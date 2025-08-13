Пошаговая инструкция при получении требования из налоговой

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Определяем, что именно требует ФНС
Первое действие — внимательно изучить документ. Важны все детали: срок ответа, причина запроса (с указанием статьи НК, типа проверки — камеральная, встречная, мониторинг), номер и дата документа, данные исполнителя, контакты и наименование инспекции, направившей требование.
Фиксируем дату получения
Срок ответа отсчитывается с момента отправки квитанции о получении. Её необходимо направить не позднее шестого рабочего дня с даты получения.
Если требование получено сегодня до 00:00 по московскому времени, отсчёт срока начинается с завтрашнего дня.
Пример: при сроке ответа 5 дней у вас есть до 6 дней для отправки квитанции и ещё 5 дней на подготовку и направление ответа.
Обсуждаем ответ с налоговым консультантом
Специалист поможет определить, обязаны ли вы отвечать на запрос, в каком объёме предоставлять документы и как сформулировать пояснения.
Оцениваем правомерность запроса
Проверяем, на какую статью НК ссылается налоговая. Не всегда при ссылке на конкретную норму требуется предоставлять документы — в ряде случаев достаточно пояснения. При камеральных проверках сроки запросов ограничены законом.
Если объём запрошенных материалов значителен, не позднее второго дня направляем обращение о продлении срока ответа.
Проверяем наличие и корректность документов
Сверяем перечень с имеющимися документами. Возможны ошибки налоговой: неточное название, номер, дата или дублирование. Обнаружив неточности, указываем их в пояснении к запросу.
Систематизируем и оформляем пакет
Все материалы должны быть в одном формате (PDF), с читаемыми сканами. Каждый документ — отдельным файлом с чётким названием, включающим номер и дату.
Предоставляем только запрошенную информацию
Ответ формируем строго в рамках запроса. Лишние сведения или документы могут вызвать дополнительные вопросы налоговой.
Отправляем и фиксируем отправку
Передача возможна через ТКС, лично с отметкой о приёме или почтой с описью вложения и квитанцией. Подтверждение отправки и копию ответа необходимо хранить три года. Перед окончательной отправкой рекомендуется провести финальную консультацию со специалистом.
