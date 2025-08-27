ЦОК КПП Аналитик 26.08 Мобильная
Снятие наличных под контролем: что банки обязаны проверять до выдачи денег

Закон о банках и банковской деятельности обязывает банк до выдачи наличных в банкомате проверить, нет ли признаков снятия без добровольного согласия клиента. Перечень таких признаков устанавливает Банк России и публикует на своём сайте.

Что делает банк при срабатывании признаков

  1. Ограничивает выдачу: не более 50 000 ₽ в сутки на 48 часов.

  2. Незамедлительно уведомляет клиента о причинах ограничения.

Признаки выдачи без согласия клиента

Несоответствие привычному поведению: характер, параметры, объём или способ запроса на выдачу не совпадают с тем, как клиент обычно снимает наличные.

Запрос на выдачу в течение 24 часов после одного из событий:
A) предоставлен кредит/кредитная карта, увеличен лимит снятия или лимит кредитования;
B) на счёт (вклад) поступило свыше 200 000 ₽ по СБП со счёта клиента в другом банке;
C) клиент досрочно расторг вклад на сумму свыше 200 000 ₽.

Серийные неудачные попытки: зафиксировано 5 и более отказов в выдаче наличных в течение календарного дня.

Когда начинает действовать

Признаки применяются в работе банков с 1 сентября 2025 года.

Нормативная база

