ЦОК КПП А1С 13.08 Мобильная
🔴 Все о налогах-2025: новые правила, штрафы и лайфхаки →
Коммерческая Тайна
Налоговые требования
Пошаговая инструкция при получении требования из налоговой

Пошаговая инструкция при получении требования из налоговой

Вы получили требование из налоговой? Каждое слово в запросе — сигнал, который инспекция подает о своих намерениях. Ошибка в первом же ответе может обернуться встречной проверкой, блокировкой счёта или доначислениями. Разберем, как действовать с первого дня, чтобы сохранить контроль над ситуацией и не допустить лишних рисков.

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.

Определяем, что именно требует ФНС

Первое действие — внимательно изучить документ. Важны все детали: срок ответа, причина запроса (с указанием статьи НК, типа проверки — камеральная, встречная, мониторинг), номер и дата документа, данные исполнителя, контакты и наименование инспекции, направившей требование.

Фиксируем дату получения

Срок ответа отсчитывается с момента отправки квитанции о получении. Её необходимо направить не позднее шестого рабочего дня с даты получения.

Если требование получено сегодня до 00:00 по московскому времени, отсчёт срока начинается с завтрашнего дня.

Пример: при сроке ответа 5 дней у вас есть до 6 дней для отправки квитанции и ещё 5 дней на подготовку и направление ответа.

Обсуждаем ответ с налоговым консультантом

Специалист поможет определить, обязаны ли вы отвечать на запрос, в каком объёме предоставлять документы и как сформулировать пояснения.

Оцениваем правомерность запроса

Проверяем, на какую статью НК ссылается налоговая. Не всегда при ссылке на конкретную норму требуется предоставлять документы — в ряде случаев достаточно пояснения. При камеральных проверках сроки запросов ограничены законом.

Если объём запрошенных материалов значителен, не позднее второго дня направляем обращение о продлении срока ответа.

Проверяем наличие и корректность документов

Сверяем перечень с имеющимися документами. Возможны ошибки налоговой: неточное название, номер, дата или дублирование. Обнаружив неточности, указываем их в пояснении к запросу.

Систематизируем и оформляем пакет

Все материалы должны быть в одном формате (PDF), с читаемыми сканами. Каждый документ — отдельным файлом с чётким названием, включающим номер и дату.

Предоставляем только запрошенную информацию

Ответ формируем строго в рамках запроса. Лишние сведения или документы могут вызвать дополнительные вопросы налоговой.

Отправляем и фиксируем отправку

Передача возможна через ТКС, лично с отметкой о приёме или почтой с описью вложения и квитанцией. Подтверждение отправки и копию ответа необходимо хранить три года. Перед окончательной отправкой рекомендуется провести финальную консультацию со специалистом.

В разы больше полезной информации — в нашем Телеграм-канале «Коммерческая тайна». Ссылка в начале статьи. Ждем вас с новостями!

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

30 подписчиков301 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум