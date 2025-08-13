Пошаговая инструкция при получении требования из налоговой

Фиксируем дату получения

Срок ответа отсчитывается с момента отправки квитанции о получении. Её необходимо направить не позднее шестого рабочего дня с даты получения.

Если требование получено сегодня до 00:00 по московскому времени, отсчёт срока начинается с завтрашнего дня.

Пример: при сроке ответа 5 дней у вас есть до 6 дней для отправки квитанции и ещё 5 дней на подготовку и направление ответа.