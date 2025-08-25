Можно ли передумать после выбора пониженных ставок НДС?

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Как работать с изменением ставки НДС?
1. Переход от ставки 5% к 7%
Если организация или ИП переходит с 5% ставки на 7%, то отсчёт 12 кварталов не начинается заново. Он продолжается с того момента, когда налогоплательщик впервые применил пониженную ставку (в нашем примере — с 1 квартала 2025 года). Если доходы превышают 250 млн рублей, налогоплательщик переходит на ставку 7%, но 12 кварталов остаются в силе, и пересчёт начинается с первого применения ставки 5%.
Пример: С 01.01.2025 налогоплательщик УСН применяет ставку НДС 5%. В октябре 2025 года его доходы превышают 250 млн рублей, и с ноября 2025 года он переходит на ставку 7%. В 2026 году, если доходы снизятся ниже 250 млн рублей, он может вернуться к ставке 5%. Однако срок в 12 кварталов будет продолжаться с первого квартала 2025 года.
2. Переход от ставки 5% к освобождению от НДС
Если налогоплательщик сначала применяет пониженную ставку НДС 5%, затем освобождается от НДС (по причине доходов ниже 60 млн рублей), а позже снова выбирает пониженную ставку, отсчёт 12 кварталов начинается с нового момента, когда он вернётся к применению пониженной ставки НДС.
Пример: С 01.01.2025 налогоплательщик УСН применяет ставку НДС 5%, но в 2026 году его доходы снижаются ниже 60 млн рублей, и он освобождается от уплаты НДС. Если через год доходы снова превышают 60 млн рублей, он возвращается к применению пониженной ставки, и отсчёт 12 кварталов начнётся заново.
3. Можно ли сразу перейти с 5% на 20%?
Согласно п. 9 ст. 164 НК РФ, организация или ИП, выбравшие ставку 5% или 7%, обязаны применять её в течение 12 последовательных налоговых периодов. Переход на ставку 20% возможен только в случае, если доходы превышают 450 млн рублей или утратилось право на применение УСН.
Пример: Если доходы превышают 250 млн рублей и организация утрачивает право на применение пониженной ставки, она может перейти на ставку 20%, но только по истечении 12 кварталов.
4. Переход с УСН на ОСНО и обратно
Если налогоплательщик переходит с УСН на ОСНО, а затем возвращается на УСН, он может выбрать новую ставку НДС, начиная отсчёт 12 кварталов заново. Однако стоит учитывать, что такой переход не всегда выгоден, так как переход на ОСНО включает налог на прибыль, восстановление НДС и другие налоговые последствия.
Заключение
Выбрав пониженную ставку НДС, организация или ИП обязаны соблюдать её в течение 12 последовательных кварталов, за исключением случаев превышения лимитов по доходам. Переход на другие ставки возможен только при определённых условиях, таких как превышение доходов или утрата права на УСН. Важно тщательно рассчитывать возможные последствия при смене ставки или налогового режима, чтобы избежать нежелательных финансовых потерь.
В разы больше полезной информации — в нашем Телеграм-канале «Коммерческая тайна». Ссылка в начале статьи. Ждем вас с новостями!
Начать дискуссию