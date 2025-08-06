‼️ Стала известна «безопасная» доля вычетов по НДС за 2 квартал 2025 года

Понятия «безопасной» доли вычетов в налоговом законодательстве не существует, но это не мешает ФНС использовать определённые ориентиры при анализе отчётности. Основная задача — выявить тех, чьи показатели отклоняются от среднерегиональных и могут сигнализировать о рисках.

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На практике инспекция исходит из двух ориентиров: доля вычетов за четыре квартала должна быть ниже 89% от начисленного НДС и не превышать среднюю по региону. Эти показатели не зафиксированы жёстко, но фигурируют в письмах и инструкциях, в том числе в п. 3 Общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков, утверждённых приказом ФНС № ММ-3-06/333@. Сами данные ФНС публикует на своём сайте в отчёте 1-НДС.

Вопрос в том, что часто информация появляется с запозданием — к моменту сдачи декларации свежие региональные данные могут отсутствовать. Что делать в этом случае? Формально ориентир остаётся прежним: 89%. Именно на эту цифру, как правило, смотрят проверяющие. Но при этом учитываются и другие факторы: отраслевая специфика, структура бизнеса, история нарушений за последние два года, а также обоснованность самих вычетов.

На практике налогоплательщикам полезнее сверяться не с «усреднённой» нормой, а с конкретной долей по своему региону за предыдущий период. Эти значения, как правило, не меняются радикально от квартала к кварталу и дают более реалистичную картину.

Последнее обновление данных — 31 июля, по состоянию на 1 мая 2025 года. На эту дату в Москве доля вычетов составляет 89,2%, в Санкт-Петербурге — 91,4%, в Московской области — 86,9%, в Ленинградской — 103,5%. Значительно ниже порог — в Еврейской автономной области (34,7%) и Калмыкии (41,1%). Традиционно низкие значения в Югре (60,1%) и ЯНАО (60,7%), а в Мурманской области и Чукотке, наоборот, вычеты превышают 140%.

Формально эти показатели касаются декларации за II квартал, и ФНС выложила их уже после дедлайна, но свериться с ними стоит прямо сейчас. Особенно если у вас доля вычетов выше 89% — в этом случае велика вероятность, что последуют вопросы. Чтобы снизить риск, можно сразу сдать пояснения вместе с декларацией. Важно помнить: превышение доли вычетов — не нарушение. Но это фактор, который повышает интерес к вашей отчётности. А как безопасно сделать вычеты — рассказали в нашем Телеграм-канале.

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