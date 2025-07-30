Уточненная декларация по НДС: когда подавать и как избежать претензий

Когда корректировка становится обязательной

Если ошибка в отчётности привела к занижению суммы налога, уточнённую декларацию подать необходимо. Это прямо предусмотрено пунктом 1 статьи 81 НК РФ. Кроме того, корректировка потребуется, если в ходе камеральной проверки инспекция обнаружит ошибки или несоответствия в декларации — об этом говорится в пункте 3 статьи 88 НК РФ.

Но есть нюанс. Даже если сумма налога не занижена, налоговая может потребовать подать уточнёнку. Особенно в тех случаях, когда система обнаруживает разрывы по НДС — через сверку данных из разделов 8–11 декларации. Цепочка поставщиков при этом прерывается, вычеты контрагентов блокируются, и налоговая начинает задавать вопросы. Хотя по закону покупатель не обязан отвечать за ошибки поставщика, именно покупателю придётся доказывать правомерность вычета.

Если расхождения касаются только реквизитов, ФНС сначала направит требование о пояснении. Это позволяет исправить технические ошибки без подачи уточнёнки. Но если ошибка затрагивает суммы — откорректировать их можно только через новую декларацию. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше — в противном случае последствия будут гораздо серьёзнее.