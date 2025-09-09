Как подготовиться к требованиям налоговой

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Требования ФНС: почему это не исключение, а норма
Запросы налоговой инспекции — часть обычного администрирования. Чаще всего это договоры, первичные документы, кадровые приказы, банковские выписки и бухгалтерские регистры. На ответ бизнесу дают всего 10 рабочих дней. Если учёт не ведётся системно, такие запросы превращаются в стресс. Главное — принять как данность: требование придёт, вопрос только в том, когда.
ФНС сегодня работает в условиях цифровой прозрачности: банки передают информацию по запросу, контрагенты отчитываются, все движения денег видны в системе. Поэтому стратегия «авось пронесёт» не работает. Работает подготовка.
Первичные документы: порядок вместо хаоса
«Первичка» — основа учёта. Акты, счета, накладные, чеки, УПД подтверждают каждую операцию. Если их нет или они в беспорядке, риск доначислений возрастает многократно.
Правило должно быть простым: нет документа — нет операции. Даже переводы директору на командировочные или мелкие расходы должны быть подтверждены. Лучший вариант — хранить первичку в электронном виде, прикрепляя файлы к операциям в учётной системе. Это ускоряет поиск и снимает вопросы при проверке.
Электронный документооборот: необходимость, а не опция
Бумажные папки — прошлый век. Налоговая принимает электронные версии с ЭЦП. Это экономит время, исключает человеческие ошибки и позволяет быстро отвечать на запросы. Если бизнес по-прежнему держит архивы на полках, риск утонуть в бумагах в самый неподходящий момент велик.
Кадровый учёт: зона особого внимания
ФНС всё чаще интересуется трудовыми отношениями. Запрашиваются трудовые договоры, приказы, штатное расписание. Ошибки здесь ведут к доначислениям НДФЛ и страховых взносов.
Практика показывает: неоформленные сотрудники, зарплаты «на карту» или устаревшая информация о персонале на сайте компании могут обернуться серьёзными претензиями. Налоговики сопоставляют данные даже с рекламой и открытыми источниками. Важно, чтобы информация о сотрудниках всегда была актуальной.
Денежные потоки: прозрачность обязательна
С июля 2025 года банки ужесточили контроль. Подозрительные переводы без договора или назначения платежа моментально вызывают вопросы.
Что должен сделать бизнес:
не принимать оплату на личные карты;
корректно указывать назначение платежей;
хранить договоры и акты под каждую оплату.
Нарушения вызовут внимание не только ФНС, но и банка по 115-ФЗ.
Схема быстрого ответа: время играет против бизнеса
10 рабочих дней — срок минимальный. Поэтому нужно назначить ответственного за налоговые требования. В крупных компаниях создаются рабочие группы: одни распределяют задачи, другие собирают документы, третьи проверяют корректность. В малом бизнесе достаточно одного человека, который отслеживает входящие письма через ЭДО или личный кабинет налогоплательщика.
Права налогоплательщика: что можно и нужно знать
ФНС вправе запрашивать многое, но не всё. У предпринимателя есть инструменты защиты:
право на отсрочку (ст. 93 НК РФ) при объективной невозможности собрать документы;
право не предоставлять лишние документы — инспекция может требовать бумаги только по проверяемому периоду;
право на обжалование штрафа, если требование незаконно или невыполнимо.
Грамотное оформление документов и использование законных прав помогают снизить риски.
Чек-лист для малого бизнеса
Соберите полный пакет первичных документов.
Переведите архив в электронный вид.
Проверьте кадровый учёт и расчёт заработной платы.
Настройте контроль за денежными переводами.
Назначьте ответственного за налоговые требования.
Итоги
Налоговые требования — это не катастрофа, а тест на организованность. Там, где всё систематизировано, бизнес отвечает быстро и спокойно. Там, где хаос и бумажные завалы, начинаются штрафы и потери.
Пример показателен: одна торговая компания подготовила 200 документов за три дня благодаря электронному архиву. Другая, где всё было на бумаге, отвечала месяц и платила штрафы.
Вывод очевиден: подготовка к требованиям ФНС снижает риски, экономит ресурсы и сохраняет устойчивость бизнеса.
