статьи 164 НК РФ.

Для подтверждения нулевой ставки потребуется представить документы, перечисленные в новом пункте 5.6 статьи 165 НК РФ.

Подведём итог: все эти изменения не несут никаких дополнительных налоговых нагрузок, а наоборот — открывают новые возможности для оптимизации и развития бизнеса. Главное — разобраться и грамотно применить все льготы на практике.