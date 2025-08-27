Снятие наличных под контролем: что банки обязаны проверять до выдачи денег

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Что делает банк при срабатывании признаков
Ограничивает выдачу: не более 50 000 ₽ в сутки на 48 часов.
Незамедлительно уведомляет клиента о причинах ограничения.
Признаки выдачи без согласия клиента
— Несоответствие привычному поведению: характер, параметры, объём или способ запроса на выдачу не совпадают с тем, как клиент обычно снимает наличные.
— Запрос на выдачу в течение 24 часов после одного из событий:
A) предоставлен кредит/кредитная карта, увеличен лимит снятия или лимит кредитования;
B) на счёт (вклад) поступило свыше 200 000 ₽ по СБП со счёта клиента в другом банке;
C) клиент досрочно расторг вклад на сумму свыше 200 000 ₽.
— Серийные неудачные попытки: зафиксировано 5 и более отказов в выдаче наличных в течение календарного дня.
Когда начинает действовать
Признаки применяются в работе банков с 1 сентября 2025 года.
Нормативная база
— ст. 24.3-1 Закона от 02.12.1990 № 395-1 (в ред. Закона от 01.04.2025 № 41-ФЗ);
— приказ Банка России от 07.08.2025 № ОД-1765.
