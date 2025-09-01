Когда можно вернуть налог по «уточненке» за пределами трех лет: позиция ФНС

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.

Подавать уточнённые декларации с суммой к уменьшению позже трёхлетнего срока — законно: НК РФ не ограничивает право на «уточнёнку», а инспекция обязана её камерально проверять. Так делают, например, когда заявляют забытые льготы/вычеты, снижают базу из-за признанных недействительными сделок или когда объект признан «необъектом» налогообложения. Но возврат денег возможен не всегда — ФНС в директиве № Д-4-15/27@ от 20.08.2025 разложила, в каких случаях уменьшение допустимо к отражению и возврату.