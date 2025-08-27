Снятие наличных под контролем: что банки обязаны проверять до выдачи денег

Признаки выдачи без согласия клиента

— Несоответствие привычному поведению: характер, параметры, объём или способ запроса на выдачу не совпадают с тем, как клиент обычно снимает наличные.

— Запрос на выдачу в течение 24 часов после одного из событий:

A) предоставлен кредит/кредитная карта, увеличен лимит снятия или лимит кредитования;

B) на счёт (вклад) поступило свыше 200 000 ₽ по СБП со счёта клиента в другом банке;

C) клиент досрочно расторг вклад на сумму свыше 200 000 ₽.

— Серийные неудачные попытки: зафиксировано 5 и более отказов в выдаче наличных в течение календарного дня.