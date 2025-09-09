Как подготовиться к требованиям налоговой

Требования ФНС: почему это не исключение, а норма

Запросы налоговой инспекции — часть обычного администрирования. Чаще всего это договоры, первичные документы, кадровые приказы, банковские выписки и бухгалтерские регистры. На ответ бизнесу дают всего 10 рабочих дней. Если учёт не ведётся системно, такие запросы превращаются в стресс. Главное — принять как данность: требование придёт, вопрос только в том, когда.

ФНС сегодня работает в условиях цифровой прозрачности: банки передают информацию по запросу, контрагенты отчитываются, все движения денег видны в системе. Поэтому стратегия «авось пронесёт» не работает. Работает подготовка.