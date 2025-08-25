Можно ли передумать после выбора пониженных ставок НДС?

1. Переход от ставки 5% к 7%

Если организация или ИП переходит с 5% ставки на 7%, то отсчёт 12 кварталов не начинается заново. Он продолжается с того момента, когда налогоплательщик впервые применил пониженную ставку (в нашем примере — с 1 квартала 2025 года). Если доходы превышают 250 млн рублей, налогоплательщик переходит на ставку 7%, но 12 кварталов остаются в силе, и пересчёт начинается с первого применения ставки 5%.

Пример: С 01.01.2025 налогоплательщик УСН применяет ставку НДС 5%. В октябре 2025 года его доходы превышают 250 млн рублей, и с ноября 2025 года он переходит на ставку 7%. В 2026 году, если доходы снизятся ниже 250 млн рублей, он может вернуться к ставке 5%. Однако срок в 12 кварталов будет продолжаться с первого квартала 2025 года.