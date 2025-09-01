Когда можно вернуть налог по «уточненке» за пределами трех лет: позиция ФНС

ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Подавать уточнённые декларации с суммой к уменьшению позже трёхлетнего срока — законно: НК РФ не ограничивает право на «уточнёнку», а инспекция обязана её камерально проверять. Но возврат денег возможен не всегда — ФНС в директиве № Д-4-15/27@ от 20.08.2025 разложила, в каких случаях уменьшение допустимо к отражению и возврату.

Подавать уточнённые декларации с суммой к уменьшению позже трёхлетнего срока — законно: НК РФ не ограничивает право на «уточнёнку», а инспекция обязана её камерально проверять. Так делают, например, когда заявляют забытые льготы/вычеты, снижают базу из-за признанных недействительными сделок или когда объект признан «необъектом» налогообложения. Но возврат денег возможен не всегда — ФНС в директиве № Д-4-15/27@ от 20.08.2025 разложила, в каких случаях уменьшение допустимо к отражению и возврату.

Как ИФНС обрабатывает такие декларации

  • «Уточнёнки» с уменьшением попадают в отдельный контур обработки.

  • На ЕНС автоматически отражаются только суммы к доплате.

  • Уменьшения проводят только по служебной записке инспектора с обоснованием и согласованием у руководства.

  • После проведения на ЕНС уменьшенная сумма превращается в текущую переплату:
    — в первую очередь она зачтётся в недоимки,
    — и только при их отсутствии может быть возвращена.

Ключевое ограничение

На ЕНС можно поставить переплату по «уточнёнке» за пределами трёх лет только если срок восстановлен судом. Исключение — внутрипериодные корректировки, не меняющие итоговую сумму по периоду: их разрешено отражать без судебного восстановления.

Как суд «восстанавливает» срок

Вывод о восстановлении может следовать не только из заголовка решения, но и из его резолютивной/мотивировочной части. Пример: суд обязывает налогоплательщика подать «уточнёнку» за пределами трёх лет, а инспекцию — принять её. Это достаточно для отражения уменьшения на ЕНС (при прочих условиях).

Когда даже с решением суда возврата не будет

Если налогоплательщик действовал несвоевременно и пропустил разумные сроки по собственной вине. Типичный пример — споры о кадастровой стоимости или о неправомерном включении в кадастровый перечень: здесь суд оценивает, были ли уважительные причины пропуска. ФНС подчёркивает: своевременность обращения в суд — зона исключительной ответственности налогоплательщика. При отсутствии уважительных причин оснований отражать уменьшение на ЕНС нет.

Что это значит на практике

  • Подать «уточнёнку» с уменьшением можно всегда, камеральная проверка обязательна.

  • Провести уменьшение на ЕНС и вернуть деньги после трёх лет — только при судебном восстановлении срока (кроме внутрипериодных корректировок без изменения итога).

  • Даже при положительном судебном акте инспекция проверит, не затянул ли налогоплательщик с действиями; при задержке по его вине возврат не пройдет.

Вывод: возвращаемость «минусов» за пределами трёх лет зависит не от факта подачи «уточнёнки», а от двух звеньев — судебного восстановления срока и доказанной должной осмотрительности самого налогоплательщика по срокам и основаниям корректировки.

