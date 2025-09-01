Когда можно вернуть налог по «уточненке» за пределами трех лет: позиция ФНС

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Подавать уточнённые декларации с суммой к уменьшению позже трёхлетнего срока — законно: НК РФ не ограничивает право на «уточнёнку», а инспекция обязана её камерально проверять. Так делают, например, когда заявляют забытые льготы/вычеты, снижают базу из-за признанных недействительными сделок или когда объект признан «необъектом» налогообложения. Но возврат денег возможен не всегда — ФНС в директиве № Д-4-15/27@ от 20.08.2025 разложила, в каких случаях уменьшение допустимо к отражению и возврату.
Как ИФНС обрабатывает такие декларации
«Уточнёнки» с уменьшением попадают в отдельный контур обработки.
На ЕНС автоматически отражаются только суммы к доплате.
Уменьшения проводят только по служебной записке инспектора с обоснованием и согласованием у руководства.
После проведения на ЕНС уменьшенная сумма превращается в текущую переплату:
— в первую очередь она зачтётся в недоимки,
— и только при их отсутствии может быть возвращена.
Ключевое ограничение
На ЕНС можно поставить переплату по «уточнёнке» за пределами трёх лет только если срок восстановлен судом. Исключение — внутрипериодные корректировки, не меняющие итоговую сумму по периоду: их разрешено отражать без судебного восстановления.
Вывод о восстановлении может следовать не только из заголовка решения, но и из его резолютивной/мотивировочной части. Пример: суд обязывает налогоплательщика подать «уточнёнку» за пределами трёх лет, а инспекцию — принять её. Это достаточно для отражения уменьшения на ЕНС (при прочих условиях).
Когда даже с решением суда возврата не будет
Если налогоплательщик действовал несвоевременно и пропустил разумные сроки по собственной вине. Типичный пример — споры о кадастровой стоимости или о неправомерном включении в кадастровый перечень: здесь суд оценивает, были ли уважительные причины пропуска. ФНС подчёркивает: своевременность обращения в суд — зона исключительной ответственности налогоплательщика. При отсутствии уважительных причин оснований отражать уменьшение на ЕНС нет.
Что это значит на практике
Подать «уточнёнку» с уменьшением можно всегда, камеральная проверка обязательна.
Провести уменьшение на ЕНС и вернуть деньги после трёх лет — только при судебном восстановлении срока (кроме внутрипериодных корректировок без изменения итога).
Даже при положительном судебном акте инспекция проверит, не затянул ли налогоплательщик с действиями; при задержке по его вине возврат не пройдет.
Вывод: возвращаемость «минусов» за пределами трёх лет зависит не от факта подачи «уточнёнки», а от двух звеньев — судебного восстановления срока и доказанной должной осмотрительности самого налогоплательщика по срокам и основаниям корректировки.
