Уточненная декларация по НДС: когда подавать и как избежать претензий

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Когда корректировка становится обязательной
Если ошибка в отчётности привела к занижению суммы налога, уточнённую декларацию подать необходимо. Это прямо предусмотрено пунктом 1 статьи 81 НК РФ. Кроме того, корректировка потребуется, если в ходе камеральной проверки инспекция обнаружит ошибки или несоответствия в декларации — об этом говорится в пункте 3 статьи 88 НК РФ.
Но есть нюанс. Даже если сумма налога не занижена, налоговая может потребовать подать уточнёнку. Особенно в тех случаях, когда система обнаруживает разрывы по НДС — через сверку данных из разделов 8–11 декларации. Цепочка поставщиков при этом прерывается, вычеты контрагентов блокируются, и налоговая начинает задавать вопросы. Хотя по закону покупатель не обязан отвечать за ошибки поставщика, именно покупателю придётся доказывать правомерность вычета.
Если расхождения касаются только реквизитов, ФНС сначала направит требование о пояснении. Это позволяет исправить технические ошибки без подачи уточнёнки. Но если ошибка затрагивает суммы — откорректировать их можно только через новую декларацию. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше — в противном случае последствия будут гораздо серьёзнее.
Почему важно опередить требование от ФНС
Если ошибка приведёт к занижению налога, а вы не подадите корректировку, ФНС инициирует акт. В нём будет не только доначисление налога и пени за просрочку, но и штраф в размере 20% по статье 122 НК РФ. Избежать его можно, если вы опередите налоговиков.
Для этого перед подачей уточнённой декларации необходимо перечислить недостающий налог и пени на ЕНС. Если срок уплаты уже прошёл — рассчитать пени за весь период просрочки. Сам факт положительного сальдо на едином налоговом счёте позволяет не применять штраф, если оно покрывает сумму недоимки. Этот механизм прописан в пункте 4 статьи 122 НК РФ.
Когда уточнённая декларация не требуется
Если ошибка не повлияла на сумму налога, подавать уточнёнку — право, а не обязанность. Например, если организация переплатила НДС, ошибочно не заявила вычет (его можно заявить позже, в течение трёх лет), получила корректировочный счёт-фактуру, либо если ФНС начислила НДС по итогам проверки. Кроме того, если допущены технические ошибки, не влияющие на расчёт налога, вы можете подать исправленную декларацию по собственному усмотрению.
Что включается в уточнённую декларацию
Новая декларация подаётся в полном объёме. Даже если вы корректируете только один раздел, включать нужно все данные — и те, что изменились, и те, что остались прежними. В неё попадают все разделы и приложения, включая те, в которых не было ошибок, а также новые данные, которые ранее не были отражены.
Есть несколько подходов к оформлению. Можно исправить книги покупок или продаж, добавить дополнительный лист или сделать и то, и другое. В отличие от бумажного формата, где корректировки проходят через отдельные листы, в электронной форме вы сами выбираете способ внесения изменений. Главное — обеспечить полноту и точность.
Как снизить налоговую нагрузку и учесть вычеты без риска
Если вы подаёте уточнённую декларацию и при этом намерены заявить вычеты по НДС, важно учитывать не только правомерность самих вычетов, но и то, как они будут восприняты налоговой инспекцией. Ошибки контрагентов, расхождения в цепочке, недостоверные документы — всё это может обнулить вычет и привести к претензиям. Обо всем этом в деталях мы уже раскрыли в нашем Telegram-канале — ссылка в начале статьи. Ждем вас!
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